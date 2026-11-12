 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

United Airlines: Μπλόκο στους προσωπικούς AI agents για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων

Η United Airlines επικαλείται κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα, τις ανεπιθύμητες συναλλαγές και τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας

Tεχνητή νοημοσύνη 12.11.2026, 23:00
Σχολιάστε
United Airlines: Μπλόκο στους προσωπικούς AI agents για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η United Airlines αποφάσισε να αποκλείσει τους προσωπικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) από τα συστήματά της, εμποδίζοντάς τους να πραγματοποιούν κρατήσεις εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν επιθυμεί την ανεξέλεγκτη πρόσβαση τρίτων ψηφιακών βοηθών στις διαδικασίες αγοράς, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία των επιβατών.

Σύμφωνα με τη United, οι εξωτερικοί AI agents θα μπορούσαν να εκθέσουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν αγορές που δεν έχει εγκρίνει ο πελάτης. Παράλληλα, οι αυτοματοποιημένες ενέργειές τους ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και του υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, σημειώνει η Wall Street Journal. Για παράδειγμα, ένας ψηφιακός πράκτορας δεν μπορεί να αναλάβει ορισμένες δηλώσεις που απαιτούνται κατά το check-in, όπως η επιβεβαίωση ότι οι αποσκευές δεν περιέχουν εκρηκτικά.

Οι AI agents διαφέρουν από τα συμβατικά chatbots, καθώς δεν περιορίζονται στην παροχή πληροφοριών ή απαντήσεων. Μπορούν να εκτελούν αυτόνομα μια σειρά ενεργειών στο διαδίκτυο, από την αναζήτηση προϊόντων και τη σύγκριση τιμών έως την ολοκλήρωση αγορών και κρατήσεων. Η οργάνωση ενός ταξιδιού θεωρείται μία από τις εφαρμογές με τις μεγαλύτερες προοπτικές, καθώς απαιτεί τον συνδυασμό πολλών επιλογών, κρατήσεων και επιμέρους διαδικασιών.

Η United, πάντως, δεν απαγορεύει στους AI agents να εμφανίζουν τις διαθέσιμες πτήσεις και τις τιμές της. Τους επιτρέπει να αναζητούν πληροφορίες, αλλά δεν θα μπορούν να ολοκληρώνουν συναλλαγές στην ιστοσελίδα της. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα τεχνολογικά της συστήματα μπορούν να αναγνωρίζουν την προέλευση μιας κράτησης, είτε αυτή γίνεται από μεμονωμένο πελάτη, παραδοσιακό ταξιδιωτικό πρακτορείο είτε ψηφιακό πράκτορα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της United, Σκοτ Κίρμπι, αναγνωρίζει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στο λεγόμενο agentic commerce, δηλαδή στο εμπόριο που πραγματοποιείται μέσω αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να δημιουργήσω έναν ακόμη μεσάζοντα», δήλωσε σε εκδήλωση στο Σικάγο. Παράλληλα, έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι η AI μπορεί να μεταμορφώσει τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών.

Που διαφέρει η απόφαση της United από άλλους αερομεταφορείς

Η στάση της United εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο των ψηφιακών μεσαζόντων. Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις βλέπουν τους AI agents ως ένα νέο κανάλι πωλήσεων, άλλες φοβούνται ότι θα χάσουν τον έλεγχο της σχέσης με τους πελάτες και της προβολής των προϊόντων τους. Ανάλογη αντιπαράθεση έχει υπάρξει στο παρελθόν με τις διαδικτυακές ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Η Southwest έχει δημιουργήσει εφαρμογή στο ChatGPT, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να αναζητούν πτήσεις. Η Delta επιτρέπει σε πιστοποιημένους AI assistants να ολοκληρώνουν κρατήσεις, διατηρώντας πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας για ευαίσθητες συναλλαγές, όπως τα ταξίδια ασυνόδευτων ανηλίκων. Η American Airlines επιτρέπει επίσης σε ορισμένους πράκτορες να αγοράζουν εισιτήρια μέσω συνεργατών.

Προς το παρόν, η χρήση της τεχνολογίας παραμένει περιορισμένη. Η Uber ανέφερε ότι κατά την πολυάσχολη εβδομάδα του Halloween οι AI agents πραγματοποίησαν μόλις 500 παραγγελίες στο Uber Eats και τέσσερις κρατήσεις διαδρομών, σε σύνολο εκατοντάδων εκατομμυρίων μετακινήσεων και παραγγελιών.

Ωστόσο, η κινητικότητα στον κλάδο εντείνεται. Η OpenAI εξαγόρασε πρόσφατα τη νεοφυή επιχείρηση Odessia, η οποία αναπτύσσει τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για κρατήσεις ταξιδιών, ενώ ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχει χαρακτηρίσει τον σχεδιασμό ταξιδιών μία από τις βασικές χρήσεις του AI agent της Meta.

Η United δηλώνει ότι θα επανεξετάζει τη στάση της καθώς εξελίσσονται οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί. Προς το παρόν, όμως, επιλέγει να διατηρήσει τον έλεγχο των συναλλαγών και να αποφύγει την είσοδο ενός νέου μεσάζοντα ανάμεσα στην ίδια και τους επιβάτες της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
World

Στο σκοτάδι... από το μπλακ άουτ της Μicrosoft
Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
World

Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
Nvidia: Οι τελευταίες ώρες πριν την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ
World

Η αρχή του τέλους και η θορυβώδης πτώση του Mr. Nvidia
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση
AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο
World

Το θρυλικό τουφέκι που έγινε τo απόλυτο best seller
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εργατικά ατυχήματα: Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό τους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων

Τέσσερις φορείς με διαφορετικές καταγραφές αναδεικνύει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Κώστας Παπαδής
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση

Μια μελέτη του 1960 υποστήριζε ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε τις μελλοντικές γενιές στο να «συμπιεστούν μέχρι θανάτου». Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο τον Δεκέμβριο, τα καταφέραμε!

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
McDonald’s: Η ανακαίνιση στο Σύνταγμα, η αναδιοργάνωση του δικτύου και η νέα εποχή «McDonald’s Next»
Business

McDonald’s: Πότε «κόβει κορδέλα» στο Σύνταγμα - Η νέα στρατηγική

Το ποντάρισμα εκατομμυρίων στο Σύνταγμα και ο ρόλος του τουρισμού - Ο πρόεδρος και CEO της McDonald's Chris Kempczinski μιλάει για τη νέα στρατηγική της εταιρείας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καταναλωτική πίστη: Παράταση έως τον Ιούνιο του 2027 για τις εμπορικές αλυσίδες
Economy

Δόσεις... χωρίς τράπεζες: Παράταση για τις εμπορικές αλυσίδες

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη χρηματοδότηση αγορών, μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. ευρώ για τα καύσιμα, αλλά ο λογαριασμός ξεπερνά τα 300 εκατ.
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. για καύσιμα με κόστος 300 εκατ.

Η ελληνική ακτοπλοΐα καταναλώνει περίπου 700.000 τόνους καυσίμων ετησίως

Λάμπρος Καραγεώργος
HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;

Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές της — αλλά και για έναν σημαντικό συνεργάτη της

Ανθρώπινη εποπτεία στην Τεχνητή Νοημοσύνη: όταν ο άνθρωπος απλώς πατά «ΟΚ»
Experts

Ανθρώπινη εποπτεία στην ΑΙ

Η νομοθεσία προβλέπει την ύπαρξη ανθρώπου για τον έλεγχο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά αν η οθόνη που χρησιμοποιεί τον σπρώχνει να συμφωνήσει και ο χρόνος δεν φτάνει για να διαφωνήσει, η εποπτεία υπάρχει μόνο στα χαρτιά

Ματθαίος Μάντζιος
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Nvidia προσθέτει αβεβαιότητα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο - Οι χρηματοδοτικές και εμπορικές διασυνδέσεις

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Μισθοί-μαμούθ, μπόνους και πολυτελή ταξίδια στη μάχη των εταιρειών για ταλέντα ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Μισθοί-μαμούθ, μπόνους και πολυτελή ταξίδια στη μάχη για ταλέντα ΑΙ

Ενώ ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να καταγράφει απολύσεις, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη προσφέρουν εξωφρενικά κίνητρα για να προσελκύσουν εξειδικευμένους εργαζομένους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
United Airlines: Μπλόκο στους προσωπικούς AI agents για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

United Airlines: Μπλόκο στους προσωπικούς AI agents

Η United Airlines επικαλείται κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα, τις ανεπιθύμητες συναλλαγές και τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Πληθαίνουν οι φωνές στην ΕΕ που μιλούν για σύστημα αντιμετώπισης περιστατικών
Tεχνητή νοημοσύνη

Πρόταση στην ΕΕ για σύστημα αντιμετώπισης περιστατικών στην ΑΙ

Φινλανδία και Εσθονία ζητούν «ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη»

Μπαρ (Fed): Η AI χωρίς δικλείδες ασφαλείας ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης της ανισότητας
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπαρ (Fed): Η AI χωρίς δικλείδες ασφαλείας ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης της ανισότητας

Η συγκέντρωση ισχύος στην αγορά θα μπορούσε να εντείνει την ανισότητα, εάν κυριαρχήσει ένας μικρός αριθμός εταιρειών AI, υποστηρίζει ο Μπαρ

Latest News
Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026
Ναυτιλία

Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026

Η καθαρή κερδοφορία της Seanergy Maritime, ύψους 61,9 εκατ. δολαρίων (+604%), έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 9μήνου στην ιστορία της εταιρείας

Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
World

Στο σκοτάδι... από το μπλακ άουτ της Μicrosoft

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Microsoft για την αποκατάσταση του Outlook και Copilot - Πρόβλημα και στο Microsoft 365

Γιεν: Σημειώνει άνοδο αφού ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο
Συνάλλαγμα

Αλμα για το γιεν μετά τη βουτιά στα 160 ανά δολάριο

Το γιεν έφτασε το ψυχολογικό όριο των 160 ανά δολάριο, πριν ανακάμψει

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπια ανοδικά με Helleniq Energy και Motor Oil
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με Helleniq Energy και Motor Oil ήπια ανοδικά το ΧΑ

Στο επίκεντρο βρίσκονται η νέα μερισματική πολιτική της Helleniq Energy και οι προοπτικές εξαγορών στα Βαλκάνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;

Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές της — αλλά και για έναν σημαντικό συνεργάτη της

Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Markets

Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η Goldman Sachs αναμένει ότι η αύξηση των κερδών στην Ευρώπη θα επιβραδυνθεί στο 7% το 2027 από 18% το ⁠2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, ανησυχία για τη Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά οι ευρωαγορές, ανησυχία για τη Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ της ευρωζώνης

Αγρότες: Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων – «Ραντεβού» στη Λάρισα στις 6 Δεκεμβρίου
AGRO

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες – «Ραντεβού» στη Λάρισα

Κόστος παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, χαμηλές τιμές φέρνουν τους αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις

ΕΞΑ: Ισχυρές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Σεπτέμβριο – Σταθερή πορεία στο εννεάμηνο
Τουρισμός

Στην κορυφή 11 ευρωπαϊκών πόλεων οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Πληρότητες άνω του 92% για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΞΑ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν
Ασία

Πτωτικά οι ασιατικές αγορές, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,85%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,4%

HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank
Τράπεζες

Jefferies για Credia Bank: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευλογιά προβάτων: Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων στην Κρήτη
AGRO

Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά προβάτων είναι επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες
Τα νέα της αγοράς

Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες

Πού εμφανίζεται ο πόνος, πότε πρέπει να ανησυχήσετε και πώς γίνεται η διάγνωση - Η θεραπεία και η πρόληψη

Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
Executive

Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies