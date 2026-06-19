Ελληνόκτητη ναυτιλία: Πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλοίων

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Με σταθερούς ρυθμούς μεγαλώνει η ελληνόκτητη ναυτιλία, με τον αριθμό των εμπορικών πλοίων να σημειώνει άνοδο.

Τον Απρίλιο του 2024 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025 η αύξηση κινήθηκε στο +0,7%, ενώ από το 2025 προς τον Απρίλιο του 2026 στο +1,9%.

Ο αριθμός πλοίων το 2024 άγγιξε τα 1.821, το 2025 τα 1.833 ενώ το 2026 ο στόλος πραγματοποίησε άλμα με 1.867 πλοία, με χωρητικότητα 100 ΚΟΧ και άνω.

Την ίδια στιγμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου.

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2024 η συνολική χωρητικότητα ήταν 36.394.197, τον Απρίλιο του 2025 άγγιξε τα 35.160.808 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2026 τα 34.866.375.

Δύναμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας

Ο αριθμός πλοίων το 2024 άγγιξε τα 1.821, το 2025 τα 1.833 ενώ το 2026 ο στόλος πραγματοποίησε άλμα με 1.867 πλοία.

Ειδικότερα, το 2024 από τα 1.821 πλοία, τα 358 ήταν φορτηγά, τα 412 δεξαμενόπλοια, τα επιβατηγά 776 και λοιπές κατηγορίες 275. Με αύξηση 0,7%, το 2025 ο αριθμός πλοίων άγγιξε τα 1.833. Εξ αυτών, τα 351 ήταν φορτηγά, τα 406 δεξαμενόπλοια, τα 795 επιβατηγά, ενώ τα 281 ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες.

Το 2026, πλοία έφτασαν τα 1.867, με τα φορτηγά να αγγίζουν τα 349, τα δεξαμενόπλοια τα 406, τα επιβατηγά τα 824 και 288 από λοιπές κατηγορίες.