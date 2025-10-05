Ελβετική Λιανική Ομοσπονδία: Επείγουσα ανάγκη για απορρύθμιση της αγοράς

Ο κλάδος της λιανικής στην Ελβετία βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς προκλήσεις: η ασταθής γεωπολιτική κατάσταση, η μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η αυξανόμενη προτίμηση των πολιτών για αγορές στο εξωτερικό δημιουργούν έντονη πίεση στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η υπερβολική νομοθετική επιβάρυνση περιορίζει την ευελιξία των καταστημάτων και αυξάνει τα κόστη λειτουργίας, αναφέρει το περιοδικό ESM.

Η Ελβετική Ομοσπονδία Λιανικής ζητά ριζική απορρύθμιση

Η Ελβετική Ομοσπονδία Λιανικής ζητά άμεση και συνολική απορρύθμιση, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την αναστολή νέων κανονισμών αλλά και την κατάργηση των ήδη υφιστάμενων εμποδίων.

Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της αρχής Cassis de Dijon, που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων νόμιμα παραγόμενων στην ΕΕ στην ελβετική αγορά.

Η πίεση των καταναλωτών και των συνόρων

Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος ζωής και περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ η τάση για αγορές σε γειτονικές χώρες αυξήθηκε κατά 10% από το 2022, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου St. Gallen.

Αυτό δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τα εγχώρια καταστήματα, που καλούνται να ανταγωνιστούν σε τιμές και ποικιλία προϊόντων.

Λύση: Κυριακές ανοιχτά

Ως άμεσο μέτρο, η Ομοσπονδία προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των Κυριακών που τα καταστήματα μπορούν να λειτουργούν από τέσσερις σε δώδεκα τον χρόνο.

«Η δυνατότητα περισσότερων Κυριακών για όλα τα καταστήματα θα περιορίσει τις αγορές στο εξωτερικό και θα ενισχύσει την εγχώρια αγορά», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προειδοποίηση και δράση

Η διευθύντρια της Ομοσπονδίας, Dagmar Jenni, προειδοποιεί ότι χωρίς ουσιαστική απορρύθμιση, ο κλάδος θα βρεθεί σε αμυντική θέση.

«Για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την επάρκεια προϊόντων στους καταναλωτές, η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει δράση τώρα», τονίζει.

Το στοίχημα της απορρύθμισης

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι η απορρύθμιση δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα: αφορά την προστασία των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς.