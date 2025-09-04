Google: Προβλήματα για χιλιάδες χρήστες σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης

Ορισμένες υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, διακόπηκαν προσωρινά την Πέμπτη στην Τουρκία και σε ορισμένα άλλα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Γερμανίας, σύμφωνα με παρατηρητές διαδικτύου, χρήστες στις περιοχές αυτές αλλά και ενός τούρκου υφυπουργού.

Ο Σύνδεσμος Ελευθερίας Έκφρασης, ο οποίος παρακολουθεί τα τοπικά προβλήματα στο διαδίκτυο, δήλωσε ότι η διακοπή στην Google της Alphabet ξεκίνησε γύρω στις 10:00 π.μ. (07:00 GMT) στην Τουρκία.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον πριν από τις 09:00 GMT, με τον αριθμό των αναφορών για διακοπές υπηρεσιών να μειώνεται από τις 07:51 GMT και μετά.

Η Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό του θέματος.

Ο εποπτικός φορέας κυβερνοασφάλειας της Τουρκίας ζήτησε μια τεχνική έκθεση από την Google, οπως δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Omer Fatih Sayan στο X.

Ένας χάρτης που δημοσιεύτηκε από τον Sayan έδειξε την Τουρκία, μεγάλα τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ορισμένες τοποθεσίες στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη δυτική Ευρώπη ως επηρεαζόμενες.

Υπήρξαν σποραδικές διακοπές στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων πρόσβασης σε ιστότοπους, YouTube και ορισμένες τηλεφωνικές επαφές που συνδέονται με το Gmail, ανέφεραν οι χρήστες εκεί.

Στη Γερμανία, ο ιστότοπος παρακολούθησης διακοπών allestoerungen.de, ένα τμήμα της Ookla με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε αύξηση στις διακοπές λειτουργίας της Google από τις 09:00 π.μ. περίπου (07:00 GMT).

Σε πολλές χώρες τα προβλήματα της Google

Δημοσίευμα από την Bianet αναφέρει ότι πρόκειται για διακοπές τουλάχιστον σε 24 χώρες, με επιβεβαιωμένα προβλήματα σε Gmail, YouTube, Gemini, Analytics, Search και Maps

Σύμφωνα με το PiunikaWeb, τα προβλήματα ξεκίνησαν περίπου στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα στην Τουρκία και εξαπλώνονται γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

#BREAKING Google services down in some countries, primarily felt across Southeastern Europe pic.twitter.com/cMYRYPHFi8 — Anadolu English (@anadoluagency) September 4, 2025

Ποιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν;

Η διακοπή δεν φαίνεται να ήταν γενική για όλες τις υπηρεσίες της Google, αλλά οι εφαρμογές που επηρεάστηκαν ήταν κρίσιμες για πολλούς:

• YouTube: Οι χρήστες δεν μπορούσαν να φορτώσουν βίντεο, ενώ πολλοί έβλεπαν μηνύματα σφάλματος ή ένα ατελείωτο βρόχο φόρτωσης. Επηρεάστηκαν τόσο ο ιστότοπος όσο και η εφαρμογή για κινητά.

• Google Maps: Η υπηρεσία δεν μπορούσε να φορτώσει δεδομένα χαρτών, να αναζητήσει τοποθεσίες ή να υπολογίσει διαδρομές, αφήνοντας τους ταξιδιώτες και τους μετακινούμενους χωρίς βοήθεια πλοήγησης.

• Αναζήτηση Google: Σε μια ιδιαίτερα σημαντική βλάβη, η βασική μηχανή αναζήτησης Google επέστρεφε μηνύματα σφάλματος ή δεν μπορούσε να ολοκληρώσει αναζητήσεις για σημαντικό αριθμό χρηστών.

• Gmail: Ορισμένοι χρήστες ανέφεραν προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη email, αν και αυτό φαινόταν να είναι λιγότερο συχνό από τις άλλες διακοπές λειτουργίας.

• Google Drive: Η πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία που ήταν αποθηκευμένα στο cloud διακόπηκε επίσης για πολλούς.

Μέχρι στιγμής, η Google δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση σχετικά με την αιτία ή τη διάρκεια της διακοπής.

Παρά την έκταση της διακοπής, το Google Workspace Status Dashboard εμφανίζει καμία ενεργή διακοπή (no incidents).