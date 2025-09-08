EE: Μελετά κυρώσεις κατά της Κίνας για την ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία

Τα σχέδια των Βρυξελλών και οι πιέσεις της Ουάσινγκτον

Ενέργεια 08.09.2025, 14:45
EE: Μελετά κυρώσεις κατά της Κίνας για την ενεργειακή συνεργασία με τη Ρωσία
Newsroom

Το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά της Κίνας και άλλων τρίτων χωρών για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξετάζουν αξιωματούχοι της ΕΕ, απαντώντας επί της ουσίας στις αυξανόμενες πιέσεις των ΗΠΑ να περιορίσουν την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε νέα μέτρα που στοχεύουν τη Ρωσία σε συνεργασία με την ΕΕ, μετά την αποτυχία των προηγούμενων προσπαθειών να εξαναγκαστεί ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, αξιωματούχοι και διπλωμάτες της ΕΕ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις την Κυριακή σχετικά με το τι θα μπορούσε να περιληφθεί σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων, με πιθανές δευτερογενείς κυρώσεις κατά της Κίνας – ενός σημαντικού αγοραστή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου – να τίθενται σε πολλές από τις συζητήσεις.

Μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων της ΕΕ αναμενόταν να ταξιδέψει ξεχωριστά στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για να συζητήσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με τη Ρωσία, προσθέτοντας ότι «ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη… μεμονωμένα… και νομίζω ότι θα το διευθετήσουμε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε πότε θα μιλήσει ξανά με τον Πούτιν, απάντησε: «Πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες… Την κατάσταση Ρωσίας-Ουκρανίας, θα την ολοκληρώσουμε».

Τα σχέδια για την Κίνα

Οι προτάσεις της ΕΕ για δευτερεύουσες κυρώσεις βρίσκονται «σε πολύ πρώιμο στάδιο», δήλωσε ένα από τα άτομα, και είναι απίθανο να υιοθετηθούν, εκτός εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν επίσης στις εισαγωγές ενέργειας της Κίνας.

Οι δευτερεύουσες κυρώσεις είναι αμφιλεγόμενες και θα απαιτούσαν ομόφωνη υποστήριξη από τα 27 μέλη της ΕΕ — με την Ουγγαρία και ενδεχομένως τη Σλοβακία να είναι πιθανό να αντιταχθούν στην κίνηση. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αυξήσει τις τελευταίες ημέρες την πίεση στην Ευρώπη να απομακρυνθεί πλήρως από τη ρωσική ενέργεια, με τα δύο κεντρικά ευρωπαϊκά έθνη να εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία.

Οι ευρωπαϊκές συζητήσεις σχετικά με την στοχοποίηση της Κίνας και άλλων σημαντικών εισαγωγέων ρωσικής ενέργειας έρχονται μετά την επιβολή δασμών 50% στις ινδικές εισαγωγές από την κυβέρνηση Τραμπ, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Ωστόσο, η ΕΕ διστάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ινδίας, καθώς κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με τις προσπάθειες του μπλοκ να εμβαθύνει τις εμπορικές σχέσεις με τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Η ΕΕ ήταν επίσης απρόθυμη να τιμωρήσει την Κίνα, φοβούμενη αντίποινα εναντίον ευρωπαϊκών εταιρειών, παρά τους στενούς δεσμούς του Πεκίνου με τη Μόσχα. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ μετά τις ΗΠΑ.

Οι μικρές τράπεζες

Το μπλοκ στοχοποίησε δύο μικρές κινεζικές τράπεζες στο τελευταίο πακέτο κυρώσεων για φερόμενη διευκόλυνση του εμπορίου απαγορευμένων αγαθών με τη Ρωσία, σε μια κίνηση που αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως δοκιμασία του νομικού του πλαισίου για την επέκταση των περιορισμών του στην Κίνα.

Η Κίνα ξεπέρασε την ΕΕ μετά την ολοκληρωτική εισβολή του 2022 και έγινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου. Πέρυσι, εισήγαγε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως δια θαλάσσης και περίπου 800.000 βαρελιών ημερησίως που παραδίδονταν μέσω δύο αγωγών, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ενέργειας Kpler.

Ο Πούτιν παρευρέθηκε στην στρατιωτική παρέλαση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ την περασμένη εβδομάδα και, σε ένδειξη της εμβάθυνσης των δεσμών τους, η Κίνα ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά την εγχώρια αγορά ομολόγων της σε μεγάλες ρωσικές ενεργειακές εταιρείες και οι δύο χώρες συμφώνησαν σε ένα σημαντικό νέο έργο αγωγού φυσικού αερίου .

Οι δυτικές κυρώσεις

Ιστορικά, οι δυτικές κυρώσεις δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν την όρεξη της Κίνας για φθηνό, κυρωμένο αργό πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, έχουν επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις σε κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες, εμπόρους και διυλιστήρια από το 2019 επειδή συνεχίζουν να εισάγουν πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά τα μέτρα είχαν μικρό αντίκτυπο στο εμπόριο.

Σε  δήλωσή του προς τους Financial Times τον περασμένο μήνα σχετικά με τις συνεχιζόμενες αγορές ιρανικού πετρελαίου, το υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι η Κίνα «αντιτίθεται σταθερά στις παράνομες μονομερείς κυρώσεις» που δεν έχουν την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι η «κανονική συνεργασία μεταξύ των χωρών» ήταν δικαιολογημένη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όσον αφορά τη δράση μας έναντι της Ουκρανίας, βρισκόμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας του επόμενου πακέτου κυρώσεων».

Δύο από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις προκαταρκτικές συνομιλίες δήλωσαν ότι οποιαδήποτε πρόοδος στις δευτερεύουσες κυρώσεις της ΕΕ θα απαιτούσε την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ και τον συντονισμό με την Ουάσινγκτον. Ο Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, αναμένεται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για συνομιλίες με τον ομόλογό του της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν.

Ο Ράιτ δήλωσε στους Financial Times τη Δευτέρα ότι η ΕΕ πρέπει να τερματίσει τις δικές της αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου εάν θέλει οι ΗΠΑ να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα.

Από την πλευρά του ο Γιόργκενσεν δήλωσε ότι η ΕΕ θα επιμείνει στο σχέδιό της για σταδιακή κατάργηση των ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το 2027, παρά τις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για επιτάχυνση της διαδικασίας. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν μέχρι στιγμής αντισταθεί στις εκκλήσεις άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ και άλλα κράτη της ΕΕ συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε την Παρασκευή ότι για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με ρωσική ενέργεια ο στόχος είναι «πολύ, πολύ σαφής. Θέλουμε να σταματήσουμε την εισαγωγή το συντομότερο δυνατό… δεν πρόκειται για προσωρινή κύρωση, είναι κάτι που θα ισχύσει».

