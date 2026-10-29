Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και υψηλός τζίρος

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Μοιρασμένα πρόσημα, έντονη μεταβλητότητα και αυξημένος τζίρος είναι η εικόνα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διατηρήσει τα επίπεδα των 2.600 μονάδων και τα κεκτημένα μετά από δύο ημέρες έντονης ανοδικής αντίδρασης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,16% στις 2.601,45 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 42,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,10% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.654,45 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,36% στις 2.991,57 μονάδες.

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων

Με ήπια άνοδο έως και 0,48% άρχισε τη συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο αυτήν την ώρα έχει περιορίσει τα κέρδη του, δίνοντας μάχη για να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος. Πιέσεις από επιμέρους τίτλους δυσκολεύουν την προσπάθεια της αγοράς, με την Coca-Cola HBC να δίνει στηρίξεις, ενώ θετική η συμβολή που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης είναι ο αυξημένος τζίρος ήδη από τα πρώτα λεπτά, στοιχείο που αποτυπώνει την κινητικότητα των χαρτοφυλακίων και την προσπάθεια αναπροσαρμογής θέσεων μετά τη χθεσινή αργία. Η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα αποτυπώνει και την προσπάθεια αρκετών να επαναξιολογήσουν τις τοποθετήσεις τους, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αγορές φαίνεται να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα αυξημένα επιτόκια και η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια δείχνουν να έχουν ενσωματωθεί, τουλάχιστον εν μέρει, στις τρέχουσες αποτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαλειφθεί οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εκ νέου το επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χάνει 2,55%, με τις ΟΤΕ, Motor Oil, Βιοχάλκο και ΕΥΔΑΠ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Aktor, Metlen, Allwyn, Πειραιώς, Credia Bank, Jumbo και Helleniq Energy.

Στον αντίποδα, Coca Cola, Alpha Bank και Κύπρου σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%, με τις ΔΑΑ, Εθνική, Cenergy, Optima Bank, ΔΕΗ και Τιτάν να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι ΕΛΧΑ, Λάμδα και Eurobank.