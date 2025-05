Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι παρείχε βοήθεια στους Χούθι για την εκτόξευση πυραύλου κατά του Ισραήλ

Το Ιράν διέψευσε σήμερα ότι παρείχε οποιαδήποτε στρατιωτική βοήθεια στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου στην περιοχή του βασικού διεθνούς αεροδρομίου του Ισραήλ σε υπεράσπιση των Παλαιστινίων της Γάζας.

«Η δράση των Υεμενιτών υπέρ του παλαιστινιακού λαού ήταν μια ανεξάρτητη απόφαση που ελήφθη σε αλληλεγγύη» προς τους Παλαιστίνιους, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ιράν υποστηρίζει τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, όπου μαίνεται πόλεμος από το 2014.

Χθες, Κυριακή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε για αντίποινα σε βάρος των Χούθι, αλλά και του Ιράν επειδή, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η Τεχεράνη υποστήριξε τους αντάρτες.

«Το Ισραήλ θα απαντήσει σε (αυτήν) την επίθεση των Χούθι (…) ΚΑΙ, σε χρόνο και σε τόπο που θα επιλέξουμε εμείς, στους Ιρανούς τρομοκράτες αφέντες τους», σημείωσε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

President Trump is absolutely right!

Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025