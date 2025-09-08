Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανοδικά οι αγορές, «αγνοούν» τον κίνδυνο της Γαλλίας

Θετικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα απογοητευτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο, αν και η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία συγκρατεί τις επενδυτικές διαθέσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,27%. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,12% στις 9.219 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,65% στις 23.750 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,28% στις 7.696 μονάδες.

Σήμερα παρατηρείται μια τάση ανάληψης μεγαλύτερου ρίσκου από αρκετά επενδυτικά κεφάλαια, με τους επενδυτές να παίρνουν ώθηση από τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ της προηγούμενης εβδομάδας, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Τα σημάδια για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας καθιστούν τους επενδυτές πολύ βέβαιους ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης κατά τη συνάντησή της στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Το μόνο ανοιχτό ερώτημα είναι αν η μείωση θα είναι 25 μονάδες βάσης ή μια μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται την Πέμπτη θα είναι καθοριστικά για την τελική απόφαση.

Παρά την ανοδική τάση των αγορών, όμως, πολλοί επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, αναμένεται να ηττηθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης, πράγμα που θα βυθίσει ακόμη περισσότερο τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε πολιτική αβεβαιότητα.

Η Γαλλία βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση για να αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, καθώς το έλλειμμα του περασμένου έτους ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η ΕΕ. Το σχέδιο του Μπαϊρού για τον προϋπολογισμό δεν φαίνεται να εξασφαλίζει πλειοψηφία, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα της χώρας να μειώσει το δημόσιο χρέος της.

Τα μάκρο

Στα μάκρο της ημέρας, στη Γερμανία οι εξαγωγές της μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούλιο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μια πιο αδύναμη επίδοση από την αναμενόμενη αύξηση του 0,1%. Παράλληλα, οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Η μείωση στις εξαγωγές δείχνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γερμανική οικονομία, η οποία παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς εμπορικές αναταράξεις και την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.