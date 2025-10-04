WSJ: Διχασμένη η Χαμάς απέναντι στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Παρά την δημόσια ανακοίνωση της κατ’ αρχήν αποδοχής της πρότασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς παραμένει διχασμένη για βασικά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός και οι όροι απελευθέρωσης των ομήρων, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Άραβες αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων που γίνονται με τη Χαμάς, ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της οργάνωσης, μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους, υποστηρίζουν την αποδοχή του σχεδίου του Τραμπ.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, ο στρατιωτικός διοικητής των Ταξιαρχιών Κασάμ στη Γάζα, φέρεται να δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι πρόθυμος να παραδώσει πυραύλους και άλλα επιθετικά όπλα στην Αίγυπτο και τον ΟΗΕ, αλλά θέλει να διατηρήσει τα μικρά όπλα για να χρησιμοποιηθούν για αμυντικούς σκοπούς.

Ωστόσο, οι διοικητές της Χαμάς στο έδαφος πιστεύουν ότι οι μαχητές που στρατολογήθηκαν από την έναρξη του πολέμου μπορεί να μην είναι πρόθυμοι να παραδώσουν τα όπλα τους.

Κάποιοι εντός της Χαμάς φαίνεται να επικρίνουν την προθεσμία των 72 ωρών για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, αποκαλώντας την «72ωρη εκεχειρία» και όχι μια γνήσια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι μεσολαβητές που αναφέρονται στο ρεπορτάζ της WSJ αναφέρουν ότι οι στρατιωτικοί ηγέτες της Χαμάς θα επιμείνουν ότι οποιαδήποτε απελευθέρωση των ομήρων πρέπει να συνδέεται με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ένας όρος που περιλαμβάνεται επίσης στην ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή.

Οι όροι του σχεδίου Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ απαιτεί πλήρη αφοπλισμό και απελευθέρωση των ομήρων μέσα σε 72 ώρες από την υπογραφή. Κάποιοι στη Χαμάς το θεωρούν μη ρεαλιστικό και καταγγέλλουν «εξαναγκασμένη εκεχειρία» αντί για αληθινή ειρήνη. Ορισμένοι μαχητές απειλούν ακόμη να ενταχθούν σε άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως η Ισλαμική Τζιχάντ, αν οι ηγέτες τους υπογράψουν.

Οι αντιδράσεις Ισραήλ και Ουάσινγκτον

Από την πλευρά του, το Ισραήλ παραμένει επιφυλακτικό. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την απελευθέρωση των ομήρων «με βάση τους όρους του Ισραήλ και του προέδρου Τραμπ», χωρίς να δεσμεύεται για παύση των επιχειρήσεων. Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει μεγάλο μέρος της Γάζας, αλλά αντιμετωπίζει ακόμα χιλιάδες αποφασισμένους μαχητές.

Οι διαμεσολαβητές προειδοποιούν ότι η Χαμάς αντιμετωπίζει την τελευταία της ευκαιρία να σώσει τη Γάζα. Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία τονίζουν ότι χωρίς συμφωνία θα χάσει κάθε διπλωματική στήριξη, ενώ η οργάνωση ίσως για πρώτη φορά συνειδητοποιεί τον κίνδυνο μιας ολικής ήττας.