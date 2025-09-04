FT: Η ExxonMobil διερευνά την πώληση ευρωπαϊκών χημικών εργοστασίων

Η ExxonMobil επιδιώκει να ξεφορτωθεί τα ευρωπαϊκά χημικά εργοστάσια, καθώς ο τομέας πλήττεται από τους αμερικανικούς δασμούς και τον αυξημένο ανταγωνισμό από την Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη κινηθεί και άλλες χημικές εταιρείες, προσπαθώντας να οργανώσουν αποχωρήσεις από τις ευρωπαϊκές τους δραστηριότητες, καθώς η Ευρώπη έχει υποστεί το κύριο βάρος της ύφεσης.

Νωρίτερα φέτος, η LyondellBasell πούλησε τέσσερα ευρωπαϊκά εργοστάσια, ενώ η Sabic της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει μια παρόμοια κίνηση.

Τι εξετάζει η εταιρεία

Ο αμερικανικός κολοσσός, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετροχημικών παγκοσμίως, έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις σε αρχικό στάδιο με συμβούλους τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με πιθανές πωλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφέρουν έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ανέφεραν δύο από τις πηγές των FT.

Η Exxon εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης εργοστασίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο. Η εταιρεία κατέχει ένα εργοστάσιο αιθυλενίου στην πόλη Fife της Σκωτίας, καθώς και αρκετές μονάδες παραγωγής στο Βέλγιο. Πριν την απόφαση για πώληση, η Exxon είχε επίσης συζητήσει απλώς να κλείσει τις μονάδες αυτές.

Σύμφωνα, πάντως με το δημοσίευμα, δεν υπάρχε καμία εγγύηση ότι θα υλοποιηθεί μια συμφωνία και ότι η Exxon θα μπορούσε να επιλέξει να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία.

Ο τομέας των χημικών στις δυτικές χώρες αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ύφεση λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, της ασθενέστερης από την αναμενόμενη ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού από τα χαμηλού κόστους αντίστοιχα κινεζικά προϊόντα.

Επιπλέον, οι αμερικανικές δραστηριότητες δέχονται πιέσεις από την επιβολή δασμών 15% στις εισαγωγές χημικών προϊόντων από την Ευρώπη, αυξάνοντας την πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Δυσαρέσκεια με τις Βρυξέλλες

Η Exxon μειώνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια εν μέσω σύγκρουσης με τις Βρυξέλλες σχετικά με τις ρυθμιστικές πολιτικές που ισχυρίζεται ότι έχουν αυξήσει το κόστος ενέργειας και έχουν αναγκάσει ορισμένους επενδυτές να αποσυρθούν από την ήπειρο.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία ανακοίνωσε τον Μάιο ότι βρισκόταν σε αποκλειστικές συνομιλίες για την πώληση του ελέγχουσας μεριδίου της στη γαλλική θυγατρική καυσίμων Esso SAF, καθώς και της εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας της χημικής επιχείρησης στη χώρα στην North Atlantic France SAS, ένα τμήμα της καναδικής εταιρείας λιανικής πώλησης καυσίμων North Atlantic.

Εκείνη την εποχή, η Exxon ανέφερε ότι αναμένει πως η προτεινόμενη πώληση της επιχείρησης θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.