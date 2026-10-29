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Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Σεπτεμβρίου – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Σεπτεμβρίου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 29.10.2026, 13:45
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Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Σεπτεμβρίου – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026 η 60η κλήρωση της φορολοταρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ, αφορά στις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Σεπτέμβριο του 2026.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Η φορολοταρία

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

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