Ryanair: Γιατί «κόβει» δρομολόγια στην Ισπανία

Η Ryanair μειώνει δραστικά τα δρομολόγιά της προς την Ισπανία, καταργώντας περίπου το 16% της χειμερινής της δυνατότητας σε μία από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές αγορές της Ευρώπης, λόγω διαμάχης σχετικά με την αύξηση των αεροδρομικών τελών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η απόφαση της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους της Ευρώπης θα μειώσει τις πτήσεις προς χειμερινά θέρετρα όπως η Τενερίφη στις Καναρίους Νήσους, καθώς και προς μεσαίου μεγέθους πόλεις όπως η Σαραγόσα, το Βίγο και το Βαγιαδολίδ. Αυτό ακολουθεί μια αύξηση 6,5% στα αεροδρομικά τέλη από τον ισπανικό δημόσιο φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων, Aena.

«Η Aena και η ισπανική κυβέρνηση έχουν την υποχρέωση να εξηγήσουν στις περιφέρειες τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική τους, δεδομένου ότι η κακή διαχείριση συμβάλλει άμεσα στην απώλεια τοπικών θέσεων εργασίας, διασύνδεσης και επενδύσεων», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Eddie Wilson, διευθύνων σύμβουλος της κύριας αεροπορικής μονάδας της Ryanair.

Η μείωση στις θέσεις εργασίας

Οι μειώσεις, που ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια θέσεις ετησίως, ασκούν πίεση στις ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ryanair σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία. Η αεροπορική εταιρεία εδώ και χρόνια φέρνει σε αντιπαράθεση τα αεροδρόμια μεταξύ τους, τιμωρώντας αυτά που αυξάνουν τους φόρους και επιβραβεύοντας αυτά που έχουν χαμηλότερα τέλη, προκειμένου να προστατεύσει το μοντέλο χαμηλού κόστους και χωρίς περιττά έξοδα.

Τον Ιούλιο, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ryanair, Michael O’Leary, χαιρέτισε την απόφαση της Σουηδίας να ακυρώσει έναν φόρο στις αεροπορικές μεταφορές, ανταμείβοντας τη σκανδιναβική χώρα, με το να προσθέσει δύο αεροσκάφη στον τοπικό στόλο της και ξεκινώντας 10 απευθείας δρομολόγια.

Η στόχευση της Ryanair

Η Ryanair έχει στοχεύσει τις Καναρίους Νήσους με μείωση 10% – ένα σημαντικό χειμερινό καταφύγιο λόγω του καλού καιρού που επικρατεί όλο το χρόνο – αναφέροντας ότι θα σταματήσει τις πτήσεις της στο βόρειο τμήμα της Τενερίφης. Θα μειώσει τη μεταφορική της ικανότητα στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ισπανίας, αποχωρώντας από το Βίγο, στην ακτή του Ατλαντικού, ενώ τα αεροδρόμια της Χερέθ και της Βαγιαδολίδ θα παραμείνουν κλειστά. Η εταιρεία θα μειώσει επίσης σημαντικά τη μεταφορική της ικανότητα στο Σανταντέρ, τη Σαραγόσα και τις Αστούριες.

Για το χειμερινό της πρόγραμμα, η μείωση της χωρητικότητας ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο θέσεις, σύμφωνα με την Ryanair. Οι πτήσεις θα μεταφερθούν στην Ιταλία, το Μαρόκο, την Κροατία και την Αλβανία.

Με την αντιπαράθεσή της με την Ισπανία, η Ryanair εισέρχεται σε μια αγορά που θα προσελκύσει σχεδόν 100 εκατομμύρια άτομα φέτος – μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη – και όπου η χωρητικότητα των χειμερινών πτήσεων βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι η αύξηση ανέρχεται συνολικά σε 0,68 ευρώ ανά επιβάτη – ένα ποσό που, σύμφωνα με την Aena, δεν θα αποτρέψει τους πελάτες από την αγορά εισιτηρίων και υποστηρίζει ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες θα πάρουν τη θέση της Ryanair.

«Οι φόροι αεροδρομίου της Aena είναι από τους πιο ανταγωνιστικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Maurici Lucena, πρόεδρος του δημόσιου φορέα εκμετάλλευσης. Ανέφερε ότι η αεροπορική εταιρεία ακυρώνει δρομολόγια όχι επειδή οι φόροι είναι υψηλότεροι, αλλά επειδή «μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε αεροδρόμια όπου μπορεί να ορίσει υψηλότερες τιμές εισιτηρίων», σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg.