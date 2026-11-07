 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(0) {
  }
  ["ai_tone"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat1"]=>
  NULL
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Experts 07.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Βαλέρια Τσάμη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αν ρωτούσαμε τι κάνει μια επιχείρηση οικονομικά βιώσιμη, οι πρώτες απαντήσεις θα ήταν μάλλον αναμενόμενες: κερδοφορία, ρευστότητα, ανάπτυξη. Και σωστά. Χωρίς υγιή οικονομικά μεγέθη, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να σχεδιάζει με ασφάλεια το μέλλον της. Είναι όμως αυτά αρκετά για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνει ισχυρή και ανταγωνιστική σε βάθος χρόνου;

Αυτό το ερώτημα θέσαμε στην πρόσφατη κοινή εκδήλωση της Ομάδας Δράσης ESG in Action της ΕΑΣΕ και της Επιτροπής ESG του ΣΕΟΔΙ. Η συζήτηση, με τη συμμετοχή στελεχών από τον χρηματοοικονομικό και τον επιχειρηματικό χώρο, ανέδειξε μια ευρύτερη διάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας: πέρα από τα σημερινά αποτελέσματα, έχει σημασία η ικανότητα μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία διαχρονικά, ακόμη και όταν οι συνθήκες αλλάζουν.

Για να το πετύχει, χρειάζεται μια ισχυρή οικονομική βάση, αλλά και προσαρμοστικότητα, αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, πρόσβαση σε πόρους και χρηματοδότηση, σχέσεις εμπιστοσύνης και διοίκηση με μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι παράγοντες αυτοί είναι αλληλένδετοι. Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί, ενώ η οργανωμένη διακυβέρνηση και η συστηματική αξιολόγηση των κινδύνων μειώνουν τις πιθανότητες αιφνιδιασμών και στηρίζουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων ενισχύει την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και να αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου.

Η ανθεκτικότητα  ως προϋπόθεση ανάπτυξης

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση κινδύνων, που ξεκινά πολύ πριν εκδηλωθεί μια κρίση. Η έγκαιρη αναγνώριση αλλαγών στην αγορά, στην τεχνολογία, στο ρυθμιστικό περιβάλλον ή στις ανάγκες των πελατών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προετοιμάζονται καλύτερα και να αξιοποιούν νέες ευκαιρίες. Η ανθεκτικότητα συνδέεται, επομένως, τόσο με την προστασία της επιχείρησης όσο και με τη δυνατότητά της να εξελίσσεται. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις χρειάστηκε να επανεξετάσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, το ενεργειακό κόστος, τις ψηφιακές υποδομές και τους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών τους. Σε τέτοιες συνθήκες, η ικανότητα γρήγορης προσαρμογής μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Εξίσου κρίσιμη είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Η αξιοπιστία μιας επιχείρησης, η ποιότητα της διακυβέρνησής της, η σαφήνεια του επιχειρηματικού της σχεδίου και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τους κινδύνους αποτελούν σημαντικά στοιχεία για όσους καλούνται να την αξιολογήσουν και να επενδύσουν σε αυτή. Η βιωσιμότητα αποκτά έτσι μια πολύ πρακτική διάσταση, καθώς συνδέεται και με τη δυνατότητα της επιχείρησης να εξασφαλίζει τους πόρους που χρειάζεται για την ανάπτυξή της.

Η υπεύθυνη λειτουργία ως επιχειρηματικό πλεονέκτημα

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ουσιαστικό ρόλο και το ESG, όταν ενσωματώνεται στην επιχειρηματική στρατηγική και στις καθημερινές αποφάσεις. Η συστηματική εξέταση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, καθώς και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης, βοηθά τη διοίκηση να αναγνωρίζει κινδύνους, να αξιοποιεί ευκαιρίες και να θέτει προτεραιότητες. Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας και πόρων, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ανάπτυξη των ανθρώπων, μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Τέτοιες επιλογές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.

Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εμπιστοσύνη. Η αξιοπιστία μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών της και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η συνέπεια στις δεσμεύσεις και η υπεύθυνη λειτουργία ενισχύουν αυτές τις σχέσεις και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής φήμης. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εμπιστοσύνη αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Βοηθά μια επιχείρηση να διατηρεί τους πελάτες της, να προσελκύει ικανούς ανθρώπους και να χτίζει σταθερές συνεργασίες.

Η ηγεσία στο επίκεντρο των αποφάσεων

Δεν υπάρχει μια διαδρομή που να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις. Διαφορετικοί κλάδοι, μεγέθη και επιχειρηματικά μοντέλα συνεπάγονται διαφορετικές προτεραιότητες. Το ουσιαστικό δεν είναι να υιοθετούνται οι ίδιες πρωτοβουλίες παντού, αλλά να προσδιορίζεται τι έχει πραγματική σημασία για κάθε επιχείρηση, να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι και να αξιολογείται η πρόοδος με συγκεκριμένα κριτήρια.

Εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος της ηγεσίας. Στην καθημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα, οι αποφάσεις σπάνια είναι μονοδιάστατες. Μια διοίκηση χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις άμεσες απαιτήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα την προοπτική του μέλλοντος: να επιλέγει πού θα επενδύσει, ποιους κινδύνους αξίζει να αναλάβει και πώς θα αξιοποιήσει καλύτερα τους ανθρώπους και τις δυνατότητες της επιχείρησης. Η βιωσιμότητα γίνεται έτσι μέρος των επιχειρηματικών αποφάσεων, με τη διοίκηση να συνεκτιμά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στην οικονομική απόδοση και την ανταγωνιστικότητα.

Τι κάνει, λοιπόν, τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη; Η ικανότητά της να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα του σήμερα με την προετοιμασία για το αύριο. Να αναγνωρίζει έγκαιρα τις αλλαγές και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούν, να επενδύει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της, να διατηρεί την εμπιστοσύνη όσων συνδέονται μαζί της και να δημιουργεί αξία για τους ανθρώπους της και την κοινωνία. Σε αυτή τη σύνθεση βρίσκεται, πιστεύω, η ουσία της σύγχρονης επιχειρηματικής διοίκησης.

Ο ρόλος της ΕΑΣΕ

Η Ενωση Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) αποτελεί θεσμικό φορέα εκπροσώπησης της ανώτατης διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση του ελληνικού management και την ενίσχυση της συμβολής του στην οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από πρωτοβουλίες γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συνεργασίας και διαλόγου προάγει την ανάπτυξη της ηγεσίας και την υγιή επιχειρηματικότητα προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η κυρία Βαλέρια Τσάμη είναι γενική γραμματέας του ΔΣ της ΕΑΣΕ, επικεφαλής Ομάδας Δράσης ESG in Action και αντιπρόεδρος – Executive Director της FOCUS BARI AE.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης
Business

Στον όμιλο IKOS η έκταση της Dimand στις Γούρνες Κρήτης

Πρόκειται για την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, γνωστή και ως «Μικρό Ελληνικό», για την οποία είχε σχεδιαστεί μια μεγάλη επένδυση με τουριστικές και εμπορικές χρήσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Κηρύσσει τον «πόλεμο» στη γραφειοκρατία – Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση
World

ΕΕ κατά... γραφειοκρατίας - Τι αλλάζει σε τράπεζες, ενέργεια και στέγαση

Η Κομισιόν υπόσχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μικρότερη ταλαιπωρία και λιγότερο «χαρτομάνι», φυσικό ή ηλεκτρονικό

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία
Business

Citi για Coca-Cola HBC: Τι θα συμβεί εάν χαθούν τα assets στη Ρωσία

Η Citi εκτιμά ότι η ρωσική δραστηριότητα αντιστοιχεί περίπου στο 33% των κερδών ανά μετοχή για την Coca-Cola HBC το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ
Τεχνολογία

Big Tech: Ωθούν τις πωλήσεις εταιρικών ομολόγων στις ΗΠΑ σε ετήσιο ρεκόρ

Η έκδοση ομολόγων θα χρηματοδοτήσει περίπου το 35% των κεφαλαιουχικών δαπανών των «hyperscalers» το 2027

Δημήτρης Σταμούλης
IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας
Ναυτιλία

IMO: Το «Ριζότο» και η συνταγή για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

Το «Risotto Group» επεξεργάζεται μια συμβιβαστική πρόταση που διατηρεί τον οικονομικό μηχανισμό του Net-Zero Framework

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Experts
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Οι αμερικανικές αγορές στην αρχή της διόρθωσης
Experts

Αρχή της διόρθωσης

Η πτώση αποτελεί συνέχεια των διορθωτικών κινήσεων

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Όταν οι ισχυρές προσωπικότητες μιλούν και προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό
Experts

Μαθαίνοντας την οικονομία

Η γνώση για το χρήμα δεν πρέπει να  είναι προνόμιο των πλουσίων

Νικόλαος Φίλιππας
Όταν η ακρίβεια γράφει εκλογική ιστορία
Experts

Ακρίβεια και εκλογές

Η ακρίβεια λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων που μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και ό,τι θεωρείται εκλογικά δεδομένο

Γεώργιος Μπάλτας
Η δημοκρατική επικράτηση ως οικονομικό αγαθό
Experts

Η δημοκρατία ως οικονομικό αγαθό

Οι ψηφοφόροι εξέφρασαν οργή για το υψηλό κόστος ζωής, τον πόλεμο με το Ιράν και ανησυχία για τη διαφθορά

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Το μεγάλο στοίχημα της κάλπης
Experts

Το μεγάλο στοίχημα της κάλπης

Πώς η νίκη των Δημοκρατικών ανακατεύει την τράπουλα σε μετοχές, ομόλογα και χρυσό, με φόντο τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2027

Συμεών Μαυρουδής
Μπλε Κογκρέσο: Τι σημαίνει για την οικονομία και τις αγορές
Experts

Το Κογκρέσο γίνεται μπλε 

Τι σηματοδοτεί η ανάκτηση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

Γιώργος Λαγαρίας
Latest News
Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο μικροσκόπιο η χρήση AI στην αξιολόγηση στο Δημόσιο

Ερωτήματα για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Κώστας Ντελέζος
Ιατρικός τουρισμός: Τα καλύτερα νοσοκομεία που διεκδικούν τους ασθενείς του κόσμου
World

Τα καλύτερα νοσοκομεία με σθενείς απ' όλο τον κόσμο

Ο ιατρικός τουρισμός εξελίσσεται σε μια αγορά δισεκατομμυρίων. Η νέα κατάταξη του Newsweek και της Statista ανέδειξε 295 νοσοκομεία και κλινικές σε 13 χώρες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κτίρια: Πόσους ορόφους ακόμη μπορούν να κερδίσουν στα βόρεια προάστια;
Ακίνητα

Ψηλώνουν τα κτίρια σε Μεσογείων και Κηφισίας - Τι αλλάζει

Οι αυξήσεις συντελεστών δόμησης σε 25 ζώνες και οι νέες δυνατότητες δόμησης σε Κηφισιά, στις περιοχές-φιλέτα  των βορείων προαστίων όπως το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Χαλάνδρι και η Κηφισιά.

Μάχη Τράτσα
Αερομεταφορά εμπορευμάτων: Από 10 τόπια μεταξωτά υφάσματα το 1910 στα 8,3 τρισ. δολάρια
World

Αερομεταφορές: Από τα μεταξωτά υφάσματα στα 8,3 τρισ. δολ.

Στις 7 Νοεμβρίου 1910, οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη αερομεταφορά εμπορευμάτων. Έκτοτε έχει γίνει μια βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κυκλική Οικονομία: Η Ελλάδα χάνει πολύτιμους πόρους
Experts

Η Ελλάδα χάνει πόρους

Η σημασία της μέτρησης για τις επιχειρήσεις

Νίκος Αυλώνας
Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις
Τουρισμός

Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

Συγκρατημένες προκρατήσεις και πιέσεις για εκπτώσεις ενόψει Black Friday – Τι δείχνει η έρευνα της ABTA για τους Βρετανούς ταξιδιώτες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα – Κατά 65% μειωμένη η ναυτιλιακή κίνηση
Ναυτιλία

Ορμούζ: 11 επιθέσεις και τρία πλοία βυθισμένα σε μία εβδομάδα

Συνολικά 155 περιστατικά συνδεόμενα με τη σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ από την έναρξη των εχθροπραξιών – στους 82 οι νεκροί/τραυματίες ναυτικοί, στο «κόκκινο» η επικινδυνότητα στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας
Economy

Fitch: Οι κίνδυνοι πίσω από τη «βιτρίνα» της ελληνικής οικονομίας

Το υψηλό δημόσιο χρέος, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η ενεργειακή εξάρτηση παραμένουν αδύναμα σημεία, σύμφωνα με τη Fitch

Γιάννης Αγουρίδης
Συντάξεις: Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μετά το 2030 η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» τεσσάρων ετών για την επανεξέταση των αλλαγών αφήνει η κυβέρνηση – Το θέμα άνοιξε η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα

Κώστας Παπαδής
Crypto: Οι 10 μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων που έχουν γίνει ποτέ
World

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ληστείες crypto στην ιστορία

Τα 6,3 δισ. δολαρίων που έκλεψαν Βορειοκορεάτες χάκερς αποτελεί το πιο πρόσφατο μιας σειράς πληγμάτων σε ανταλλακτήρια crypto κατά την τελευταία δωδεκαετία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Θανόπουλος: Η άνοδος του τζίρου, τα deals για τη ρευστότητα και οι προσδοκίες από το 2026
Business

Το delicatessen των Βορείων Προαστίων που πάει κόντρα στο ρεύμα

Γιατί η Θανόπουλος περιμένει αύξηση τζίρου στην τρέχουσα χρήση και τι προβλέπεται για το μέρισμα - Ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γεωργία: Περισσότερες από 950 δισ. δολάρια οι κρατικές ενισχύσεις [γραφήματα]
AGRO

ΟΟΣΑ: Στα 950 δισ. η στήριξη στη γεωργία - Πίσω οι επενδύσεις [γραφήματα]

Τι αποκαλύπτει έκθεση για τη γεωργία του ΟΟΣΑ - Το μεγάλο έλλειμμα σε επενδύσεις - Η ελληνική πραγματικότητα

Ανθή Γεωργίου
GSI: Απόπλους για το γαλλικό σκάφος μετά τη NAVTEX
Ηλεκτρισμός

Απόπλους για το γαλλικό σκάφος, restart για τις έρευνες του GSI

Στο ΝΑ Κρητικό Πέλαγος πλέει από σήμερα 7 Νοεμβρίου το ABEILLE MARENGO για τις έρευνες του GSI - Το τελευταίο «τσεκ» στα σόναρ - Τι έπεται μετά τη NAVTEX για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Χρήστος Κολώνας
Τι κάνει τελικά μια επιχείρηση βιώσιμη;
Experts

Βιώσιμο επιχειρείν

Η καλή οικονομική διαχείριση δίνει στην επιχείρηση περιθώρια να επενδύει και να καινοτομεί

Βαλέρια Τσάμη
Cavino: Η εκτόξευση του τζίρου, η τροχιά της «Κουρτάκης» και ο στόχος για το 2026
Business

Το νέο στοίχημα της Cavino με την Κουρτάκης

Κατά 55% αυξήθηκε ο τζίρος του ομίλου Cavino το 2025 - Η εποχή μετά την εξαγορά της Κουρτάκης, τα δάνεια και ο αστερίσκος του ορκωτού

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»
Inside Stories

Λαβώθηκε η Λ. Αθηνών, προνόησε η HelleniQ Energy, τα σενάρια για Coca-Cola HBC, στην τελική ευθεία η Metlen, ο άσσος της Euronext, άλλαξε χέρια το «μικρό Ελληνικό»

Πάνω από 100 μονάδες η διήμερη βουτιά

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies