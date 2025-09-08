ΕΕ: Εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων σε ρωσικές τράπεζες και πετρέλαιο

Νέες κυρώσεις εις βάρος περίπου έξι ρωσικών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου μέτρων για να εντείνει την πίεση στη Μόσχα να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το πακέτο -το 19ο της ΕΕ από την αρχή του πολέμου- ενδέχεται να στοχεύει τα συστήματα πληρωμών και πιστωτικών καρτών της Ρωσίας, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, καθώς και να περιλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, καταργώντας τις εξαιρέσεις που απολαμβάνουν τώρα ορισμένες, όπως η Rosneft. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απαγορεύσεων εξαγωγής περισσότερων αγαθών και χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική βιομηχανία της Μόσχας και εμπορικών περιορισμών σε ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που προμηθεύουν αυτά τα είδη.

Ειδικά το Πεκίνο έχει γίνει βασικός προμηθευτής του ρωσικού στρατού, επιτρέποντας ιδίως στη Μόσχα να αυξήσει την παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται για τη στόχευση πόλεων της Ουκρανίας.

Ξεχωριστά, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει το «εργαλείο κατά της καταστρατήγησης» για πρώτη φορά εναντίον του Καζακστάν, ανέφεραν οι πηγές. Αυτό θα απαγόρευε στη χώρα να εισάγει ένα συγκεκριμένο σύνολο μηχανημάτων που, σύμφωνα με τα εμπορικά δεδομένα της ένωσης, εξακολουθούν να εκτρέπονται στη Ρωσία σε μεγάλες ποσότητες, για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή όπλων, ανέφεραν οι πηγές.

Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών της ΕΕ ενημερώθηκαν για το προτεινόμενο πακέτο το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να προταθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες.

Συντονισμός με ΗΠΑ

Η ΕΕ προσδοκά σε έναν συντονισμό με ορισμένα από τα τελευταία του μέτρα με τις ΗΠΑ, είπαν οι ίδιες πηγές, ενώ αντιπροσωπεία αξιωματούχων της ΕΕ θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντήσει ομολόγους των ΗΠΑ και να συζητήσει τις δυνατότητες κοινής δράσης.

Την Κυριακή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωνε στο NBC: «Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην Ευρώπη να ακολουθήσουν».

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συζητούν νέες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς στη Ρωσία, ελπίζοντας ότι μια ρωσική οικονομική «κατάρρευση» θα φέρει τον Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επιβάλει άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία, διαψεύδοντας τον ίδιο τον εαυτό του αφού δεν τήρηση προσθεσμίες που ο ίδιοες είχε θέσει, επιλέγοντας έμμεσο πλήγμα στη Μόσχα με τους δασμούς 50% που επέβαλε στην Ινδία για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Η Μόσχα υπόκειται ήδη σε πιεστικές κυρώσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την ΕΕ, αλλά έχει καταφέρει να αποφύγει μέρος των επιπτώσεών τους προμηθευόμενη συγκεριμένα προϊόντα από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και πουλώντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ινδία και αλλού.

Οπως είχε γράψει το Bloomberg, εκτός από τους περαιτέρω δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, οι ΗΠΑ ζυγίζουν το ενδεχόμενο κυρώσεων στον μυστικό στόλο πετρελαιοφόρων της Μόσχας και στις ενεργειακές εταιρείες Rosneft PJSC και Lukoil PJSC ως μέρος ενός πακέτου πιθανών επιλογών.