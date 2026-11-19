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Η αναβάθμιση της εκτίμησης για το σύνολο του 2026, το ανεκτέλεστο-ρεκόρ ύψους 5,2 δισ. ευρώ και η πρώτη ανάθεση έργου HVDC ξεχωρίζουν στα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Cenergy Holdings για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 5,2 δισ. ευρώ

Ειδικότερα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15% σε ετήσια βάση, με τις πωλήσεις του γ’ τριμήνου 2026 να διαμορφώνονται σε 630 εκατ. ευρώ.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 316 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21% σε ετήσια βάση, με περιθώριο 17,7%.

Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εκτίμησης για το 2026 είναι αναπροσαρμοσμένη με EBITDA στα 415–430 εκατ. ευρώ, από 390–420 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 5,2 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, από περίπου 3,9 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα, μετά από σημαντικές αναθέσεις και στους δύο τομείς.

Στα αποτελέσματα επισημαίνεται επίσης και η επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία HVDC, καθώς μετά την πιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος HVDC 525 kV τον Ιούλιο, ανατέθηκε στη Hellenic Cables, τον Αύγουστο, το πρώτο της έργο HVDC, η διασύνδεση Κορίνθου–Κω, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Αλεξίου (CEO Cenergy): Μετατόπιση ζήτησης στην προσθήκη νέων ενεργειακών πόρων

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου μας οδήγησε στην αναπροσαρμογή της εκτίμησης λειτουργικής κερδοφορίας σε 415–430 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Το τρίτο τρίμηνο ήταν καθοριστικό για την επίτευξη του ρεκόρ στο ανεκτέλεστο των 5,2 δισ. ευρώ, χάρη σε σημαντικές αναθέσεις και στους δύο τομείς: το πρώτο έργο HVDC και μεγαλύτερο σε αξία που έχουν αναλάβει ποτέ τα καλώδια, καθώς και ο αγωγός Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη για τους σωλήνες χάλυβα. Είναι σαφές ότι η ζήτηση μετατοπίζεται από την μετάβαση προς την προσθήκη νέων ενεργειακών πόρων. Η Ευρώπη ανανεώνει και διασυνδέει τα δίκτυά της, ενώ τα κέντρα δεδομένων και ο εξηλεκτρισμός αυξάνουν την ανάγκη για περισσότερες υποδομές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ιδίως στις ΗΠΑ. Επενδύουμε έγκαιρα για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση: η παραγωγική δυναμικότητα χερσαίων καλωδίων στη Θήβα έχει διπλασιαστεί, η νέα μονάδα στη Βαλτιμόρη αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, με προγραμματισμένο διπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας, ενώ η νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινά την κανονική της λειτουργία το 4ο τρίμηνο. Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και με συνέπεια ως προς τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα.»

Προοπτικές

Καλώδια

Η ζήτηση για καλώδια αναμένεται να παραμείνει δομικά ισχυρή το 2027, υποστηριζόμενη από την αντικατάσταση και επέκταση δικτύων, τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, την τεχνολογία HVDC, την υπεράκτια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων. Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Hellenic Cables, η πιστοποίηση στα 525 kV, καθώς και η έναρξη λειτουργίας της μονάδας στη Βαλτιμόρη το 2027, τοποθετούν την Hellenic Cables σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει αυτή τη ζήτηση. Η σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην αγορά ενδέχεται να περιορίσει τα οφέλη που απορρέουν σήμερα από την περιορισμένη διαθέσιμη δυναμικότητα σε σχέση με τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια κέρδους θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον βαθμό αξιοποίησης αυτής της παραγωγικής δυναμικότητας, το μείγμα των έργων και την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί στην επιλεκτική συμμετοχή σε διαγωνισμούς, στους μηχανισμούς αναπροσαρμογής τιμών και στη διαμόρφωση συμβατικών οροσήμων πληρωμών που υποστηρίζουν τη μετατροπή της κερδοφορίας σε ταμειακές ροές.

Σωλήνες χάλυβα

Το 2027, η ζήτηση για σωλήνες χάλυβα αναμένεται να παραμείνει σημαντική, και να εξαρτάται κυρίως από συγκεκριμένα έργα, με τον χρονισμό να καθορίζεται από επενδυτικές αποφάσεις, αναθέσεις και εντολές έναρξης εργασιών και όχι από συνεχείς επενδύσεις. Οι εφαρμογές φυσικού αερίου, LNG, υπεράκτιων έργων, υδρογόνου και CO₂ στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική διαμορφώνουν ένα διαφοροποιημένο σύνολο ευκαιριών. Με τη νέα μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κανονική παραγωγική διαδικασία, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικεντρώνεται σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα του ανεκτέλεστου, τη δημιουργία ταμειακών ροών και τη μετακύλιση του κόστους πρώτων υλών, ενώ διαχειρίζεται τη μεταβλητότητα των τιμών χάλυβα, των ναύλων και των δασμών μέσω της προσεκτικής συμμετοχής στους διεθνείς διαγωνισμούς.

Αναθεωρημένες οικονομικές εκτιμήσεις για το έτος 2026

Η Cenergy Holdings αναπροσαρμόζει την εκτίμησή της για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της χρήσης 2026 σε 415–430 εκατ. ευρώ, από το προηγούμενο εύρος των 390–420 εκατ. ευρώ. Η αναθεωρημένη εκτίμηση είναι αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του εννεαμήνου, καθώς και της παραγωγής και των παραδόσεων που έχουν προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο. Η εκτίμηση προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ούτε ακραίες διαταραχές στην εκτέλεση των έργων και στην εφοδιαστική αλυσίδα.