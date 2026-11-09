GSI: Αποπλέει το «Abeille Marengo» – Η Γαλλία και η παρέμβαση των ΗΠΑ

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Με φόντο τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη του in ότι η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία για την έναρξη των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, (GSI), το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αποπλέει σήμερα από το Ηράκλειο, με προορισμό ανατολικά της Κάσου, την περιοχή, δηλαδή, που το καλοκαίρι του 2024 είχαν διακοπεί οι εργασίες ως απόρροια της έντασης ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα.

Η αναχώρηση του πλοίου σύμφωνα με την κυβέρνηση σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για την επανεκκίνηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Από το πρωί, σύμφωνα με το cretalive, καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα πάνω στο πλοίο. Μόλις δοθεί το σήμα, θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη συνδρομή των ρυμουλκών, προκειμένου να λυθούν οι κάβοι και το ερευνητικό πλοίο να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου, στο οποίο παραμένει δεμένο από τις 27 Οκτωβρίου.

Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών και η διατήρηση του επιχειρησιακού προγραμματισμού, χωρίς νέες «εμπλοκές» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις.

Η παρέμβαση των ΗΠΑ

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να αναφερθούν πληροφορίες, ότι οι ΗΠΑ έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι «σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται ένσταση ή αντίρρηση από καμία πλευρά».

Πριν το «όλα καλά» του τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, η Άγκυρα είχε υποστηρίξει στις 6 Νοεμβρίου ότι οι ελληνικές και κυπριακές αναγγελίες για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου ήταν μη εξουσιοδοτημένες, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της τουρκικής συναίνεσης.

Είχε επίσης ανακοινώσει ότι προχώρησε στην έκδοση αντι -Navtex , επικαλούμενη τα δικαιώματα που θεωρεί ότι διαθέτει στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που προβάλλεται από την τουρκική πλευρά, οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση αφορούν περιοχές τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί ότι εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Η γαλλική ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το καλώδιο

Στο μεταξύ, σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται η ρηματική διακοίνωση που έστειλε η Γαλλία στην Τουρκία ενόψει την επανέναρξης των ερευνών για την εγκατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την αντιπολίτευση να μιλά για πλήγμα στα εθνικά συμφέροντα, που η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί.

Όπως είχε μεταδώσει το in, η Γαλλία ήταν αυτή που ανακοίνωσε επί της ουσίας στην Άγκυρα ότι το πλοίο «Abeille Marengo» θα ξεκινήσει μετά και την έκδοση της σχετικής NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού έρευνες βυθού για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Στη ρηματική διακοίνωση όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές καθίσταται σαφές ότι αυτό δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσιών.

«Κατόπιν του αιτήματος αδειοδότησης που κατατέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση και την άδεια, η οποία δόθηκε από την Ελλάδα αποκλειστικά, η γαλλική πλευρά προχώρησε σε γνωστοποίηση για την έναρξη εργασιών, μέσω ρηματικής διακοίνωσης», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, στον ANT1, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το θέμα. Το κείμενο αυτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης, αλλά απλώς για μία κίνηση ενημερωτικού χαρακτήρα, πρόσθεσε.

«Ας μην μπερδεύουμε την αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση», συμπλήρωσε. «Η Ελλάδα έδωσε την άδεια και εξέδωσε NAVTEX. Η γαλλική εταιρεία στη συνέχεια έκανε κίνηση γνωστοποίησης προς την Τουρκία. Έτσι, λοιπόν, η Άγκυρα δεν εξέδωσε NAVTEX, αλλά αντι-NAVTEX για να καταργήσει με τη δική της λογική τη νόμιμη ελληνική αγγελία. Αν ελάμβανε η Τουρκία αίτημα αδειοδότησης θα εξέδιδε εκείνη NAVTEX», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες. «Είναι σφάλμα και λάθος να μπερδεύει οποιοσδήποτε την αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση», ανέφερε.

Πηγή: in.gr