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Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,29% στις 2.586,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,4 εκατ. τεμάχια

Xρηματιστήριο Αθηνών 09.11.2026, 10:55
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Έντονα ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας, με τη βοήθεια του τραπεζικού κλάδου, να επαναπροσεγγίσει τη ζώνη των 2.600 μονάδων και να δημιουργήσει εκ νέου μια απόσταση ασφαλείας από τις στηρίξεις του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,29% στις 2.586,32 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 11,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,4 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 1,25% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.624,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 2,18% στις 3.114,66 μονάδες.

Ανοδικές διαθέσεις

Με ανοδικές διαθέσεις και στόχο να καλύψει μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας άρχισε τις σημερινές συναλλαγές το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να προσφέρει στήριξη, παρά τα επιμέρους ανοιχτά μέτωπα που εξακολουθούν να συγκρατούν συγκεκριμένους τίτλους. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες περίπου 2,5%, την ώρα που ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε αντίθετα, ολοκληρώνοντας με κέρδη της τάξεως του 0,80%.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τις διαφορετικές ταχύτητες της αγοράς, αλλά και την προτίμηση των θεσμικών επενδυτών για τις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου το 80% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Σε επίπεδο έτους, το Χρηματιστήριο της Αθήνας εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις αγορές με τις ισχυρότερες αποδόσεις διεθνώς, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει κέρδη περίπου 20% από τις αρχές του 2026. Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο οι ξένοι επενδυτές θα διατηρήσουν και θα στηρίξουν τις θέσεις τους, επιδιώκοντας να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους ενόψει του κλεισίματος των βιβλίων στο τέλος του μήνα.

Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, μπροστά στην αγορά βρίσκονται σημαντικές πολιτικές και γεωπολιτικές εκκρεμότητες, με την εκλογική αναμέτρηση και την προσπάθεια ολοκλήρωσης του έργου του καλωδίου να αποτελούν παράγοντες που ενδέχεται να πυροδοτήσουν νέες αναταράξεις. Παρά τις βραχυπρόθεσμες αβεβαιότητες, ωστόσο, η μακροπρόθεσμη πορεία του Χρηματιστηρίου θα εξακολουθήσει να εξαρτάται πρωτίστως από τις οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Eurobank, Cenergy, Alpha Bank, Aegean, Credia bank και Εθνική σημειώνουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Πειραιώς, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Metlen, Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΔΑΑ, Τιτάν, Λάμδα, ΕΥΔΑΠ, Optima Bank και Jumbo, ενώ ήπια πτωτικά οι Aktor, Coca Cola, Motor Oil και ΟΤΕ. Η Allwyn χάνει 2,10% και υποχωρεί κάτω από τα 11 ευρώ.

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