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Ελίζαμπεθ Γουόρεν: Η νέα ισχύς της στη Γερουσία προκαλεί ανησυχία στη Wall Street

Η Δημοκρατικός από τη Μασαχουσέτη Ελίζαμπεθ Γουόρεν αναμένεται να ηγηθεί της ισχυρής Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Κόσμος 07.11.2026, 23:46
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Ελίζαμπεθ Γουόρεν: Η νέα ισχύς της στη Γερουσία προκαλεί ανησυχία στη Wall Street
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Καθοριστικό ρόλο στην εποπτεία του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ετοιμάζεται να αποκτήσει η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, αναλαμβάνοντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στην Ουάσιγκτον, την προεδρία της ισχυρής Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη, γνωστή για τη μακρόχρονη αντιπαράθεσή της με τη Wall Street, θα αποκτήσει διευρυμένες αρμοδιότητες ελέγχου και δυνατότητα κλήτευσης στελεχών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες έρευνες σε τράπεζες, εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, σημειώνει η Wall Street Journal.

Για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, η προοπτική αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η Γουόρεν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει μεγάλους επενδυτικούς ομίλους ότι προτάσσουν τα κέρδη των μετόχων εις βάρος εργαζομένων και καταναλωτών, ενώ έχει ζητήσει ποινικές έρευνες για τραπεζικά στελέχη και έχει αμφισβητήσει επιχειρηματικές πρακτικές εταιρειών τεχνολογίας. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό αποτελεί καλά νέα για αυτούς τους κλάδους», σχολίασε στην Journal ο πρώην Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πατ Τούμεϊ.

Στο στόχαστρο της Γουόρεν private equity, crypto και τράπεζες

Με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιανουάριο, η Γουόρεν αναμένεται να δώσει προτεραιότητα σε τρεις τομείς: τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, την αγορά κρυπτονομισμάτων και τις νέες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, όπως οι αγορές προβλέψεων. Μεταξύ των βασικών εργαλείων που προτίθεται να προωθήσει βρίσκεται το νομοσχέδιο «Stop Wall Street Looting Act» (Νομοσχέδιο να σταματήσει το πλιάτσικο της Wall Street), το οποίο στοχεύει στον περιορισμό πρακτικών εξαγορών που, κατά την ίδια, αποδυναμώνουν επιχειρήσεις, οδηγούν σε απώλειες θέσεων εργασίας και επιβαρύνουν κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία.

Παράλληλα, αναμένεται να διερευνήσει καταγγελίες για πιθανή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών στις αγορές προβλέψεων, καθώς και ζητήματα προστασίας των καταναλωτών από εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν και οι σχέσεις τραπεζικών και επιχειρηματικών ομίλων με την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για συγκρούσεις συμφερόντων και πιθανή διαφθορά.

Η Γουόρεν έχει ήδη διαμορφώσει ένα εκτεταμένο ιστορικό κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια, ως κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή, η ίδια και οι συνεργάτες της έχουν αποστείλει εκατοντάδες επιστολές σε εταιρείες, ζητώντας απαντήσεις σε χιλιάδες ερωτήματα. Με την προεδρία, η δυνατότητα να μετατρέψει αυτές τις πρωτοβουλίες σε επίσημες έρευνες θα ενισχυθεί σημαντικά.

Από την ακαδημαϊκή έρευνα στην πολιτική εποπτεία

Η ενασχόλησή της με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία ξεκίνησε πολύ πριν από την είσοδό της στη Γερουσία. Ως καθηγήτρια του Χάρβαρντ και ειδικός στις πτωχεύσεις, η Γουόρεν συμμετείχε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 στις προσπάθειες της κυβέρνησης Ομπάμα για τη δημιουργία της Υπηρεσίας Προστασίας Χρηματοπιστωτικών Καταναλωτών (CFPB). Οι αντιδράσεις των τραπεζών στην υποψηφιότητά της για την ηγεσία του νέου φορέα την οδήγησαν τελικά σε διαφορετική πολιτική διαδρομή: εξελέγη γερουσιαστής το 2012 και σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δραστήριες επικρίτριες της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας.

Η νέα της θέση ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας των περικοπών και των αλλαγών σε εποπτικούς οργανισμούς, όπως η CFPB, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η αρμόδια υπηρεσία εποπτείας τραπεζών. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Γουόρεν θα επιχειρήσει να καλύψει μέρος του κενού, αξιοποιώντας τις εξουσίες του Κογκρέσου για να ενισχύσει τον έλεγχο της αγοράς.

Στο πλευρό της αναμένεται να βρεθούν ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ, ο οποίος θα εποπτεύει την υποεπιτροπή ερευνών της Γερουσίας, και η Μαξίν Γουότερς στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και οι δύο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εξέταση της αγοράς κρυπτονομισμάτων και των διασυνδέσεών της με πρόσωπα από το περιβάλλον Τραμπ.

Γουόρεν

Συμμαχίες με τους Ρεπουμπλικανούς

Παρά τη συγκρουσιακή της σχέση με τις μεγάλες τράπεζες, η Γουόρεν έχει δείξει ότι μπορεί να συνεργαστεί με Ρεπουμπλικανούς σε ζητήματα λαϊκής απήχησης. Έχει ήδη προωθήσει νομοθεσία για τη στέγαση μαζί με τον Τιμ Σκοτ, ενώ έχει συνομιλήσει με τον Τραμπ για το ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου στα επιτόκια πιστωτικών καρτών. Έχει επίσης στηρίξει προτάσεις για την αύξηση του ορίου εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων.

Αυτές ακριβώς οι διακομματικές συγκλίσεις προκαλούν ανησυχία σε τμήμα της Wall Street, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμούς που θα συγκεντρώσουν υποστήριξη τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από λαϊκιστές Ρεπουμπλικανούς. Η Γουόρεν δηλώνει ότι θέλει να συνεργαστεί όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Το ερώτημα για τις αγορές είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η συνεργασία και πόσο θα επηρεάσει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

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