Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, «αγνοούν» τον κίνδυνο της Γαλλίας

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,27%

Markets 08.09.2025, 10:34
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, «αγνοούν» τον κίνδυνο της Γαλλίας
Newsroom

Θετικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο, αν και η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία συγκρατεί τις επενδυτικές διαθέσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,27%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,12% στις 9.219 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,65% στις 23.750 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,28% στις 7.696 μονάδες.

Σήμερα παρατηρείται μια τάση ανάληψης μεγαλύτερου ρίσκου από αρκετά επενδυτικά κεφάλαια, με τους επενδυτές να παίρνουν ώθηση από τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ της προηγούμενης εβδομάδας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Τα σημάδια για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας καθιστούν τους επενδυτές πολύ βέβαιους ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνάντησή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Το μόνο ανοιχτό ερώτημα είναι αν η μείωση θα είναι 25 μονάδες βάσης ή μια μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται την Πέμπτη θα είναι καθοριστικά για την τελική απόφαση.

Παρά την ανοδική τάση των αγορών, όμως, πολλοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, αναμένεται να ηττηθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης, πράγμα που θα βυθίσει ακόμη περισσότερο τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε πολιτική αβεβαιότητα.

Η Γαλλία βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση για να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, καθώς το έλλειμμα του περασμένου έτους ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η ΕΕ. Το σχέδιο του Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό δεν φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της χώρας να μειώσει το δημόσιο χρέος της.

Τα μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, στη Γερμανία οι εξαγωγές της μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούλιο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μια πιο αδύναμη επίδοση από την αναμενόμενη αύξηση του 0,1%. Παράλληλα, οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Η μείωση στις εξαγωγές δείχνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία, η οποία παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς εμπορικές αναταράξεις και την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας
Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Wall Street

Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Commodities

Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
Μπόνους δόμησης: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο Προεδρικό Διάταγμα
Ακίνητα

Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το μπόνους δόμησης

Τέλος του μήνα η ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου από το ΣτΕ για το μπόνους δόμησης - Σε αναμονή η κατασκευαστική αγορά 

Μάχη Τράτσα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Adidas: Εξωστρέφεια και ανάπτυξη για την ελληνική θυγατρική – Οι νέοι στόχοι
Business

Με πόσο «τρέχει» η Adidas στην Ελλάδα - Οι νέοι στόχοι

Από την Ελλάδα στη Σερβία με εξαγωγές αλλά και νέα καταστήματα, βαδίζει η Adidas Hellas

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Markets
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Wall Street: Άλμα για τον S&P 500 λόγω της συμφωνίας Nvidia-OpenAI
Wall Street

Σε νέα υψηλά η Wall Street λόγω συμφωνίας Nvidia-OpenAI

Η Wall Street σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση της Nvidia ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI για την κατασκευή κέντρων δεδομένων

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του
Commodities

Σε νέες... κορυφές η τιμή του χρυσού - Πόσο έφτασε η λίρα

Ασταμάτητος ο χρυσός, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο - Οι ειδικοί συμβουλεύουν πώς να επενδύσει κανείς στο πολύτιμο μέταλλο

Μελίνα Ζιάγκου
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Markets

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος των εγγραφών ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ήπιες απώλειες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες απώλειες και αβεβαιότητα κυριάρχησαν στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,08% και έκλεισε στις 553,67 μονάδες

Latest News
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις με αφορμή τις έρευνες για το Ισραήλ
World

Δικαιοσύνη υπό πολιορκία: Οι ΗΠΑ απειλούν το Διεθνές Δικαστήριο λόγω Ισραήλ

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον έχει μπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξαιτίας των ερευνών του για πιθανά εγκλήματα του Ισραήλ

Νατάσα Σινιώρη
Ομόλογα Βρετανία: Αναιμική ζήτηση για 30ετή
Ομόλογα

Αναιμική ζήτηση για 30ετή βρετανικά ομόλογα

Η έκδοση προσείλκυσε τη χαμηλότερη ζήτηση από το 2022

Τράπεζα Κύπρου: Στόχος η διανομή μερίσματος πάνω από 70% των κερδών 
Τράπεζες

Πάνω από 70% των κερδών στοχεύει να μοιράσει η Τράπεζα Κύπρου

Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, η ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων σε αυτά τα επίπεδα θεωρείται εφικτή

Αγης Μάρκου
Χαβιέ Μιλέι: Xάνει τις αγορές και ζητάει βοήθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ
World

Από «σωτήρας» σε δανειολήπτης: Ο Μιλέι ζητά σωτηρία από τον Τραμπ

Η οικονομική στρατηγική του Χαβιέ Μιλέι καταρρέει, οδηγώντας την Αργεντινή ξανά στο χείλος της κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Profile Software: Αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive εισάγοντας την «Agentic AI»
Business

H Profile Software αναβαθμίζει τη λύση AI.Adaptive

Η αναβαθμισμένη λύση προσφέρει μια αρθρωτή σουίτα υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
Business

Alter Ego Media: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»

Ο Όμιλος Alter Ego Media, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, διοργανώνει τον μεγάλο διαγωνισμό «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;».

How Far Is Greece from Canada?
Επικαιρότητα

How Far Is Greece from Canada?

In the 1960s, thousands of Greeks left by ship for Canada seeking a better future. Today, Toronto’s Greek community remains deeply connected to its heritage, traditions, and homeland

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με θετικό κλίμα, αλλά χωρίς ισχυρές πρωτοβουλίες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διατηρεί και σήμερα τον ανοδικό του ρυθμό το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται ήπια ανοδικά, επιχειρώντας να εδραιωθεί πάνω από τις 2.050 μονάδες με στήριξη από τις τράπεζες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Ντουμπάι και Μαδρίτη στον «χάρτη» κινδύνου της φούσκας των ακινήτων
World

UBS: Οι επικίνδυνες πόλεις για «φούσκα» στα ακίνητα

Τι αποκαλύπτει έρευνα της UBS για τις μεγάλες πόλεις του κόσμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;
Τα νέα της αγοράς

Ασφάλεια αυτοκινήτου: Πότε συμφέρει η βασική και πότε η μικτή;

Χαμηλό κόστος ή απόλυτη σιγουριά; - Πώς να επιλέξετε ασφάλεια αυτοκινήτου

Τομά Πικετί: Γιατί ο φόρος πλούτου 2% δεν λύνει το γαλλικό έλλειμμα
World

Ο Πικετί προειδοποιεί: «Αναγκαίος αλλά ανεπαρκής» ο φόρος πλούτου 2%

Ο διάσημος Γάλλος οικονομολόγος Τομά Πικετί καλεί σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση του χρέους και των επενδύσεων

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, στο προσκήνιο οι PMI
Markets

Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές, στο προσκήνιο οι PMI

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στα προκαταρκτικά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας για τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη

Προαστιακός σιδηρόδρομος: Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Μεταφορές

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Παπασταύρου: Μπαράζ επαφών στη Νέα Υόρκη
Ενέργεια

Μπαράζ επαφών Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright

Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο