Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για τη μείωση των δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα

05.09.2025
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη διάταγμα για την εφαρμογή χαμηλότερων δασμών στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων και άλλων προϊόντων που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο, παρέχοντας κάποια ανακούφιση στην οικονομία της Ιαπωνίας, η οποία βασίζεται στις εξαγωγές.

Η επισημοποίηση της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και ενός βασικού ασιατικού συμμάχου έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, μειώνει την αβεβαιότητα που μαστίζει τον τεράστιο ιαπωνικό αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο από την ανακοίνωση του Ιουλίου και επιβεβαιώνει μια συμφωνία για ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά έργα.

Οι χαμηλότεροι δασμοί 15% στα ιαπωνικά αυτοκίνητα, από το τρέχον 27,5%, πρόκειται να τεθούν σε ισχύ επτά ημέρες μετά την επίσημη δημοσίευση της εντολής.
Το εκτελεστικό διάταγμα διασφάλιζε επίσης ότι ο δασμός 15% στις ιαπωνικές εισαγωγές που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο δεν θα προστίθετο σε εκείνες που ήδη υπόκεινται σε υψηλότερους δασμούς, όπως το βοδινό κρέας, ενώ τα είδη που προηγουμένως υπόκεινται σε δασμούς κάτω του 15% θα προσαρμοστούν στο 15%. Αυτή η ελάφρυνση έχει αναδρομική ισχύ από τις 7 Αυγούστου.

Τον περασμένο μήνα, η Toyota ανακοίνωσε ότι αναμένει πλήγμα σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους δασμούς του Τραμπ

Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι δεν θα επιβάλει δασμούς σε εμπορικά αεροπλάνα και ανταλλακτικά.

Οι δασμοί του Τραμπ στις παγκόσμιες εισαγωγές των ΗΠΑ έχουν μειώσει τις εξαγωγές της Ιαπωνίας και έχουν πλήξει σκληρά τις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες . Τον περασμένο μήνα, η Toyota ανακοίνωσε ότι αναμένει πλήγμα σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους δασμούς του Τραμπ στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Επιτέλους» στην Ιαπωνία

«Επιτέλους», έγραψε στο X ο Ryosei Akazawa, κορυφαίος διαπραγματευτής της Ιαπωνίας για το εμπόριο, σε μια αναφορά στις πολύμηνες εμπορικές συνομιλίες που είχαν απογοητεύσει τους νομοθέτες στο Τόκιο. Η Πέμπτη σηματοδότησε το 10ο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, ο Ακαζάβα δήλωσε ότι η Ιαπωνία χαιρέτισε το εκτελεστικό διάταγμα ως «μια σταθερή εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στις 22 Ιουλίου».

Η αντίπαλη εξαγωγέας Νότια Κορέα εξακολουθεί να αναμένει εκτελεστικό διάταγμα που να καλύπτει παρόμοια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 15% στις αμερικανικές εισαγωγές από αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Hyundai Motor και η Kia, μειωμένο από 25%.

Ένας Νοτιοκορεάτης εμπορικός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο του εκτελεστικού διατάγματος στην Ιαπωνία.

Οι μετοχές των μεγάλων ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν μικρή άνοδο την Παρασκευή στις πρώτες συναλλαγές, ενώ αυτές της Νότιας Κορέας σημείωσαν ελαφρά πτώση.

Έπαινοι Toyota στον Τραμπ

Η Toyota επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. «Ενώ σχεδόν το 80% των οχημάτων που πωλεί η Toyota στις ΗΠΑ κατασκευάζονται στη Βόρεια Αμερική, αυτό το πλαίσιο παρέχει την απαραίτητη σαφήνεια», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το διάταγμα του Τραμπ ανέφερε ότι η Ιαπωνία «εργάζεται για την ταχεία εφαρμογή μιας αύξησης κατά 75% των προμηθειών ρυζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες… και των αγορών γεωργικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού, της σόγιας, των λιπασμάτων, της βιοαιθανόλης (συμπεριλαμβανομένων και των βιώσιμων καυσίμων αεροπορίας)» και άλλων αμερικανικών προϊόντων συνολικού ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ιαπωνία θα αγοράσει 100 αεροσκάφη Boeing και θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες με αμερικανικές εταιρείες στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, από 14 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το μερίδιο των εισαγωγών ρυζιού από τις ΗΠΑ μπορεί να αυξηθεί βάσει του ισχύοντος πλαισίου, αλλά ότι η συμφωνία «δεν θυσίασε» την ιαπωνική γεωργία.

Επενδύσεις 550 δισ. δολαρίων

Το διάταγμα του Τραμπ την Πέμπτη επανέλαβε επίσης ότι η ιαπωνική κυβέρνηση συμφώνησε να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες σε έργα που θα επιλεγούν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έφτασε σχεδόν τα 230 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, με την Ιαπωνία να παρουσιάζει εμπορικό πλεόνασμα σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν τον Ιούλιο να μειώσουν τους δασμούς στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων, αλλά ο χρόνος παρέμεινε ασαφής, καθώς ο Τραμπ δεν είχε ακόμη υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα.

Η Ιαπωνία έχει δηλώσει ότι η εμπορική συμφωνία διασφαλίζει ότι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ θα λαμβάνει πάντα τον χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή σε τσιπ και φαρμακευτικά προϊόντα από όλες τις συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε η Ουάσινγκτον, αλλά η τελευταία εντολή δεν έκανε καμία αναφορά στη μεταχείριση.

Η Ιαπωνία θα συνεχίσει να πιέζει τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν τη συμφωνημένη μεταχείριση, δήλωσε ο Ακαζάβα στους δημοσιογράφους.

Το επενδυτικό πακέτο ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα έχει τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου, δανείων και εγγυήσεων από τις κρατικές τράπεζες της Ιαπωνίας, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του Ιουλίου.

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τις λεπτομέρειες του επενδυτικού πακέτου την Πέμπτη.

Το εκτελεστικό διάταγμα ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μπορούν να τροποποιήσουν αυτό το διάταγμα όπως είναι απαραίτητο» σε περίπτωση που η Ιαπωνία δεν εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας.

Η συμφωνία έρχεται πριν από μια κρίσιμη δοκιμασία για τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με το κυβερνών κόμμα του να πρόκειται να ψηφίσει τη Δευτέρα για το εάν θα διεξαχθούν έκτακτες εκλογές για την ηγεσία, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απομάκρυνσή του.

