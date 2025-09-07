Γαλλία: Το πολιτικό χάος θέτει σε μακροχρόνιο κίνδυνο μετοχές και ομόλογα- Τι λένε αναλυτές

Από τις 25 Αυγούστου, όταν ο Φρανσουά Μπαϊρού προκήρυξε την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου για την ψήφο εμπιστοσύνης από το γαλλικό κοινοβούλιο, ο δείκτης CAC 40 έχει υποχωρήσει σημαντικά, ενώ η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικά 10ετή κρατικά ομόλογα έναντι των γερμανικών ομολόγων έχει αυξηθεί.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο καταλύτης βρίσκεται στις εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων ή και μηνών, που συνδέονται με την πολιτική αναταραχή εξαιτίας της αδυναμίας της Γαλλίας να διορθώσει τα δημόσια οικονομικά της, η οποία έχει οδηγήσει σε τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και τίποτα δεν δείχνει πως μια τέταρτη κυβέρνηση υπό τις παρούσες συνθήκες θα τα πάει καλύτερα.

Με αυτό το σκεπτικό, οι επενδυτές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ακόμη αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό τους επόμενους μήνες, την προοπτική νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ακόμη και επίμονες εκκλήσεις για παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Πρόκειται για ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να τινάξει στον αέρα την εταιρική και καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία με τη σειρά της είναι πιθανό να επηρεάσει τις μετοχές των τραπεζών και των γαλλικώνεισηγμένων. Από κοντά σε αυτό, μια αποτυχία συγκράτησης του ελλείμματος του προϋπολογισμού ευρωζώνης θα μπορούσε επίσης να ασκήσει ανοδική πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων.

Ενδείξεις από το παρελθόν

Το πρόσφατο παρελθόν μπορεί να δώσει μια σχετικά ασφαλή εικόνα του τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον.

Συγκεκριμένα, από τότε που ο Μακρόν σόκαρε τη Γαλλία προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2024, δημιουργώντας το σημερινό αδιέξοδο, ο CAC 40 έχει υποχωρήσει κατά 4,1%, έναντι ανόδου 4,9% για τον δείκτη Stoxx Europe 600 και 24% για τον γερμανικό DAX – εξαιρουμένων των μερισμάτων.

Η τελευταία περίοδος αστάθειας, που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Μπαϊρού ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης, έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τις μετοχές εταιρειών που εξαρτώνται από τη γαλλική οικονομία.

Εταιρείες κατασκευών και υποδομών όπως η Vinci SA και η Eiffage SA, η Nexity, η εταιρεία ανάπτυξης κατοικιών και οι εταιρείες διαχείρισης οίκων ευγηρίας Emeis SA και Clariane SE έχουν υποχωρήσει κατά 10% ή περισσότερο από τότε.

Οι τραπεζικές μετοχές έχουν επίσης πληγεί, δεδομένης της έκθεσής τους σε κρατικά ομόλογα, με την Credit Agricole SA και την BNP Paribas SA να υποχωρούν περίπου 8%.

Καταλύτης ο πολιτικός κίνδυνος

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Μπαϊρού θα είναι καθοριστική για τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αναιρέσει τις προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού, εκτιμά ο Thushka Maharaj, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής στην JPMorgan Asset Management στο Παρίσι, ο οποίος μίλησε στο Bloomberg

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαϊρού δεν κατάφερε να περάσει με πλειοψηφία το σχέδιό του για μειώσεις δαπανών ύψους 44 δισ. ευρώ και αυξήσεις φόρων, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος της Γαλλίας για το 2026 στο 4,6% του ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Ο αναλυτής αναμένει ότι ο στόχος για το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα αυξηθεί ξανά στο 5% προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξη των βουλευτών: «Όσο περισσότερο παρατείνεται η αβεβαιότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι το χρέος και τόσο μεγαλύτερο είναι το πλήγμα στην εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα δυσκόλευε μόνο τη Γαλλία να μειώσει το χρέος της.

Κίνδυνος στα γαλλικά ομόλογα

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Γαλλίας αυξήθηκε σε σχεδόν 3,6%, απειλώντας να ξεπεράσει αυτή της Ιταλίας, υποχωρώντας στην συνέχεια στο 3,45%.

Το ασφάλιστρο απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων έχει αυξηθεί σε σχεδόν 80 μονάδες βάσης, περίπου 10 μονάδες βάσης υψηλότερα από ό,τι πριν από το πολιτικό στοίχημα του Μπαϊρού.

Αυτό απειλεί να επηρεάσει την χρηματιστηριακή αγορά, επειδή οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων σημαίνουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, ειδικά για τις μικρότερες, χρεωμένες εταιρείες, δήλωσε ο Thomas Helaine, επικεφαλής πωλήσεων μετοχών στην TP ICAP Europe στο Παρίσι. Αυτό με τη σειρά του μιώνει τα διαθέσιμα κεφάλαια για ανάπτυξη, είπε, και ως εκ τούτου, οι επενδυτές στρέφονται σε άλλες αγορές.

Το σενάριο για πρόωρες εκλογές

Υπάρχουν όμως και άλλα σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη μεταβλητότητα.

Ο Μακρόν θα μπορούσε να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές για να προσπαθήσει να κερδίσει μια ισχυρή πλειοψηφία, αν και άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του λένε ότι επιδιώκει να αποφύγει αυτή την επιλογή, γράφει το Bloomberg, με υπαρκτό τον κίνδυνο η ακροδεξιά να τα πάει καλά και να κερδίσει τις πρόωρες εκλογές, σύμφωνα με τον Maharaj της JPMorgan. Το spread είναι πιθανό να εκτοξευθεί στις 90 μονάδες βάσης σε περίπτωση που οι γάλλοι ψηφοφόροι κληθούν ξανά στις κάλπες, είπε ο ίδιος.

Ο Μακρόν έχει επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο παραίτησης από το αξίωμά του πριν από τη λήξη της θητείας του το 2027.

Απεργίες

Εσχάτως, ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε να κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία είναι η πρόσκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για συγκεντρώσεις την Τετάρτη και των συνδικάτων για γενική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη, ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές έχουν ήδη επισημάνει τον κίνδυνο οι οίκοι αξιολόγησης να αποφασίσουν να υποβαθμίσουν τη Γαλλία. Η Fitch έχει προγραμματίσει να αξιολογήσει τη Γαλλία την Παρασκευή, ακολουθούμενη από την DBRS στις 19 Σεπτεμβρίου, την Scope στις 26 Σεπτεμβρίου, την Moody’s Ratings στις 24 Οκτωβρίου και την S&P Global στις 28 Νοεμβρίου.

Όλα αυτά συνθέτουν μια παρατεταμένη δύσκολη περίοδο για τις γαλλικές μετοχές και τα γαλλικά ομόλογα.

«Τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας είναι ότι συνηθίζουν στην ιδέα ότι υπάρχει ένα διαρκές ασφάλιστρο κινδύνου που συνδέεται με τη Γαλλία», δήλωσε ο Thuin της Tikehau Capital.