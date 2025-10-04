ΗΠΑ: Νέοι έλεγχοι για γαρίδες και μπαχαρικά μετά την ανίχνευση καισίου 137

Νέες απαιτήσεις πιστοποίησης εισαγωγής, για τις γαρίδες και τα μπαχαρικά από την Ινδονησία ανακοίνωσε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (Food and Drug Administration -FDA) μετά την ανίχνευση περιπτώσεων ραδιενεργού μόλυνσης τις προηγούμενες ημέρες.

Σε ανάρτηση στον ιστότοπό της το Σάββατο, ώρα Ινδονησίας, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει τις απαιτήσεις πιστοποίησης εισαγωγών από ορισμένες περιοχές της Ινδονησίας από τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η πιστοποίηση απαιτεί από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κόκκινο κατάλογο με αποδείξεις μόλυνσης από καίσιο 137 να διαθέτουν διαπιστευμένο τρίτο μέρος για την επαλήθευση του ελέγχου του ραδιενεργού στοιχείου.

Απαιτήσεις εισαγωγής στις ΗΠΑ

Μόλις οι εταιρείες διαγραφούν από τον κόκκινο κατάλογο, θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε περιορισμούς και θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στον κίτρινο κατάλογο για κάθε αποστολή.

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον κίτρινο κατάλογο, ο οποίος καλύπτει ορισμένα τρόφιμα με κίνδυνο μόλυνσης από καίσιο 137, υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό αποστολής από φορέα που έχει ορίσει η FDA, ο οποίος πρέπει να είναι οργανισμός ή εκπρόσωπος της ινδονησιακής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της FDA, το καίσιο 137 είναι ένα ραδιονουκλίδιο που υπάρχει στο περιβάλλον κυρίως ως αποτέλεσμα πυρηνικών δοκιμών ή ατυχημάτων όπως αυτά του Τσερνομπίλ και της Φουκουσίμα.

Η Ινδονησία δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα ή πυρηνικούς σταθμούς.

Οι συστάσεις της FDA

Τον Αύγουστο, η FDA εξέδωσε σύσταση προς τους καταναλωτές, τους διανομείς και τους πωλητές στις ΗΠΑ να μην καταναλώνουν, πωλούν ή σερβίρουν κατεψυγμένες γαρίδες που έχουν υποστεί επεξεργασία από την τοπική εταιρεία θαλασσινών PT Bahari Makmur Sejati, μετά τη μόλυνση των προϊόντων της με καίσιο 137.

Οι γαρίδες επεξεργάστηκαν σε μια βιομηχανική περιοχή κοντά στην Τζακάρτα, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει μολυνθεί με το ραδιενεργό στοιχείο, και η πυρηνική υπηρεσία της Ινδονησίας προσπαθεί να προσδιορίσει το μέγεθος της πληγείσας περιοχής.

Ο Μπαρα Χασιμπουάν, εκπρόσωπος της έρευνας για το περιστατικό, δήλωσε στο Reuters: «Μόλις πριν από λίγες ώρες λάβαμε την αναφορά. Χρειαζόμαστε χρόνο για να αποφασίσουμε ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν».