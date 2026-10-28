HEMEXPO: Ελληνικός ναυτιλιακός εξοπλισμός διεκδικεί θέση στα ισπανικά ναυπηγεία

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Θέση στα ναυπηγικά προγράμματα της Ισπανίας διεκδικούν οι Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, αξιοποιώντας την αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένα πλοία και τεχνολογικές λύσεις. Η επιχειρηματική αποστολή της HEMEXPO στη Βόρεια Ισπανία άνοιξε διαύλους συνεργασίας με οκτώ ναυπηγεία και ομίλους, με ορισμένες επαφές να περνούν ήδη στο στάδιο ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών για μελλοντικά έργα.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης της ACLUNAGA, της ένωσης του ναυπηγικού συμπλέγματος της Γαλικίας. Συμμετείχαν 14 στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας ναυτιλιακού εξοπλισμού, διανύοντας περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα, από το Βίγκο και το Φερόλ έως τις Αστούριες, το Σανταντέρ και το Μπιλμπάο.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνομίλησαν με στελέχη διοίκησης, προμηθειών και εμπορικών τμημάτων των Metalships & Docks, Armon, Freire, Nodosa, Navantia, Gondan, Astander και Zamakona, παρουσιάζοντας προϊόντα και διερευνώντας τις απαιτήσεις συγκεκριμένων κατασκευών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανταπόκριση της Navantia. Σύμφωνα με τη HEMEXPO, ήδη από την επομένη της συνάντησης ο ισπανικός όμιλος απέστειλε συμφωνίες εμπιστευτικότητας σε ελληνικές εταιρείες, προκειμένου να ανταλλαγούν αναλυτικότερες τεχνικές πληροφορίες και να εξεταστούν δυνατότητες συνεργασίας. Η εξέλιξη αποτελεί ένα πρώτο βήμα διερεύνησης και όχι ανακοίνωση οριστικών εμπορικών συμφωνιών.

Navantia

Στις εγκαταστάσεις της Navantia στο Φερόλ υλοποιείται το πρόγραμμα πέντε φρεγατών F-110 του Ισπανικού Ναυτικού, συνολικής αξίας 4,325 δισ. ευρώ. Ο όμιλος έκλεισε το 2025 με ενοποιημένο ανεκτέλεστο παραγγελιών 12,826 δισ. ευρώ, έναντι 8,163 δισ. ευρώ το 2024, με παράλληλα προγράμματα φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών.

Η ισπανική αγορά προσφέρει διαφορετικές ευκαιρίες από εκείνες των μεγάλων ασιατικών ναυπηγικών κέντρων, στα οποία παραδοσιακά επικεντρώνεται σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών. Η αποστολή συνάντησε κατασκευές ερευνητικών και ωκεανογραφικών πλοίων, αλιευτικών, επιβατηγών, περιπολικών, ρυμουλκών και πλοίων υπεράκτιων δραστηριοτήτων, καθώς και απαιτητικά έργα επισκευών και μετασκευών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο ερευνητικό ιστιοφόρο της Greenpeace International, που ναυπηγείται στη Freire, στο Βίγκο, με παράδοση το 2027. Το πλοίο, μήκους 75 μέτρων, συνδυάζει ιστία σχεδόν 2.000 τετραγωνικών μέτρων με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, γεννήτριες με δυνατότητα χρήσης μεθανόλης, μπαταρίες και φωτοβολταϊκά.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αποστολής, αρκετά ναυπηγεία διαθέτουν παραγγελίες που καλύπτουν ήδη την επόμενη τριετία, αναζητώντας πιστοποιημένους προμηθευτές με ανταγωνιστικό κόστος και συνεπείς παραδόσεις. Για τις ελληνικές εταιρείες, κρίσιμη είναι η πρόσβαση και στα γραφεία σχεδιασμού, στους υπεργολάβους και στις επιχειρήσεις ενσωμάτωσης συστημάτων, που συμμετέχουν στην επιλογή εξοπλισμού.

Την πρωτοβουλία υποστήριξαν η ACLUNAGA, το Foro Marítimo Vasco, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Μαδρίτη και το Enterprise Greece.