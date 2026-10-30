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120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]

Η εξαγγελία για τις 120 δόσεις και την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 - Πώς θα εφαρμοστεί

Experts 30.10.2026, 17:00
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120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]
Άποψη Απόστολος Αλωνιάτης

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Περιμένοντας να υλοποιηθεί η εξαγγελία του πρωθυπουργού για την επέκταση τόσο του αριθμού των δόσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο από τις 72 δόσεις στις 120, όσο και την ένταξη σε αυτή την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, με την εγκύκλιο Ε.2060/2026 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2026, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 5313/2026 και της απόφασης Α.1141/2026. Αντικείμενό της είναι η ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, οι προϋποθέσεις ένταξης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα δικαιώματα που αποκτά ο οφειλέτης και οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης.

Τι εξαγγέλθηκε για τις 120 δόσεις  – Οι διευκρινίσεις του υπουργείου

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού,  έδωσε σχετικές διευκρινήσεις για τις εξαγγελίες αυτές

Σχετικά με την αύξηση των δόσεων για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 70 σε 120, το υπουργείο διευκρίνηση ότι:

Ρύθμιση 120 δόσεων για σωρευμένα χρέη

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ενεργειακή κρίση επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον λόγο αυτό, διευρύνουμε το πλαίσιο των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, δίνοντας μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διευκολύνοντας την επιστροφή τους στη συνέπεια.

Ειδικότερα:

(α) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις (έναντι 72 προηγουμένως) με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ.

(β) Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31/12/2024 (έναντι έως 31/12/2023 προηγουμένως) και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30/09/2026 (έναντι έως 20/04/2026 προηγουμένως).

(γ) Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως 30/06/2027 (έναντι έως 31/12/2026 προηγουμένως).

(δ) Πολίτες που έχουν υπαχθεί στην ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σημειώνεται ότι τρέχουσες οφειλές (μετά τις 1/1/2025), δηλαδή κάτω των 2 ετών, ρυθμίζονται με τη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Το επιτόκιο της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με αυτό της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων (5,84%), λαμβάνοντας υπόψη την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών που έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με την πάγια ρύθμιση και όσων εντάσσονται στις 120 δόσεις. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.»

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις όσοι φορολογούμενοι έσπευσαν να κάνουν αίτηση για τις 72 δόσεις και αναγκαστικά έκανα ρύθμιση για το 2024 των οφειλών τους σε 24 ή 48 δόσεις ανάλογα με το είδος του χρέους τους (τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ή πρόστιμα και φόρος κληρονομιών γονικών παροχών και δωρεών αντίστοιχα).

Γιατί δεν πέτυχαν οι 72 δόσεις

Γιατί για κάποιον λόγο δεν εντάχθηκαν πολλοί πολίτες στις  72 δόσεις;

Διότι χωρίς κούρεμα του χρέους, και βασικά των τόκων, και με την υποχρέωση να πρέπει να αποπληρώνουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες υποχρεώσεων, κανείς  δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Ποιο συγκεκριμένα όσοι πολίτες θα έπρεπε να αποπληρώνουν την  ρύθμιση των 72 δόσεων , την πάγια ρύθμιση των χρεών του 2024,2025 και του 2026 μέχρι την στιγμή της αίτησης και παράλληλα και τις τρέχουσες υποχρεώσεις και μάλιστα με επιτόκιο 5,84%.

Τα χρέη όμως αυξάνονται κάθε χρόνο τόσο στον φορολογικό τομέα όσο και στο ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές και στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όπου τα 35 δισ. του 2019 έχουν ξεπεράσει σήμερα τα 52 δισ.

Μάλιστα, το 69,7% των οφειλετών του ΚΕΑΟ χρωστά έως 15.000 ευρώ και έως 30.000 ευρώ το 84,5%.

Ακόμα, 2,54 εκατ. ρυθμίσεις ασφαλιστικών χρεών που είχαν γίνει μέχρι τον Ιούνιο χάθηκαν οι 1,38 εκατ., αντιπροσωπεύοντας χρέη 24,44 δισ. ευρώ.

Για να μην αποτύχει και η νέα εξαγγελία της κυβέρνησης και να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο, θα πρέπει όλες οι υποχρεώσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ να ενταχθούν στις 120 δόσεις και να υπάρχει κούρεμα των προσαυξήσεων , όπως και στις παλιότερες ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Ακόμη θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου για μείωση τυ επιτοκίου 5,84% σε 3%, επιτόκιο που έχουν οι αποπληρωμές χρεών μέσω του εξωδικαστικού.

Η εγκύκλιος Ε.2060/2026

Η εγκύκλιος Ε.2060/2026 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2026, παρέχει διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 5313/2026 και της απόφασης Α.1141/2026. Αντικείμενό της είναι η ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, οι προϋποθέσεις ένταξης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα δικαιώματα που αποκτά ο οφειλέτης και οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης.

Η εγκύκλιος απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, στα Κέντρα Ελέγχου και στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και στα Τελωνεία, στο πλαίσιο των ειδικότερων κανόνων που διέπουν τις τελωνειακές οφειλές.

Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης

Βασικός στόχος της ρύθμισης είναι να δοθεί στους οφειλέτες η δυνατότητα να εξοφλήσουν συγκεκριμένες παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Υποχρεωτική ένταξη οφειλών

Στη ρύθμιση εντάσσονται, υποχρεωτικά, οι οφειλές που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. (σ.σ. αναμένεται η ψήφιση σχετικής διάταξης για την ένταξη των χρεών έως 31 Δεκεμβρίου 2024)
  • Έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της αρμόδιας υπηρεσίας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την 21η Απριλίου 2026. (σ.σ. και εδώ αναμένεται νέα ημερομηνία).
  • Δεν έχουν τακτοποιηθεί, μέχρι την ημερομηνία της αίτησης, με νόμιμη αναστολή πληρωμής ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που στηρίζεται σε νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
  • Επομένως, το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο πότε δημιουργήθηκε η οφειλή, αλλά και πότε κατέστη ληξιπρόθεσμη, πότε καταχωρίστηκε στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και ποιο καθεστώς ίσχυε για αυτή στις 21 Απριλίου 2026.

Προαιρετική ένταξη οφειλών

Υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής ένταξης οφειλών που πληρούν τις χρονικές και λοιπές βασικές προϋποθέσεις, αλλά τελούν σε αναστολή πληρωμής, εφόσον δεν έχουν ήδη τακτοποιηθεί με άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να εντάξει το σύνολο ή μόνο μέρος των συγκεκριμένων οφειλών που βρίσκονται σε αναστολή.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για οφειλές που ήταν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου 2026, αλλά εντάχθηκαν σε κάποια άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής από την ημερομηνία αυτή και μετά. Οι συγκεκριμένες οφειλές δεν μπορούν να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Όταν ο ίδιος οφειλέτης έχει χρέη σε περισσότερες από μία υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, η υπαγωγή πραγματοποιείται ανά αρμόδια υπηρεσία. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της εγκυκλίου.

Οφειλές που εξαιρούνται

Δεν μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές στη συγκεκριμένη διευκόλυνση.

Εξαιρούνται, καταρχάς, οφειλές που αφορούν την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η νομοθεσία απαγορεύει την υπαγωγή τους σε ρύθμιση ή τη χορήγηση αναστολής.

Εξαιρούνται επίσης οφειλές που, βάσει άλλων ειδικών διατάξεων, δεν επιτρέπεται να ρυθμιστούν.

Για τις τελωνειακές οφειλές προβλέπονται επιπλέον περιορισμοί. Ειδικότερα, δεν εντάσσονται οφειλές των οποίων η προηγούμενη καταβολή αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης εμπορευμάτων, καθώς και το συγκεκριμένο ποσοστό 50% της οφειλής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Συνεπώς, πριν από την υποβολή αίτησης, είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η νομική φύση κάθε οφειλής και αν υπάρχει ειδική απαγόρευση υπαγωγής της στη ρύθμιση.

Ο Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

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Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
Business

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, Emre Sey, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Πετρέλαιο

Παρατείνει η HELLENiQ ENERGY την έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης

Η έκπτωση από την HELLENiQ ENERGY θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά με ΦΠΑ

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση
Ακίνητα

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση

Τι ισχύει με την προστασία του οφειλέτη και τους κανόνες για τους servicers

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