ΚΑΠ: Ποιες αλλαγές φέρνει το πακέτο μέτρων «Omnibus III»

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών συμφώνησαν επί της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την απλούστευση διατάξεων της ΚΑΠ

04.09.2025
Το «πράσινο» φως από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ πήρε η λεγόμενη δέσμη μέτρων «Omnibus III», η οποία περιλαμβάνει την πρόταση για απλούστευση των διατάξεων της ΚΑΠ.

Ειδικότερα, η πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Μαΐου 2025, περιλαμβάνει τροποποιήσεις σε δύο από τις τρεις βασικές νομοθετικές πράξεις που θεσπίζουν τους κανόνες για την ΚΑΠ. Η πρώτη αφορά τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια και η δεύτερη των «οριζόντιο» κανονισμό.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, αυτή η απλούστευση αναμένεται να εξασφαλίσει σε ετήσια βάση έως και 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες και σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ για τις διοικήσεις των κρατών μελών

«Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, της υποστήριξης των αγροτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων και νεαρών αγροτών, της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας», αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σε αυτή τη φάση η προεδρία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις το τελευταίο καταλήξει στη δική του διαπραγματευτική θέση, για την επίτευξη τελικής συμφωνίας επί του φακέλου αυτού με τις αλλαγές.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο αλλαγών

Τα προτεινόμενα μέτρα απλούστευσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις του διοικητικού κόστους τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές διοικήσεις.

Η θέση του Συμβουλίου διατηρεί το γενικό προσανατολισμό της πρότασης της Επιτροπής, υποστηρίζοντας τους ακόλουθους στόχους:

  • ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και τις διοικήσεις και μείωση των ελέγχων
  • αύξηση των πληρωμών προς τους μικρούς αγρότες και απλούστευση των κανόνων σχετικά με την αιρεσιμότητα, ιδίως για τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις
  • μείωση των επιτόπιων ελέγχων και κατάργηση της ετήσιας εκκαθάρισης απόδοσης

Η τροποποίηση του γεωργικού αποθεματικού θα περιόριζε τις απαιτήσεις για τη χρήση αυτού του ταμείου, αλλά οι αντίστοιχοι νέοι τύποι πληρωμών κρίσης στο SPR θα πρέπει, συνολικά, να βελτιώσουν τη χρηματοδότηση των αγροτών σε περιόδους κρίσης. Αυτοί οι προτεινόμενοι νέοι τύποι έχουν πλέον αναβληθεί για την ευρύτερη αναθεώρηση της ΚΑΠ.

Επιπλέον, η εντολή του Συμβουλίου βελτιώνει τα ακόλουθα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής:

  • δίνει ευελιξία στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σε ποιο βαθμό οι μερικώς βιολογικές εκμεταλλεύσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι πληρούν ορισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα λεγόμενα GAEC (καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες)
  • βελτιώνει τη δυνατότητα των αγροτών να επωφεληθούν από εργαλεία διαχείρισης κινδύνου
  • αυξάνει το ποσοστό για τις προκαταβολικές άμεσες πληρωμές, βελτιώνοντας τη δυνατότητα των κρατών μελών να βοηθήσουν τους αγρότες που πλήττονται, για παράδειγμα, από φυσικές καταστροφές.

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κέλλας: Πώς θα εκριζώσουμε την ευλογιά – Το στοίχημα του Σεπτεμβρίου
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Κέλλας: Κρίσιμος ο Σεπτέμβριος για την πορεία της ευλογιάς

Στην ευλογιά, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αποζημιώσεων και ενισχύσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 23: Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
AGRO

Ολοκληρώνεται ο έλεγχος των ΔΑΟΚ για το Μέτρο 23 – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων διαδικασιών για το Μέτρο 23

Κώστας Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη
AGRO

Τσιάρας: Το AKIS είναι το μεγάλο βήμα που ενώνει το παρόν με το μέλλον του αγρότη

Στην εκδήλωση για το Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης συμμετείχε ο Κώστας Τσιάρας

ΚΑΠ: Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση – Ευκαιρία ή νέα επιβάρυνση για τους αγρότες;
AGRO

Τα big data και η «πράσινη» μετάβαση της ΚΑΠ

Πώς βλέπουν οι αγρότες την μετάβαση σε μια «ψηφιακή» ΚΑΠ - Οι προκλήσεις

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς
AGRO

Τσιάρας: Συνεργασία με Περιφέρειες και κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Τι ανέφερε για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσιάρας

Ξάνθη: Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας από τον ποταμό Νέστο
AGRO

Παρουσιάστηκε το έργο άρδευσης της πεδιάδας Ξάνθης από τον ποταμό Νέστο

«Το έργο του Νέστου δίνει πνοή στον πρωτογενή τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας

ΕΕ: Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων τον Μάιο
AGRO

Σταθερό παρέμεινε το εμπόριο αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ τον Μάιο

Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ έφτασαν τα 19,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάιο

