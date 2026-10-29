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ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη παρέλαβε την επιστολή του Αμερικανού αντιπρόεδρου και δεν έχει ακόμη απαντήσει

Η προσέγγιση Βανς, του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Ιράν σχετίζεται με ιατρικές προμήθειες, λέει ο Τραμπ

World 29.10.2026, 19:02
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ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη παρέλαβε την επιστολή του Αμερικανού αντιπρόεδρου και δεν έχει ακόμη απαντήσει
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To Ιράν παρέλαβε την επιστολή που απηύθυνε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, όμως δεν έχει ακόμη απαντήσει, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, με φόντο τις προσπάθειες να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο μια πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε πως ο Τζέι Ντι Βανς έστειλε το μήνυμά του στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim πρόσθεσε πως το Ιράν αξιώνει οι ΗΠΑ «να τηρήσουν τους επτά όρους που έχει επιβάλει» ώστε να υπάρξει πρόοδος.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal (WSJ) έγραψε χθες σχετικά με αυτήν την επιστολή, η οποία αποσκοπεί στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις απειλές για νέες επιθέσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «ο Βανς εξετάζει κατά πόσο η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον μπορούν να βρουν αρκετά σημεία σύγκλισης, ώστε να πείσουν τον Τραμπ να μην δώσει εντολή για μια σύντομη και σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν τις επόμενες εβδομάδες».

Δεν γίνεται λόγος για «μια ειρηνευτική συμφωνία», αλλά για ένα «ενδεχόμενο πλαίσιο διαπραγματεύσεων», έγραφε η εφημερίδα.

Η επιστολή εστάλη έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μία από τις πηγές της WSJ, όμως ερωτηθείς σχετικά, ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε πως εκείνος έδωσε εντολή.

Η προσέγγιση του Βανς στο Ιράν σχετίζεται με ιατρικά εφόδια, λέει ο Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η προσέγγιση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς είχε να κάνει με το να βοηθήσει τη χώρα να λάβει ιατρικές προμήθειες, αφού αμερικανικά ΜΜΕ έγραψαν πως ο Βανς έστειλε επιστολή στον κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας της Τεχεράνης με στόχο την επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

H Wall Street Journal έγραψε πως ο Βανς έστειλε την επιστολή κατόπιν εντολής Τραμπ. Όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αργότερα, εάν ο ίδιος έδωσε εντολή στον Βανς να προσεγγίσει το Ιράν για να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι χρειάζονται βοήθεια με ιατρικές προμήθειες και διάφορα άλλα πράγματα. Εκείνος (ο Βανς) με ρώτησε τι πίστευα. Του απάντησα, εάν θέλεις να το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βασικά, έχει να κάνει με το να εφοδιαστούν με προμήθειες ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που δεν είναι καλά», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει την επιστολή και τα σχόλια Τραμπ. Το γραφείο του Βανς δεν έχει απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

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