Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές

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Στις επιδόσεις για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες στρέφεται το ενδιαφέρον του Χρηματιστηρίου τις επόμενες ημέρες, καθώς από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση, με βασική στήριξη από τα καθαρά έσοδα από τόκους, την πιστωτική επέκταση και τον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών.

Σε σύγκριση, ωστόσο, με το ιδιαίτερα ισχυρό β΄ τρίμηνο, τα κέρδη για τις ελληνικές τράπεζες αναμένεται να υποχωρήσουν, καθώς ορισμένα έσοδα από προμήθειες και χρηματοοικονομικές πράξεις εξομαλύνονται, ενώ το κόστος των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

Η AXIA Alpha Finance υπολογίζει τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων τραπεζών σε 1,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025. Τα προ προβλέψεων κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 1,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 17%, ενώ η κανονικοποιημένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) εκτιμάται στο 16,2%.

Από την πλευρά της, η Optima Bank τοποθετεί τα συνολικά καθαρά κέρδη, εξαιρουμένων έκτακτων στοιχείων, στα 1,26 δισ. ευρώ, με αύξηση 13% σε ετήσια βάση και μείωση 7% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Η διαφορά στις εκτιμήσεις αντανακλά τις επιμέρους παραδοχές των δύο οίκων, με κοινό σημείο την προσδοκία ότι οι τράπεζες θα διατηρήσουν υψηλή κερδοφορία, χωρίς να επαναλάβουν κατ’ ανάγκη τις επιδόσεις του β΄ τριμήνου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι εκτιμήσεις της JP Morgan, η οποία διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές-στόχους και σύσταση Overweight και για τις τέσσερις τραπεζικές μετοχές. Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι η λειτουργική δυναμική παραμένει ισχυρή, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να ενισχύονται χάρη στην πιστωτική επέκταση, αλλά βλέπει μεγαλύτερη εξομάλυνση σε ορισμένες πηγές εσόδων και αυξημένες επιβαρύνσεις από προβλέψεις, λειτουργικό κόστος και φορολογία.

Τόκοι και προμήθειες καθορίζουν τις επιδόσεις

Η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους παραμένει ο βασικός παράγοντας στήριξης. Η JP Morgan προβλέπει τριμηνιαία αύξηση 3% για την Alpha Bank και τη Eurobank, 4% για την Εθνική Τράπεζα και 5% για την Πειραιώς. Στην Alpha Bank, τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 449 εκατ. ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σχεδόν αμετάβλητο στο 2,17%. Στη Eurobank, το αντίστοιχο περιθώριο αναμένεται να υποχωρήσει κατά 3 μονάδες βάσης, στο 2,46%, παρά την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων. Αντίθετα, στην Εθνική προβλέπεται ενίσχυση του περιθωρίου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,73%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να φτάνουν τα 577 εκατ. ευρώ. Στην Πειραιώς εκτιμώνται στα 533 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να αυξάνεται στο 2,32%.

Η πιστωτική επέκταση παραμένει καθοριστική για τις εκτιμήσεις αυτές. Σύμφωνα με την AXIA Alpha Finance, τα καθαρά δάνεια του κλάδου αναμένεται να αυξηθούν κατά 10% σε ετήσια βάση, αν και η τριμηνιαία άνοδος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί περίπου στο 1% λόγω εποχικότητας. Οι επιμέρους προβλέψεις της JP Morgan δείχνουν αύξηση των μικτών δανείων κατά 1% σε τριμηνιαία βάση στις τέσσερις τράπεζες, με την Εθνική να εμφανίζει την ισχυρότερη ετήσια επίδοση, καθώς η αύξηση εκτιμάται στο 12%, έναντι 8% για τη Eurobank και την Πειραιώς. Η Optima Bank αναμένει, επίσης, ότι οι εισροές καταθέσεων θα παραμείνουν ισχυρές, με τη στήριξη της τουριστικής περιόδου, και ότι οι ετήσιοι στόχοι για τις χορηγήσεις θα διατηρηθούν παρά την εποχική επιβράδυνση.

Στις προμήθειες, η εικόνα είναι λιγότερο ομοιόμορφη. Η Optima Bank προβλέπει συνολική αύξηση 18% σε ετήσια βάση, αλλά υποχώρηση έναντι του β΄ τριμήνου, καθώς εξασθενούν τα έκτακτα έσοδα της προηγούμενης περιόδου. Η JP Morgan αναμένει ότι οι προμήθειες της Alpha Bank θα μειωθούν κατά 17%, στα 155 εκατ. ευρώ, λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης που είχε δημιουργήσει το μέρισμα της Prodea. Εξαιρουμένης αυτής της επίδρασης, πάντως, εκτιμά αύξηση 6%. Για την Εθνική προβλέπει πτώση 6%, καθώς το β΄ τρίμηνο είχε ενισχυθεί από προμήθειες χορηγήσεων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και από την αυξημένη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές. Στην Πειραιώς, τα έσοδα από υπηρεσίες αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 14%, στα 216 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, στη Eurobank οι προμήθειες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3%.

Ελληνικές τράπεζες: Αποτιμήσεις και διανομές στο μικροσκόπιο

Παρά τις διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις, οι τρεις οίκοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν σε τροχιά επίτευξης των στόχων τους για το 2026. Η AXIA Alpha Finance, ωστόσο, διατηρεί επιφυλακτική στάση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των μετοχών, καθώς θεωρεί ότι οι προσδοκίες έχουν ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στις προβλέψεις της αγοράς και ότι οι ανακοινώσεις δύσκολα θα αλλάξουν από μόνες τους το επενδυτικό κλίμα. Μετά την υποχώρηση περίπου 14% από τις 25 Σεπτεμβρίου, ο κλάδος διαπραγματεύεται με P/TBV 1,35 φορές και P/E 8,6 φορές, βάσει των εκτιμήσεων για το 2027, με αναμενόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 16% και μερισματική απόδοση υψηλότερη του 6%.

Η JP Morgan διατηρεί τιμή-στόχο τα 5,80 ευρώ για την Alpha Bank, τα 6,10 ευρώ για τη Eurobank, τα 20,70 ευρώ για την Εθνική και τα 13,70 ευρώ για την Πειραιώς, με σύσταση Overweight και για τις τέσσερις μετοχές. Με βάση τις εκτιμήσεις της για το 2028, οι τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E από 7,6 έως 8,4 φορές, ενώ οι δείκτες P/TBV κυμαίνονται από 1 έως 1,3 φορές. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί, συνεπώς, θετική στάση για τον κλάδο, παρά την αναμενόμενη ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων.

Πέρα από τα κέρδη, οι επενδυτές θα αναζητήσουν σαφέστερες ενδείξεις για την πολιτική διανομής κεφαλαίων. Η AXIA Alpha Finance επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι τράπεζες δεν θα χρειάζονται πλέον εποπτικές εγκρίσεις για τις διανομές κερδών, εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αξιοποίηση των κεφαλαιακών τους αποθεμάτων. Η πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους και η διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού θα καθορίσουν, τελικά, τόσο την επίτευξη των στόχων της χρονιάς όσο και τα περιθώρια για υψηλές διανομές προς τους μετόχους. Οι ανακοινώσεις του επόμενου δεκαημέρου θα δείξουν αν οι επιδόσεις του γ΄ τριμήνου αρκούν για να στηρίξουν τις αποτιμήσεις σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.