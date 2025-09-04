ΚΑΠ: Ποιες αλλαγές φέρνει το πακέτο μέτρων «Omnibus III»

Το «πράσινο» φως από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ πήρε η λεγόμενη δέσμη μέτρων «Omnibus III», η οποία περιλαμβάνει την πρόταση για απλούστευση των διατάξεων της ΚΑΠ.

Ειδικότερα, η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Μαΐου 2025, περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε δύο από τις τρεις βασικές νομοθετικές πράξεις που θεσπίζουν τους κανόνες για την ΚΑΠ. Η πρώτη αφορά τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια και η δεύτερη των «οριζόντιο» κανονισμό.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, αυτή η απλούστευση αναμένεται να εξασφαλίσει σε ετήσια βάση έως και 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες και σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για τις διοικήσεις των κρατών μελών

«Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, της υποστήριξης των αγροτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων και νεαρών αγροτών, της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας», αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σε αυτή τη φάση η προεδρία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις το τελευταίο καταλήξει στη δική του διαπραγματευτική θέση, για την επίτευξη τελικής συμφωνίας επί του φακέλου αυτού με τις αλλαγές.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο αλλαγών

Τα προτεινόμενα μέτρα απλούστευσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις του διοικητικού κόστους τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές διοικήσεις.

Η θέση του Συμβουλίου διατηρεί το γενικό προσανατολισμό της πρότασης της Επιτροπής, υποστηρίζοντας τους ακόλουθους στόχους:

ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και τις διοικήσεις και μείωση των ελέγχων

αύξηση των πληρωμών προς τους μικρούς αγρότες και απλούστευση των κανόνων σχετικά με την αιρεσιμότητα, ιδίως για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις

μείωση των επιτόπιων ελέγχων και κατάργηση της ετήσιας εκκαθάρισης απόδοσης

Η τροποποίηση του γεωργικού αποθεματικού θα περιόριζε τις απαιτήσεις για τη χρήση αυτού του ταμείου, αλλά οι αντίστοιχοι νέοι τύποι πληρωμών κρίσης στο SPR θα πρέπει, συνολικά, να βελτιώσουν τη χρηματοδότηση των αγροτών σε περιόδους κρίσης. Αυτοί οι προτεινόμενοι νέοι τύποι έχουν πλέον αναβληθεί για την ευρύτερη αναθεώρηση της ΚΑΠ.

Επιπλέον, η εντολή του Συμβουλίου βελτιώνει τα ακόλουθα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής: