Θεσσαλία: Δύο χρόνια μετά τον Daniel oι πληγές παραμένουν ανοικτές

Στη Θεσσαλία οι πολίτες νιώθουν ακόμα εγκαταλελειμμένοι και η οργή τους ξεχειλίζει καθώς μιλούν για αδιαφορία και απουσία ουσιαστικής στήριξης

Επικαιρότητα 08.09.2025, 07:30
Θεσσαλία: Δύο χρόνια μετά τον Daniel oι πληγές παραμένουν ανοικτές
Κατερίνα Ροββα - Εύη Σαλτού

Οι μαρτυρίες από τη Θεσσαλία ήταν συγκλονιστικές: χωριά πνιγμένα σε τρία μέτρα νερό, σπίτια καλυμμένα σε λίμνη λάσπης ως τα κεραμίδια, άνθρωποι σκαρφαλωμένοι στις στέγες για να σωθούν. Γερασμένες φωνές ζητούσαν βοήθεια μέσα από κτίρια, νηστικοί, χωρίς ρεύμα, να περιμένουν κάποιον να τους σώσει. Η Καρδίτσα, η Λάρισα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, ήταν περιοχές βυθισμένες στην καταστροφή και την απόγνωση.

«Όλα τα χωριά αδειάζουν αλλά σε εμάς η πλημμύρα το έφερε μία ώρα αρχύτερα» λέει η Αθηνά Μπαλάφα από τη Φαρκαδόνα

Διαλυμένες γέφυρες, κομμένοι δρόμοι, χιλιάδες νεκρά ζώα, σπίτια, επιχειρήσεις γκρεμισμένα. Καραβάνια αστέγων, άνθρωποι να κοιμούνται σε εκκλησίες, και τουλάχιστον 17 νεκροί. Τις επόμενες μέρες απελπισμένοι ζητούσαν «ψυχολόγους, εμβόλια, τρόφιμα, αντιτετανικούς ορούς, δεν υπάρχει τίποτα», έλεγαν. Ο Daniel σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του και έδειξε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού. Ηταν, άλλωστε, ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που ξεπέρασε κάθε προγνωστικό μοντέλο, αφήνοντας αποσβολωμένους ακόμη και τους επιστήμονες.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, λίγα έχουν αλλάξει. Οι πληγές στη Θεσσαλία είναι ακόμη ανοικτές και οι πλημμυροπαθείς απευθύνουν κραυγή αγωνίας κάνοντας λόγο για αδιαφορία και απουσία ουσιαστικής στήριξης.

Κάτοικοι της Φαρκαδόνας λένε στα «ΝΕΑ» πως δύο χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχουν απομακρυνθεί ούτε τα γκρεμισμένα σπίτια ενώ οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που χαρακτηρίστηκαν «κόκκινες» δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ για την αποκατάστασή τους – παρότι τα χρήματα που προβλέπονται, όπως σημειώνουν, δεν ανταποκρίνονται ούτως ή άλλως στα πραγματικά κόστη αποκατάστασης.

«Στον Δήμο Φαρκαδόνας έχουμε 280 γκρεμισμένα σπίτια και μέσα στο χωριό είναι περισσότερα από 100. Κόσμος μένει ακόμη στην πρόχειρη δομή που φτιάχτηκε στο Κουτσόχερο διότι ο καταυλισμός με τα κοντέινερ που σχεδιάζεται επί δύο χρόνια, ακόμη δεν έχει φτιαχτεί. Κάποιοι έφυγαν στο εξωτερικό, άλλοι φιλοξενούνται και όσοι νοίκιασαν σπίτι έλαβαν επιδότηση ενοικίου για δύο τρίμηνα και μετά τέλος. Εδώ ζούσαν 2.500 άνθρωποι και έμειναν 800. Ολα τα χωριά αδειάζουν αλλά σε εμάς η πλημμύρα το έφερε μία ώρα αρχύτερα», λέει η Αθηνά Μπαλάφα, μέλος της Επιτροπής Πλημμυροπαθών Φαρκαδόνας.

Θεσσαλία: Η οργή ξεχειλίζει

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η Επιτροπή σημειώνει πως «δεν είναι αυτοκινητόδρομος οι αποκαταστάσεις των σπιτιών και τα αντιπλημμυρικά έργα, για να βάλουν διόδια και ρήτρες ώστε να βγάζουν χρήματα οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν είναι ο κάμπος τουριστικός προορισμός για να μαζευτούν τα μπάζα, να γίνουν υποδομές. Αυτοί βλέπουν ως κόστος και πεταμένα λεφτά να δώσουν για τις δικές μας ανάγκες».

Σύμφωνα με την Αθηνά Μπαλάφα, «οι κλειστές επιχειρήσεις είναι περισσότερες από όσες έχουν δηλωθεί διότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δεν μπορούμε τυπικά να τις κλείσουμε ενώ στην ουσία δεν λειτουργούν. Επίσης γίνονται κανονικά πλειστηριασμοί σπιτιών, παιδικός σταθμός ακόμη δεν υπάρχει στη Φαρκαδόνα, όπως και κανένα σχέδιο προστασίας για το μέλλον ή ενημέρωση του πληθυσμού. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι κατεστραμμένοι. Δεν έμεινε κοπάδι εξαιτίας της πλημμύρας, αγόρασαν καινούργια ζώα, προέκυψε η ευλογιά και δεν έχουν ακόμη πάρει χρήματα για την πρώτη καταστροφή. Ερχονται, λοιπόν, και μας λένε ότι έπεσαν τόσα εκατομμύρια ευρώ στη Φαρκαδόνα. Αυτά τα χρήματα δεν φαίνονται, η ζημιά στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων είναι τεράστια, τα ψυχοφάρμακα, τα διαζύγια, έχουν αυξηθεί. Η ίδια κατάσταση επικρατεί παντού. Και δυστυχώς δεν θα είμαστε οι τελευταίοι… πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, ο κόσμος να καταλάβει ότι είμαστε όλοι εκτεθειμένοι και στο τέλος δεν παίρνουμε ευρώ».

«Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία»

Οπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, δύο χρόνια μετά οι μνήμες παραμένουν ζωντανές ενώ και στην ευρύτερη περιοχή τα σημάδια του Daniel και του Elias είναι ορατά. «Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Καρδίτσας χτυπήθηκε πολύ σκληρά το 2020 από τον Ιανό. Τότε ένα μεγάλο τμήμα της πόλης πλημμύρισε ενώ απίστευτες ήταν οι καταστροφές στις κοινότητες και στην ύπαιθρο. Καταβάλαμε απίστευτες προσπάθειες και με την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας καταφέραμε να ανακάμψουμε. Και ενώ πιστεύαμε ότι είχαμε ζήσει την κακοκαιρία της χιλιετίας, η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία μας. Τον Σεπτέμβριο του 2023 η κλιματική αλλαγή έδειξε και πάλι στη Θεσσαλία το άγριο πρόσωπό της. Επί μία εβδομάδα έβρεχε ακατάπαυστα με τεράστια ύψη βροχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετεωρολογικοί σταθμοί στον Δήμο Καρδίτσας κατέγραψαν μέσα σε πέντε ημέρες πέραν των 1.000 χιλιοστών βροχής!».

Η κατάσταση, σύμφωνα με τον Β. Τσιάκο, ήταν δραματική. Χρειάστηκε, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και όλους όσοι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, «μια απίστευτη προσπάθεια για να μην έχουμε θύματα και φυσικά για να μειώσουμε όσο το δυνατόν την καταστροφή στις υποδομές και στην περιουσία των πολιτών. Εμείς στον Δήμο Καρδίτσας, έχοντας και την πρότερη εμπειρία του Ιανού, θεωρώ ότι – τηρουμένων των αναλογιών, της έντασης της κακοκαιρίας και βλέποντας τι έγινε σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας – μάλλον σταθήκαμε τυχεροί. Λίγες έως ανύπαρκτες οι ζημιές στην πόλη και λίγες γενικά οι ζημιές στα χωριά του Δήμου μας. Ωστόσο σημαντικές οι ζημιές σε υποδομές γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή αλλά και μεγάλες οι ζημιές στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή».

Δύο χρόνια μετά, όπως εξηγεί, η γενική εκτίμηση είναι ότι έχουν γίνει βήματα αποκατάστασης, όμως απέχουμε πολύ από μια ικανοποιητική εικόνα. «Για παράδειγμα ο θεσσαλικός σιδηρόδρομος παραμένει κλειστός, μεγάλες υποδομές όπως γέφυρες και δρόμοι δεν έχουν αποκατασταθεί. Εχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα αλλά είμαστε ακόμη μακριά από την πραγματική αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η οποία κρίνεται από όλους απαραίτητη. Από τη μια πλευρά είναι κατανοητό ότι τα μεγάλα έργα απαιτούν χρόνο για να κατασκευαστούν, ωστόσο επειδή η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και εμείς στη Θεσσαλία αυτό το βιώνουμε χειμώνα – καλοκαίρι, εκτιμώ ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε. Μόνο έτσι θα επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και θα προστατευτούμε πραγματικά».

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»
Κατασκευές

Η νέα έξοδος της Αττικής Οδού που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα χορηγηθεί η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26
AGRO

Πώς θα χορηγηθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26
Νάσεφ Σαουίρις: Ο Αιγύπτιος κροίσος θέλει να επενδύσει 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
World

Ο Νάσεφ Σαουίρις σχεδιάζει επενδύσεις 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων
Business

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων
Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση η υποβολή αίτησης για ένταξη στον αναπτυξιακό
Business

Πλαστικά Κρήτης: Θα αιτηθεί την ένταξη επένδυσης 10 εκατ. στον αναπτυξιακό
Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες
Markets

Deutsche Bank: Οι 5 κρυφές ανησυχίες για τις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Πού κινούνται οι τιμές πώλησης στα Βόρεια Προάστια [γράφημα]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τ.μ. από Κηφισιά έως Εκάλη [γράφημα]

Οι περιοχές «φιλέτα» - Ποια ακίνητα επιλέγουν οι υποψήφιοι επενδυτές

Ανδρομάχη Παύλου
Sofitel: Τι έγραψε το κοντέρ για το μοναδικό ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Τουρισμός

Υψηλές πτήσεις για το ξενοδοχείο Sofitel στο «Ελ. Βενιζέλος»

Το ξενοδοχείο Sofitel που διαχειρίζεται ο όμιλος Μήτση πέτυχε ισχυρές επιδόσεις το 2024 - Οι προβλέψεις για τη φετινή χρονιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Επιχειρηματίες καταδικάζουν το ενδεχόμενο επιβολής φόρου περιουσίας
World

Γαλλία: Αντιδρούν οι υπερπλούσιοι στην επιβολή φόρου περιουσίας

Ο Μπερνάρντ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου πολυτελών προϊόντων LVMH, δήλωσε ότι η πίεση αυτή ισοδυναμεί με «σαφή επιθυμία να καταστραφεί η γαλλική οικονομία»

Γιάννης Αγουρίδης
Νεογάλ: Σημαντική αύξηση εξαγωγών και σταθερή κερδοφορία το 2024
Business

Εξαγωγικό άλμα για τη Νεογαλ - Στο στόχαστρο νέες αγορές

Η βιομηχανία γάλακτος της Δράμας Νεογάλ κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο τζίρου και κερδών, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά και στις εξαγωγές

Νατάσα Σινιώρη
Ψηφιακός μετασχηματισμός: Οι ελληνικές ΜμΕ χάνουν το στοίχημα
Business

Το ψηφιακό έλλειμμα των ελληνικών ΜμΕ

Παρά την πρόοδο στις υποδομές και τη λειτουργία της πλατφόρμας gov.gr, οι δείκτες αποτυπώνουν μια εικόνα υστέρησης - Η Ελλάδα παραμένει πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Το πρόβλημα με τη φορολόγηση των πλουσίων
Financial Times

Γιατί η φορολόγηση των πλουσίων δεν είναι απλή υπόθεση

Τα δημοσιονομικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το εισόδημα και την κατανάλωση δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τον πλούτο, και οι δισεκατομμυριούχοι παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα

Emma Agyemang
Περισσότερα από Επικαιρότητα
ΗΠΑ: Συνάντηση Τραμπ και Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Η αινιγματική ανάρτηση
Κόσμος

Συνάντηση Τραμπ και Μασκ στην κηδεία του Κερκ - Η αινιγματική ανάρτηση

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Μασκ έδωσαν τα χέρια στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ, μήνες μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους

Απεργία: Χωρίς ταξί η Αθήνα έως το απόγευμα
Κοινωνία

Χωρίς ταξί μέχρι το απόγευμα η Αττική

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, τα ζητήματα που θέτει ο κλάδος

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Τα μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Ποιο το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Κόσμος

Στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Νετανιάχου: Θα επεκτείνουμε τον εποικισμό μας στη Δυτική Όχθη
Κόσμος

Νετανιάχου: Θα επεκτείνουμε τον εποικισμό μας στη Δυτική Όχθη

Νέα αντίδραση Νετανιάχου

Νετανιάχου: H δημιουργία παλαιστινιακού κράτους είναι παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία
Κόσμος

Νετανιάχου: H δημιουργία παλαιστινιακού κράτους είναι παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες» είπε ο Νετανιάχου

Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος

Καναδάς, Βρετανία και Αυστραλία αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης

Παλαιστινιακό κράτος έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Γαλλία

Κυβερνοεπίθεση: Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς
Κόσμος

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αγωνίζονται να διορθώσουν το πρόβλημα στις υπηρεσίες check-in που κατέρρευσαν χθες μετά από κυβερνοεπίθεση

Latest News
Αττική Οδός: Ποια θα είναι η νέα έξοδος που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»
Κατασκευές

Η νέα έξοδος της Αττικής Οδού που θα μειώσει το «κυκλοφοριακό»

Μέσα στο 2026 η Αττική Οδός θα αποκτήσει νέα έξοδο προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Η παρέμβαση στον Α/Κ Μεταμόρφωσης

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα χορηγηθεί η ειδική καλλιεργητική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26
AGRO

Πώς θα χορηγηθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2025/26

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος – Τι προβλέπει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νάσεφ Σαουίρις: Ο Αιγύπτιος κροίσος θέλει να επενδύσει 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ
World

Ο Νάσεφ Σαουίρις σχεδιάζει επενδύσεις 50 δισ. δολ. στις ΗΠΑ

Ο Νάσεφ Σαουίρις ενοποιεί τις εταιρίες που έχει στο χρηματιστηριο του Αμπού Ντάμπι - Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11,6 δισ. δολαρίων

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων
Business

Τράπεζα Κύπρου: Αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων

Οι αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, γνωστοποίησε η Τράπεζα Κύπρου

Πλαστικά Κρήτης: Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση η υποβολή αίτησης για ένταξη στον αναπτυξιακό
Business

Πλαστικά Κρήτης: Θα αιτηθεί την ένταξη επένδυσης 10 εκατ. στον αναπτυξιακό

Η Πλαστικά Κρήτης πρόκειται να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ

Deutsche Bank: Ο φόβος οδηγεί τις αγορές, οι 5 κρυφές ανησυχίες
Markets

Deutsche Bank: Οι 5 κρυφές ανησυχίες για τις αγορές

Η Deutsche Bank αναφέρει ότι οι αγορές δείχνουν ότι έχουν ενσωματώσει και ρίσκα, προσφέροντας την ευκαιρία για άνοδο εάν οι κίνδυνοι υποχωρήσουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ικτίνος: Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο – Η προσωρινή σύνθεση
Business

Ικτίνος: Αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο – Η προσωρινή σύνθεση

Η Ικτίνος ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την παραίτηση της Αντιπροέδρου και Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ κας Λυδίας Χαϊδά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες δίνουν το «σύνθημα» της αντίδρασης στην αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Δίνουν το «σύνθημα» της αντίδρασης στο ΧΑ οι τράπεζες

Σε κομβικό σημείο φαίνεται να βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελαιόλαδο: Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη ψηφιακή διακίνηση
AGRO

Στο επίκεντρο οι αλλαγές στη ψηφιακή διακίνηση ελαιολάδου

Ενημερωτική ημερίδα για το ελαιόλαδο και τις αλλαγές που έρχονται, διοργάνωσε για τους ελαιοτριβείς και ελαιοπαραγωγούς στο Αγρίνιο ο ΠΑΣΕΛ και η ΕΔΟΕ

Riksbank: Διχάζει τους οικονομολόγους – Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια
World

Το δίλημμα της Riksbank - Τι θα αποφασίσει για τα επιτόκια

Η Riksbank καλείται να αποφασίσει τα βήματα της νομισματικής πολιτικής επιλέγοντας είτε να τονώσει την οικονομία είτε να φρενάρει τον πληθωρισμό

ΤτΕ: Ποιες χώρες έφεραν το ρεκόρ τουριστικών εσόδων του Ιουλίου
Τουρισμός

Ποιες χώρες έφεραν το ρεκόρ τουριστικών εσόδων του Ιουλίου

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 15%, φτάνοντας τα 2,652 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΤτΕ

Γιάννης Ανδριανός: Τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού
AGRO

Ανδριανός: Τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού

Το ελληνικό ρύζι είναι προϊόν υψηλής ποιότητας με έντονη εξαγωγική δυναμική, επισήμανε ο Γιάννης Ανδριανός από τη Θεσσαλονίκη

Ευρωζώνη: Βήματα πίσω από τους καταναλωτές – Τι είδε η ΕΚΤ
Business

Οπισθοχώρηση από τους καταναλωτές στην Ευρωζώνη - Τι είδε η ΕΚΤ

Μειώνουν τις δαπάνες οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη - Εκτίναξη στις ΗΠΑ λόγω... Τραμπ

ΑΑΔΕ: Ενισχύεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής
Φορολογία Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα «εργαλεία» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Ποια είναι τα αποτελέσματα του νέου έργου της Ανεξάρτητης Αρχής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψώνει αναχώματα στις πιέσεις η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Υψώνει αναχώματα στις πιέσεις το ΧΑ

Η ζώνη των 2.010 μονάδων λειτουργεί ως κρίσιμη στήριξη, της οποίας η διατήρηση μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω ανοδική πορεία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Frigoglass: Σχεδιάζει την πώληση της Beta Glass στη Νιγηρία
Business

Η Frigoglass σχεδιάζει την πώληση της Beta Glass στη Νιγηρία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Frigoglass σε συνομιλίες με υποψήφιους επενδυτές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο