Βρετανία: Υπέγραψε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία

Στην υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, προχώρησαν η Βρετανία και η Ινδία την Τρίτη . Πρόκειτια για μια συμφωνία-ορόσημο που αποτελεί τη σημαντικότερη συμφωνία του Λονδίνου μετά το Brexit, η οποία οριστικοποιήθηκε στη σκιά των δασμολογικών αυξήσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και της Βρετανίας αναμένεται να ενισχύσει το διμερές εμπόριο μεταξύ της πέμπτης και της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου κατά 25,5 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως από το 2040, δήλωσε η Βρετανία.

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 42,6 δισεκατομμύρια λίρες το 2024 και η Ινδία ήταν ο 11ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βρετανίας.

Η Βρετανία δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία ήταν η “μεγαλύτερη και πιο σημαντική από οικονομική άποψη” διμερής εμπορική συμφωνία που είχε υπογράψει από την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020 και ο Βρετανός πρωθυπουργος Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την, εμπορική συμφωνία με την Ινδία, ως ιστορική.

Good to speak to Prime Minister @NarendraModi as we mark this historic moment. pic.twitter.com/mr0wfatBcH

Fantastic news for British business, British workers, and British shoppers, delivering on our Plan for Change.

Ιστορικό ορόσημο για τις δυο χώρες χαρακτηρισε τη συμφωνία ο πρωθυπουργος της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, με ανάρτησή του στο «Χ».

Delighted to speak with my friend PM @Keir_Starmer. In a historic milestone, India and the UK have successfully concluded an ambitious and mutually beneficial Free Trade Agreement, along with a Double Contribution Convention. These landmark agreements will further deepen our…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2025