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Μικρή άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τις τοποθετήσεις τους σε ασφαλή καταφύγια, μετά από ενδείξεις ότι οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές ενδέχεται να σταθεροποιούνται.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου οδεύει στο να τερματίσει το σερί της πενθήμερης υποχώρησης και ενισχύεται κατά δύο μονάδες πτώσης στο 4,96% μετά από υποχώρηση κατά 10 μονάδες την Παρασκευή

Η απόδοση των διετών τίτλων, που είναι ευαίσθητοι στη νομισματική πολιτική, ενισχύθηκαν κατά τέσσερις μονάδες βάσης. Στην Ασία δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, λόγω αργίας στην Ιαπωνία.

Ανακάμπτουν τα χρηματιστήρια

Η ανάκαμψη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί των αμερικανικών μετοχών απομακρύνει ορισμένους επενδυτές από την ασφάλεια των κρατικών ομολόγων, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να εξετάζουν κατά πόσον η χρηματιστηριακή υποχώρηση —η οποία πυροδοτήθηκε από το κλείσιμο θέσεων που σχετίζονταν με την τεχνητή νοημοσύνη— έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Τα συμβόλαια futures στον δείκτη Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 3,3%, μετά την πτώση της τάξης του 5,6% που κατέγραψε ο αντίστοιχος δείκτης στην αγορά spot την Παρασκευή.

«Το ξεπούλημα μετοχών του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης την περασμένη εβδομάδα ώθησε τους επενδυτές προς τα κρατικά ομόλογα, αλλά καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των μετοχών ανακάμπτουν, μέρος αυτής της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια υποχωρεί» εξηγεί στο Bloomberg η Anna Wu, επενδυτική στρατηγικός αναλύτρια και ιδρύτρια της Floodlines Research.

Τα ομόλογα ως ασφαλή καταφύγια

Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς η υποχώρηση των μετοχών ώθησε τους επενδυτές να περιορίσουν τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed. Οι αποδόσεις των διετών τίτλων υποχώρησαν κατά 20 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα —τη μεγαλύτερη πτώση από τον Αύγουστο του 2025— καθώς οι αγορές έπαψαν να προεξοφλούν πλήρως μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας) κατά τη συνεδρίαση της FOMC τον επόμενο μήνα.

«Δεν βλέπουμε πώς η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση 50 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο, ούτε πώς ο Γουόρς θα μπορούσε να δώσει έναν τόνο υπέρ της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής (hawkish) στη συνέντευξη Τύπου» σημειώνει ο Mohit Kumar, επικεφαλής οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής στην Jefferies. «Κατά την άποψή μας, η συνεδρίαση της FOMC τον Δεκέμβριο θα πρέπει να αποτελέσει το αποκορύφωμα της αυστηρής στάσης της Fed, γεγονός που θα απομακρύνει ένα ακόμη εμπόδιο για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου».

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα απέδωσαν 1,3% την περασμένη εβδομάδα —τη μεγαλύτερη πενθήμερη άνοδο από τον Απρίλιο του 2025— σύμφωνα με δείκτη συνολικής απόδοσης του Bloomberg.

Τα γερμανικά και τα βρετανικά ομόλογα κινήθηκαν κυρίως πτωτικά τη Δευτέρα. Ωστόσο, τα γαλλικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο, αφού ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στην εφημερίδα Le Figaro ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο υιοθέτησης ενός «χρυσού κανόνα» για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Τι λένε οι αναλυτές

«Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, η οποία ώθησε τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων σε χαμηλότερα επίπεδα τις τελευταίες ημέρες, θα εξανεμιστεί αυτή την εβδομάδα» εκτιμά ο Ven Ram, στρατηγικός αναλυτής στο Markets Live και στο Bloomberg

Παρά την ανάκαμψη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς τη βιωσιμότητα της επενδυτικής τάσης που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και προειδοποιούν ότι μια νέα πτώση ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις.

«Εάν το κύμα μαζικών πωλήσεων στα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα, ενδέχεται να μεταβάλει οριακά τα δεδομένα για την πολιτική των κεντρικών τραπεζών, αναγκάζοντας ενδεχομένως τη Fed και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μετριάσουν τη “γερακίσια” ρητορική τους» υπογραμμίζει ο Cedric Chehab, επικεφαλής οικονομολόγος στην BMI, εταιρεία του ομίλου Fitch Solutions. «Αντιθέτως, οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών ίσως χρειαστεί να υιοθετήσουν μια ελαφρώς πιο “γερακίσια” στάση».

Οι αναλυτές της Bank of America Corp. και της BMO Capital Markets παραμένουν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς τις λεγόμενες συναλλαγές «επιπέδωσης της καμπύλης» (curve-flattening trades), ποντάροντας στο ότι τα κρατικά ομόλογα (Treasuries) βραχυπρόθεσμης λήξης θα έχουν χειρότερη απόδοση σε σχέση με εκείνα μακροπρόθεσμης λήξης.

Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από τη Fed θα ωθήσουν υψηλότερα τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων τίτλων, ενώ η συνακόλουθη επιβράδυνση της ανάπτυξης και του πληθωρισμού θα οδηγήσει τελικά σε μείωση του κόστους δανεισμού μακροπρόθεσμης διάρκειας.