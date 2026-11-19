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Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 17:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Μεγαρέων, πραγματοποιείται η πρώτη ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση του προγράμματος «Olive Knowledge Initiative 2026», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), με τη συγχρηματοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (International Olive Council – IOC), ξεκινά από τα Μέγαρα μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων αφιερωμένων στα οφέλη για την υγεία από την κατανάλωση ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Γιατί το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές δεν αποτελούν μόνο δύο εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής γης και της μεσογειακής διατροφής

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Olive Knowledge Initiative 2026 – Health benefits awareness for olive oil and table olives», το οποίο εγκρίθηκε από τον IOC και έχει ως βασικό στόχο να μεταφέρει την τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

Γιατί το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές δεν αποτελούν μόνο δύο εμβληματικά προϊόντα της ελληνικής γης και της μεσογειακής διατροφής. Είναι τρόφιμα με σημαντική διατροφική αξία, των οποίων τα συστατικά και οι ιδιότητες αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας.

Τι θα συζητηθεί

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ευεργετικές ιδιότητες και τα βιοδραστικά συστατικά τους, να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και να λάβουν πρακτικές συμβουλές για την επιλογή, τη σωστή αποθήκευση και τη χρήση τους στη μαγειρική. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει επίσης στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές της ελιάς.

Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, όπως το φρουτώδες, το πικρό και το πικάντικο, καθώς και στη γνωριμία με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων ελιών.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επιστημονικές εισηγήσεις, συζήτηση με το κοινό και γευσιγνωσία, ώστε οι συμμετέχοντες να συνδυάσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία.

Παράλληλα, θα διανεμηθεί δωρεάν ενημερωτικό φυλλάδιο.

Ομιλητές: