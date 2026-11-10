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ExxonMobil: Επιστροφή στη Βενεζουέλα έπειτα από 19 χρόνια – Οι όροι για νέες επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα

Η ExxonMobil αναφέρει ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με το Καράκας, παρότι είχε χαρακτηρίσει την χώρα ως «μη επενδύσιμη»

Πετρέλαιο 10.11.2026, 23:25
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ExxonMobil: Επιστροφή στη Βενεζουέλα έπειτα από 19 χρόνια – Οι όροι για νέες επενδύσεις στον πετρελαϊκό τομέα
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Την επιστροφή της στη Βενεζουέλα εξετάζει έπειτα από 19 χρόνια απουσίας, η ExxonMobil, σε μια εντυπωσιακή μεταστροφή για την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε τη χώρα ως μη κατάλληλη για επενδύσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, αναφέρουν οι Financial Times.

Η συμφωνία αποτελεί ένα πρώτο βήμα και δεν συνεπάγεται δεσμευτική επενδυτική απόφαση. Η ExxonMobil υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική τοποθέτηση κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα του πολιτικού και θεσμικού περιβάλλοντος, τη σαφήνεια των κανονισμών, την προστασία των επενδύσεων και την εξασφάλιση ανταγωνιστικών αποδόσεων. Πρόκειται για όρους που η εταιρεία θεωρεί απαραίτητους, δεδομένου ότι είχε αποχωρήσει από τις δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής στη χώρα σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα.

Η στάση της ExxonMobil είχε αποτυπωθεί τον Ιανουάριο, όταν ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντάρεν Γουντς, χαρακτήρισε τη Βενεζουέλα «μη επενδύσιμη», επισημαίνοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές στο εμπορικό και νομικό πλαίσιο. Παρά την πρόοδο που αναγνωρίζει πλέον σε ζητήματα φορολογίας, νομοθεσίας και προστασίας επενδυτών, ο Γουντς προειδοποίησε στα τέλη Οκτωβρίου ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης.

Βενεζουέλα

Η κινητικότητα της ExxonMobil στο νέο ενεργειακό τοπίο μετά τον Μαδούρο

Η κινητικότητα της Exxon εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να αναδιαμορφώσει τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις τον Ιανουάριο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία αμερικανικών εταιρειών σε μια χώρα με τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα, εντάσσοντας την ενεργειακή της πολιτική σε μια ευρύτερη στρατηγική περιφερειακής επιρροής.

Καθοριστική εξέλιξη αποτέλεσε η ψήφιση νέου νόμου για τους υδρογονάνθρακες από την Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας. Η νομοθεσία ανοίγει τον πετρελαϊκό τομέα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανατρέποντας ένα μοντέλο κρατικής κυριαρχίας που διατηρούνταν επί περίπου 25 χρόνια.

Η Exxon δεν είναι η μόνη εταιρεία που εξετάζει την ενίσχυση της παρουσίας της. Η Continental Resources του Χάρολντ Χαμ έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ η Chevron, η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη χώρα, σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγή της μέσα στην επόμενη πενταετία, με επενδυτικό πρόγραμμα 7 δισ. δολαρίων. Συμφωνίες έχουν ανακοινώσει επίσης η ιταλική Eni και η General Electric.

Την ίδια στιγμή, η νέα ηγεσία υπό την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ προωθεί το άνοιγμα των φυσικών πόρων σε αμερικανικά κεφάλαια. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη και μια ασυνήθιστη συμφωνία που προβλέπει συμμετοχή του αμερικανικού Πενταγώνου κατά 35% σε εταιρεία με σημαντικό έλεγχο επί των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Η επιστροφή της Exxon, επομένως, αποτελεί ένδειξη της μεταβολής του ενεργειακού και πολιτικού περιβάλλοντος στη Βενεζουέλα. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι οι επενδύσεις είναι εξασφαλισμένες. Για την εταιρεία, το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει εάν οι θεσμικές αλλαγές θα αποδειχθούν αρκετά σταθερές ώστε να δικαιολογήσουν μια μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων.

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