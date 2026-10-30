 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Να στηριχθεί η ακτοπλοΐα, αλλά να το δει ο νησιώτης στην τσέπη του

Η διαφορά σε ένα κράτος που απλά πληρώνει και σε ένα κράτος που σχεδιάζει

Experts 30.10.2026, 12:03
Σχολιάστε
Να στηριχθεί η ακτοπλοΐα, αλλά να το δει ο νησιώτης στην τσέπη του
Γιάννης Σαλπέας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ακούμε συχνά από την κυβέρνηση, και τον αρμόδιο Υπουργό, ότι το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Για τον νησιώτη το πλοίο είναι ο δρόμος για το νοσοκομείο, για τη σχολή του παιδιού, για το μαγαζί και για το χωράφι. Γι’ αυτό και δεν βρισκόμαστε επί της αρχής απέναντι στο αίτημα κάλυψης του πρόσθετου κόστους καυσίμων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, προκειμένου να μη μετακυλήσει στο εισιτήριο. Ρωτάμε κάτι πολύ απλό: τι θα πάρει πίσω ο νησιώτης;

Πριν από λίγες μέρες, με άρθρο μου επεσήμανα ότι τα χρήματα που ξοδεύει το κράτος, για να απορροφά κάθε σοκ του πετρελαίου, είναι ο λογαριασμός της αναμονής. Ο λογαριασμός ήρθε ξανά, και είναι μεγαλύτερος. Ο κλάδος υπολογίζει ότι από την αρχή της χρονιάς το καύσιμο του κόστισε πάνω από 200 εκατ. ευρώ επιπλέον. Ας δεχτούμε ότι ο αριθμός είναι σωστός. Απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δώσει 16 λεπτά το λίτρο από τον Σεπτέμβριο και μετά, περίπου όσο δίνει και στην αντλία, στους καταναλωτές και σε άλλους κλάδους. Αν είναι έτσι, η ενίσχυση δεν θα φτάσει τα 120 με 140 εκατ. που ακούγονταν. Θα καλύψει γύρω στο 25% της επιπλέον δαπάνης των τελευταίων τεσσάρων μηνών, δηλαδή πολύ, πολύ λιγότερα. Και ό,τι δεν καλυφθεί, κινδυνεύει να βρει τον δρόμο του προς το εισιτήριο.

Ως τώρα, δεν βιάστηκε κανείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει αυτή την ενίσχυση από τις 29 Απριλίου, και η Ισπανία και η Μάλτα έχουν ήδη εγκεκριμένα σχήματα. Εδώ, πέρασε μισός χρόνος και ολόκληρο το καλοκαίρι χωρίς να ασχοληθεί κανείς, και τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, με προθεσμία ως το τέλος Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση τρέχει να δει τι μπορεί να μαζέψει. Όταν τα πράγματα γίνονται στο πόδι, οι όροι είναι συνήθως το πρώτο που ξεχνιέται.

Στις άγονες γραμμές η εικόνα είναι ακόμη χειρότερη. Οι τετραετείς συμβάσεις προκηρύχθηκαν πέρσι, και μόλις τώρα καλούνται οι εταιρείες να τις υπογράψουν. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό: η προσφορά δόθηκε με την τιμή του πετρελαίου του Νοεμβρίου του 2025 και η σύμβαση θα εκτελεστεί με την τιμή του Νοεμβρίου του 2026, ενώ όλες οι ρήτρες αναπροσαρμογής που προβλέπονται θα λογαριάζονται με βάση τη σημερινή τιμή. Με άλλα λόγια, την αύξηση ενός ολόκληρου χρόνου δεν την αναγνωρίζει η σύμβαση, και για μια μικρή εταιρεία αυτό είναι απλώς καταστροφικό. Ήδη μαθαίνουμε ότι αρκετές μικρές εταιρείες δεν προσέρχονται να υπογράψουν, ανάμεσά τους και εταιρείες που εξυπηρετούν τις ίδιες γραμμές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όταν μια σύμβαση της άγονης μένει ανυπόγραφη, αυτός που το πληρώνει πρώτος είναι ο κάτοικος του μικρού νησιού που περιμένει το πλοίο.

Όποιο κι αν είναι τελικά το ποσό, για εμάς η στήριξη πρέπει να έρθει με τέσσερις όρους:

• Σταθερά εισιτήρια και ναύλοι για όλο το 2027, για επιβάτες, αυτοκίνητα και φορτηγά. Ο ναύλος του φορτηγού είναι αυτός που ανεβάζει την τιμή στο ράφι του νησιού. Όποια εταιρεία δεν το τηρήσει, να επιστρέφει τα χρήματα.

• Κάθε εταιρεία να παίρνει όσα δικαιολογεί η πραγματική κατανάλωση των πλοίων της, και να δημοσιεύεται ποιος πήρε τι. Γι’ αυτό διαφωνούμε να περάσουν τα χρήματα από τα διυλιστήρια, όπως ζητούν οι εταιρείες. Από εκεί κανείς δεν θα μπορεί να δει πού κατέληξαν.

• Κανένα μέρισμα όσο το Δημόσιο πληρώνει το καύσιμο, και πλήρης τήρηση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτικών.

• Η ίδια ταχύτητα και για τους νησιώτες. Δεν γίνεται να βρίσκονται σε λίγες εβδομάδες εκατομμύρια για τις εταιρείες, ενώ οι επιχειρήσεις των νησιών υπέβαλαν μόλις τον Ιούλιο τις αιτήσεις του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 2023. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι μια πολύ καλή ιδέα και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους νησιώτες και για τις τοπικές μεταφορικές επιχειρήσεις, όμως οι τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές το έχουν σχεδόν αχρηστεύσει. Οι επαγγελματίες των νησιών το λένε καθαρά: πολλοί δικαιούχοι δεν το ζητούν καν, γιατί δεν τους αξίζει τον κόπο να περάσουν από τη γραφειοκρατία για να υποβάλουν τα στοιχεία τους δύο και τρία χρόνια μετά. Έτσι, ο νησιώτης βλέπει μόνο την ακριβή τιμή και όχι το σοβαρό μέρος του εισιτηρίου που θα μπορούσε να πάρει πίσω, και χάνουν όλοι, και ο ίδιος και οι επιχειρήσεις που τον εξυπηρετούν. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο φτιάχτηκε για να φτάνει η στήριξη απευθείας και γρήγορα στον πολίτη. Έτσι πρέπει να ξαναλειτουργήσει, με συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής.

Κάθε φορά που έρχεται μια κρίση, η πολιτεία πληρώνει. Όταν η κρίση περάσει, βρίσκεται ξανά στο ίδιο σημείο, χωρίς ούτε ένα εργαλείο παραπάνω για να ρυθμίζει την αγορά και χωρίς ούτε ένα πλοίο που να την προστατεύει από την επόμενη. Δεν είναι αβλεψία. Είναι η παλιά, δοκιμασμένη συνταγή: αφήνεις τις δημόσιες υποδομές να απαξιωθούν, και μετά καλύπτεις τα κενά με έκτακτες ενισχύσεις και ιδιωτικές λύσεις που παρουσιάζονται ως ευεργεσία. Ο κύκλος όμως δεν κλείνει εκεί. Όταν έρθουν τα δύσκολα, ο «ευεργέτης» επιστρέφει στο κράτος και του ζητά να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς βλέπουμε σήμερα: ένα κράτος που έχει παραδώσει τη συγκοινωνία των νησιών του χωρίς δικά του εργαλεία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Μπορεί μόνο να πληρώνει. Έτσι χτίζονται σχέσεις εξάρτησης. Αυτό δεν ωφελεί ούτε το δημόσιο συμφέρον ούτε την ίδια την επιχειρηματικότητα. Μια υγιής αγορά χρειάζεται σαφείς κανόνες, προβλέψιμο πλαίσιο και ισότιμη μεταχείριση, όχι ευνοϊκές ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής. Γι’ αυτό προτείνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο, στα πρότυπα του ευρωπαϊκού landlord model: η υποδομή μένει δημόσια και ο ιδιώτης λειτουργεί με σαφείς κανόνες. Για εμάς, κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος που πηγαίνει στη θάλασσα πρέπει να αγοράζει δημόσια υπηρεσία και όχι ιδιωτικό κέρδος. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα κράτος που απλώς πληρώνει και σε ένα κράτος που σχεδιάζει.

Ο Γιάννης Σαλπέας είναι Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην ΕΛ.Α.Σ.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
«Χωριάτικο»: Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Απάτη 95 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»
Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο
World

«Χρυσά» κέρδη για την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας
Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Κατασκευές

Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Καύσιμα: Επεκτείνεται η επιδότηση από 1 έως 15 Νοεμβρίου
Ενέργεια

Επεκτείνεται η επιδότηση στα καύσιμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Binance: Το «χακάρισμα» ύψους 6,3 δισ. δολαρίων και οι συνέπειές του
Crypto

Η μεγάλη κλοπή των crypto - Τι έρχεται

Η Binance δήλωσε ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες και ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, ενώ διεξάγει έρευνα για το περιστατικό

Δημήτρης Σταμούλης
ExxonMobil – Chevron: Τεράστια κέρδη και… καμπανάκι για την προσφορά ντίζελ
Πετρέλαιο

Τεράστια κέρδη για ExxonMobil-Chevron - Καμπανάκι για το ντίζελ

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι επωφελούνται από τα ραγδαία αυξανόμενα περιθώρια διύλισης λόγω του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Experts
120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]
Experts

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 120 δόσεις - Ποιες εξαιρούνται

Η εξαγγελία για τις 120 δόσεις και την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 - Πώς θα εφαρμοστεί

Απόστολος Αλωνιάτης
ΕΚΤ: Ο πληθωρισμός ανατρέπει τις ισορροπίες
Experts

Ο πληθωρισμός και οι ισορροπίες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, απέναντι σε έναν νέο ενεργειακό πληθωρισμό που απειλεί ταυτόχρονα την ανάπτυξη. 

Συμεών Μαυρουδής
ΗΠΑ: Ελεγχόμενη αβεβαιότητα
Experts

Ελεγχόμενη αβεβαιότητα

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πολιτική αβεβαιότητα, αλλά χωρίς ανατροπή του επενδυτικού σκηνικού

Γιώργος Λαγαρίας
Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 2ο]
Experts

Η Δέουσα Επιμέλεια πελάτη [Μέρος 2ο]

Από τη FATF στην Ελληνική πραγματικότητα. Πώς δημιουργήθηκε το σύγχρονο σύστημα AML/CFT

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας
Experts

Το βάρος της ψηφιακής γραφειοκρατίας

Μειώθηκε πράγματι το γενικότερο διοικητικό βάρος πολιτών και οργανισμών ή απλώς έλαβε ψηφιακή μορφή;

Γεώργιος Μπάλτας
Ισπανία: Εκλογές με δημοσιονομικά διλήμματα
Experts

Εκλογές με διλήμματα

Η ισχυρή ανάπτυξη στηρίζει την οικονομία, όμως ο κίνδυνος πολιτικού αδιεξόδου και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις δοκιμάζουν τις προοπτικές μείωσης του δημόσιου χρέους.

Συμεών Μαυρουδής
Δυστυχώς δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλαμε
Experts

Ευρώπη

Ζητάμε να μπορούν τα εγγόνια μας να κοιτάζουν τη δική τους Ευρώπη με την ελπίδα που κοιτάζαμε εμείς τη δική μας

Μιχάλης Σάλλας
Latest News
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ

Ολοκληρώθηκε η συγχωνευση με απορροφηση της 100 θυγατρικής ΑΝΟΞΑΛ

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries

The government is preparing up to €35 million in fuel subsidies to help ferry operators contain costs, while a separate dispute over reduced sailings threatens to leave Chios with limited ferry connections during a four-month airport closure

Λάμπρος Καραγεώργος
«Χωριάτικο»: Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Απάτη 95 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»

Στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί

Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο
World

«Χρυσά» κέρδη για την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 44,2 δισεκατομμυρίων φράγκων για το πρώτο εννεάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Κατασκευές

Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο

Θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συνδεσιμότητας μεταξύ Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, είπε ο κ. Δήμας

Καύσιμα: Επεκτείνεται η επιδότηση από 1 έως 15 Νοεμβρίου
Ενέργεια

Επεκτείνεται η επιδότηση στα καύσιμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου

Η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής: 20 λεπτά/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά για την αμόλυβδη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις μηνιαίες απώλειες στο 4,3% η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο φίνις του Οκτωβρίου μάζεψε τις απώλειες το ΧΑ

Δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο του μήνα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρωσία: Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε διυλιστήρια
World

Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λέει η Μόσχα

Η Ρωσία σχεδιάζει να εξάγει 2,15 εκατομμύρια τόνους ντίζελ τον Νοέμβριο, επιπλέoν των 510.000 τόνων τον Οκτώβριο

Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
Τουρισμός

Ευκαιρίες συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον Τουρισμό

EXPO 2027 Belgrade: Εκδήλωση για τις επιχειρηματικες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο
Ποντοπόρος

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το γ' τρίμηνο του 2026

120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]
Experts

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 120 δόσεις - Ποιες εξαιρούνται

Η εξαγγελία για τις 120 δόσεις και την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 - Πώς θα εφαρμοστεί

Απόστολος Αλωνιάτης
ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως 31/12
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση έως 31/12 των προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν αυτόματα

ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν
World

ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν

Οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης μπορούν να διαπραγματευτούν τη θέση του Λέιν παράλληλα με τις θέσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ.

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
Business

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, Emre Sey, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Πετρέλαιο

Παρατείνει η HELLENiQ ENERGY την έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης

Η έκπτωση από την HELLENiQ ENERGY θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά με ΦΠΑ

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση
Ακίνητα

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση

Τι ισχύει με την προστασία του οφειλέτη και τους κανόνες για τους servicers

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies