Ιταλία: Ζητά αναθεώρηση των δασμών στα ζυμαρικά

Ένας νέος δασμός 91,74% στα ιταλικά ζυμαρικά αναμένεται να επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας μία από τις πιο σημαντικές εξαγωγικές αγορές στην Ιταλία.

Στην παρούσα φάση, η Ιταλία βρίσκεται σε έντονη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αναθεωρηθεί η απόφαση αυτή που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2026.

Οι Ιταλοί ανησυχούν γιατί η επιβολή ενός δασμού τέτοιου ύψους, θα μπορούσε να διπλασιάσει την τιμή των ζυμαρικών στην αμερικανική αγορά.

Οι ΗΠΑ αποφασίζουν, η Ιταλία αντιδρά

Η απόφαση για τον νέο δασμό προέκυψε από έρευνα του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το οποίο διαπίστωσε ότι δύο μεγάλες ιταλικές εταιρείες πωλούσαν ζυμαρικά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές μεταξύ Ιουλίου 2023 και Ιουνίου 2024.

Η Ιταλική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αμφισβητεί τα ευρήματα και υποστηρίζει τις εταιρείες μέσω της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον.

Ζυμαρικά, βασικό στοιχείο της ιταλικής κληρονομιάς

Τα ζυμαρικά αποτελούν βασικό στοιχείο της ιταλικής γαστρονομικής κληρονομιάς και σημαντικό εξαγωγικό προϊόν.

Σύμφωνα με το οργανισμό International Pasta Organisation, η Ιταλία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ζυμαρικών στον κόσμο, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 58% της συνολικής παραγωγής της.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί έναν από τους τρεις κορυφαίους προορισμούς για τα ιταλικά ζυμαρικά, με εξαγωγές σχεδόν 800 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές ζυμαρικών της Ιταλίας ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, με περίπου 2,5 εκατομμύρια τόνους να πωλούνται στο εξωτερικό.

Η σημασία των ζυμαρικών για την ιταλική οικονομία

Ωστόσο, η παραγωγή και εξαγωγή ζυμαρικών δεν αφορά μόνο την οικονομία.

Η παγκόσμια αναγνώριση των ιταλικών ζυμαρικών συνδέεται άρρηκτα με την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Η επιβολή ενός υπερβολικού δασμού ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την τιμή αλλά και την εικόνα των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ, περιορίζοντας την πρόσβαση των καταναλωτών σε παραδοσιακά ιταλικά προϊόντα και την προώθηση της κουλτούρας της γαστρονομίας της Ιταλίας διεθνώς.

Μέσω διπλωματικών καναλιών και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ιταλίας για αναθεώρηση της απόφασης, με στόχο την προστασία τόσο των εταιρειών όσο και της εικόνας των ιταλικών ζυμαρικών στον διεθνή χάρτη.