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Wall Street: Τεράστια κρίση σε μία από τις ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες της

Η εταιρεία της Wall Street ενημέρωσε τους εταίρους της το απόγευμα της Τετάρτης ότι η εταιρεία θα πρέπει να διαλυθεί

World 29.10.2026, 11:10
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Wall Street: Τεράστια κρίση σε μία από τις ιστορικότερες δικηγορικές εταιρείες της
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Aντιμέτωπη με σοβαρή κρίση, βρίσκεται η Weil, Gotshal & Manges, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες δικηγορικές εταιρείες της Wall Street, καθώς χάνει κορυφαίους δικηγόρους, δεν διαθέτει σαφές σχέδιο διαδοχής στην ηγεσία της και έχει απευθυνθεί σε ειδικό στις πτωχεύσεις για συμβουλές.

Η εταιρεία ενημέρωσε τους εταίρους της το απόγευμα της Τετάρτης ότι η εταιρεία θα πρέπει να διαλυθεί, γεγονός που σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή κατάρρευση για έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρισμένους νομικούς ομίλους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, η Weil συνεργάζεται με τον Μπράιαν Ρέζνικ, έναν από τους κορυφαίους δικηγόρους της Davis Polk που ειδικεύεται σε υποθέσεις πτώχευσης, προκειμένου να λάβει συμβουλές σχετικά με μια πιθανή αναδιάρθρωση.

Η ηγεσία της εταιρείας συγκάλεσε συνάντηση με τους εταίρους, προτείνοντας τη σταδιακή παύση των δραστηριοτήτων της.

Η συνάντηση της Τετάρτης ήρθε ως επιστέγασμα πολυήμερων, εξαντλητικών συζητήσεων μεταξύ κορυφαίων εταίρων και εξωτερικών συμβούλων —μεταξύ των οποίων και η δικηγορική εταιρεία Davis Polk, η οποία συνεργαζόταν πρόσφατα με τη Weil για τον καθορισμό της μελλοντικής της πορείας.

Όπως έχουν αναφέρει εκτεταμένα οι Financial Times, η εταιρεία περιήλθε σε κατάσταση αναταραχής φέτος, όταν μια σειρά από κορυφαίους εταίρους αποχώρησαν, παίρνοντας μαζί τους ομάδες δικηγόρων προς ανταγωνιστικά γραφεία. Η κατάσταση αυτή καταδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν ακόμη και μεγάλες, ιστορικές και οικονομικά εύρωστες δικηγορικές εταιρείες απέναντι στη μαζική αποχώρηση στελεχών υψηλού επιπέδου.

Tα πιθανά σενάρια για την δικηγορική της Wall Street

Πλέον, η Weil αναμένεται να προσλάβει σύντομα οικονομικό σύμβουλο για τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας διάλυσης. Η εταιρεία δεν έχει σχεδόν καθόλου χρέη, ωστόσο στις εναπομείνασες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονται μισθώσεις γραφειακών χώρων ανά τον κόσμο, καθώς και ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση των στρατηγικών επιλογών, η διοικητική επιτροπή της εταιρείας πρότεινε στους εταίρους να προχωρήσουν σε μια ομαλή διαδικασία διάλυσης», ανέφερε η Weil σε ανακοίνωσή της. «Οι εταίροι αναμένεται να ψηφίσουν επί του θέματος τις επόμενες ημέρες».

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάλυσης «τους επόμενους μήνες», ενώ παράλληλα «παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των συνεργατών της».

Η Weil άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο διάλυσης αυτή την εβδομάδα —μεταξύ άλλων επιλογών— μετά την κατάρρευση των συζητήσεων για μια πιθανή συγχώνευση. Όπως ανέφεραν οι Financial Times την Κυριακή, η Ραμόνα Νι, η οποία είχε επιλεγεί για να αναλάβει την ηγεσία της εταιρείας, αποφάσισε τελικά να μην αναλάβει τη θέση.

Wall Street

Οι αιτίες της κρίσης

Η Weil είχε εδραιώσει τη φήμη της ως μία από τις πιο περιζήτητες δικηγορικές εταιρείες στις ΗΠΑ για παροχή συμβουλών σε θέματα πτώχευσης και αναδιάρθρωσης —έχοντας, μεταξύ άλλων, ηγηθεί της αναδιάρθρωσης της Enron. Διέθετε επίσης ισχυρή παρουσία στους τομείς των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και των εταιρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Ωστόσο, ενώ ανταγωνιστικά γραφεία, όπως η Kirkland & Ellis και η Latham & Watkins, σημείωναν ραγδαία ανάπτυξη —επωφελούμενα από την άνθηση του κλάδου των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων— η Weil δεν κατάφερε να ακολουθήσει τους ίδιους ρυθμούς.

Ενώ παλαιότερα οι εταίροι στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες παρέμεναν παραδοσιακά στον ίδιο φορέα για δεκαετίες, ο κλάδος έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια: κορυφαία Η Weil απασχολεί περίπου 1.200 δικηγόρους και περίπου 1.000 άτομα διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, ενώ πέρυσι κατέγραψε έσοδα ύψους περίπου 2 δισ. δολαρίων. Συγκαταλέγεται μεταξύ των δικηγορικών γραφείων με το μεγαλύτερο κύρος στις ΗΠΑ. Ένα ανώτερο στέλεχος (εταίρος) ανέφερε ότι η ηγεσία προσπαθούσε να διαχειριστεί τον αντίκτυπο των προβλημάτων του ομίλου στο υπόλοιπο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών, των παρανομικών και των συνεργαζόμενων δικηγόρων.

Δικηγορικά γραφεία υψηλού κύρους στις ΗΠΑ έχουν καταρρεύσει και στο παρελθόν. Η εταιρεία Stroock & Stroock & Lavan έκλεισε το 2023, ενώ περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα, η Dewey LeBoeuf —η οποία στην ακμή της απασχολούσε περίπου 1.450 δικηγόρους— κήρυξε πτώχευση, στη μεγαλύτερη κατάρρευση δικηγορικού γραφείου που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα.

Άλλες εταιρείες, όπως οι Cadwalader, Wickersham & Taft και Shearman & Sterling, συγχωνεύθηκαν με ανταγωνιστές τους έπειτα από μια σειρά αποχωρήσεων.

Τα προβλήματα της Weil έχουν τις ρίζες τους περισσότερο από μία δεκαετία πίσω. Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η εταιρεία επωφελήθηκε από την αυξημένη ζήτηση νομικών υπηρεσιών, αλλά δεν επανεπένδυσε επαρκώς τα κέρδη της. Αντίθετα, περιόρισε το προσωπικό της, την ώρα που ανταγωνιστές της στην Wall Street επεκτείνονταν. Έτσι, υποχώρησε σε σχέση με τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου ως προς τον αριθμό δικηγόρων, τα έσοδα και την κερδοφορία, σημειώνει η Wall Street Journal.

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