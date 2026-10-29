Toblerone: Πόλεμος στα δικαστήρια για το «κλεμμένο» σχήμα – Τι ισχυρίζεται

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Δικαστικά εναντίον μιας μικρής βρετανικής vegan σοκολατοποιίας κινείται η Mondelēz, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Toblerone, η οποία ισχυρίζεται ότι αντιγράφει το διάσημο τριγωνικό σχήμα της σοκολάτας.

Η Mondelēz κατέθεσε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου κατά της εταιρείας Catherine’s Originals, προσάπτοντάς της τις κατηγορίες για αθέμιτη ιδιοποίηση φήμης και πελατείας αλλά και της παραβίασης εμπορικού σήματος μέσω του προϊόντος της με την ονομασία «O’bar».

Η εν λόγω «ύποπτη» μπάρα σοκολάτας είναι χωρισμένης σε τμήματα, καθένα εκ των οποίων φέρει μια στρογγυλεμένη, ημι-οβάλ προεξοχή.

Οι μπάρες των 200 γραμμαρίων κοστίζουν 9,20 λίρες για τις εκδοχές γάλακτος ή υγείας, ενώ η τιμή τους φτάνει έως και τις 10,55 λίρες για πιο εξεζητημένες γεύσεις, όπως κολοκύθα ή ρολό κανέλας.

Αντίθετα, μια κλασική σοκολάτα γάλακτος Toblerone διατίθεται στην αγορά έναντι 2,50 λιρών.

Τι απαντά η vegan σοκολατοποία στη Toblerone

Η Catherine’s Originals, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από την τότε έφηβη Catherine Dodd, παράγει τις σοκολάτες της στο Walberton του Sussex στην Αγγλία και τις διαθέτει μέσω υπαίθριων αγορών, διαδικτυακά ή μέσω συνδρομητικού μοντέλου.

Η Dodd δήλωσε ότι το σχήμα των προϊόντων της παραπέμπει στο γράμμα «Ο» της λέξης Originals. «Υποστηρίζουμε σθεναρά το προϊόν και την εταιρική ταυτότητα που έχουμε δημιουργήσει», ανέφερε.

«Διαφωνούμε ρητά με τους ισχυρισμούς που αφορούν το O’bar και συνεργαζόμαστε με τη νομική μας ομάδα για να υπερασπιστούμε τη θέση μας. Ειλικρινά, είναι αρκετά τρομακτικό για μια μικρή επιχείρηση, για το χτίσιμο της οποίας έχουμε καταβάλει τόση φροντίδα και σκληρή εργασία. Ωστόσο, το γεγονός ότι είμαστε μια μικρότερη επιχείρηση δεν σημαίνει ότι φοβόμαστε να προασπιστούμε δημιουργήματά μας», πρόσθεσε η ίδια στον Guardian.

Ο νομικός σύμβουλος του brand, Stephen Lowry της δικηγορικής εταιρείας Brandsmiths, πρόσθεσε: «Η πελάτισσά μας απορρίπτει την αξίωση και θεωρεί ότι το O’bar διαθέτει τον δικό του ξεχωριστό σχεδιασμό και ταυτότητα. Προσβλέπουμε στην αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω της ενδεδειγμένης δικαστικής οδού».

Η διαμάχη για την πνευματική ιδιοκτησία

Η Mondelēz International, στην οποία ανήκουν επίσης η βρετανική Cadbury και ο καφές Côte D’Or, καθώς και η Toblerone, δήλωσε: «Το εμβληματικό σχήμα της Toblerone αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ιδιαίτερα προϊοντικά σχέδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως, αποτελώντας σήμα κατατεθέν του brand από το 1929. Έχουμε την ευθύνη να προστατεύουμε τα εμπορικά μας σήματα και την πνευματική μας ιδιοκτησία, καθήκον το οποίο αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Επιχειρήσαμε να επιλύσουμε το ζήτημα εποικοδομητικά και απευθείας με την Catherine’s Originals επί σειρά μηνών, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω σχολιασμό επί εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων».

Η πρόσφατη αυτή αντιδικία γύρω από την Toblerone έπεται μιας ανάλογης υπόθεσης του 2017, όταν η αλυσίδα καταστημάτων χαμηλού κόστους Poundland αναγκάστηκε να αναβάλει το λανσάρισμα της σοκολάτας «Twin Peaks», η οποία έφερε διπλές προεξοχές αντί για τις μονές κορυφές της Toblerone, κατόπιν νομικής προειδοποίησης από τη Mondelēz.

Το προϊόν επανακυκλοφόρησε τελικά στην αγορά αφού η Poundland τροποποίησε το χρώμα της συσκευασίας και το σχήμα της μπάρας, και συνεχίζει να πωλείται μέχρι σήμερα.