Τραμπ: Οικογενειακές μπίζνες στην ακμάζουσα αγορά ακινήτων του Κόλπου – Πρότζεκτ 1 δισ. δολ.

Η οικογενειακή επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ επεκτείνεται στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα ακινήτων της περιοχής του Κόλπου, προχωρώντας σε συμφωνία με σαουδαραβική κατασκευαστική για ένα αναπτυξιακό έργο αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη μεγαλύτερη παράκτια πόλη της Σαουδικής Αραβίας, Τζέντα, όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Το έργο, ο δεύτερος προγραμματισμένος πύργος του Οργανισμού Τραμπ στην Τζέντα, θα περιλαμβάνει γραφεία, πολυτελή διαμερίσματα και αρχοντικά. Σε μια αναφορά στο ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ στον τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη, θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου με την ονομασία «Μανχάταν» που περιλαμβάνει ένα πάρκο εμπνευσμένο από το Σέντραλ Παρκ.

Το σχεδιαζόμενο Trump Plaza με την Dar Global έρχεται μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και τις γειτονικές χώρες τον Μάιο, στο πρώτο προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό της δεύτερης θητείας του. Το ταξίδι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις και επιχειρηματικές συμφωνίες για αμερικανικές εταιρείες — από την άμυνα έως την τεχνητή νοημοσύνη.

Το σχεδιαζόμενο Trump Plaza με την Dar Global έρχεται μετά την επίσκεψη του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία και τις γειτονικές χώρες τον Μάιο

Ο Οργανισμός Τραμπ έχει επίσης παραχωρήσει άδεια χρήσης του ονόματός του στην Dar Global για έργα στο Ντουμπάι, το Ομάν και το Κατάρ, και έχει ανακοινώσει σχέδια στο Ριάντ. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν από γήπεδα γκολφ και ξενοδοχεία με το λογότυπο του Τραμπ έως ουρανοξύστες, με τον Οργανισμό Τραμπ να εισπράττει τέλη για τη χρήση της επωνυμίας του και για τη διαχείριση ορισμένων ακινήτων. Το οικονομικό ρίσκο της αγοράς και της ανάπτυξης των ακινήτων το φέρει η Dar Global.

Ορισμένες πόλεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Ριάντ και του Ντουμπάι, έχουν δει τις τιμές των ακινήτων να εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές.

Ο Οργανισμός Τραμπ, τον οποίο διαχειρίζεται ο γιος του, Έρικ, έχει αυξήσει τις δραστηριότητές του στον Κόλπο μετά τις περσινές εκλογές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι η οικογένεια του προέδρου χρησιμοποιεί τους δεσμούς με τους ηγέτες του Κόλπου για να επωφεληθεί οικονομικά όσο αυτός βρίσκεται στο αξίωμα. Ωστόσο, οι μετοχές του Τραμπ διατηρούνται σε καταπίστευμα μέχρι να αποχωρήσει από το αξίωμα.

Ο Έρικ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «τιμή» του να ξεκινήσει μια νέα ανάπτυξη στη Σαουδική Αραβία. «Μαζί με την Dar Global, δημιουργούμε έναν προορισμό που θα δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς», είπε.

Η τελευταία συμφωνία της οικογένειας Τραμπ στη Σαουδική Αραβία έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνησή του αγωνίζεται να επιτύχει έναν από τους βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής της – να πείσει το βασίλειο να ομαλοποιήσει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και δήλωσε ότι δεν θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις χωρίς την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το νέο έργο στη Τζέντα

Το νέο έργο στην Τζέντα θα κατασκευαστεί σε μια έκταση 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων που η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας Dar Al Arkan, μητρική εταιρεία της Dar Global, αγόρασε με άλλους εταίρους φέτος σε μια συμφωνία 1,19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επρόκειτο για μια συναλλαγή γης που ανήλθε σε ύψος ρεκόρ για την πόλη. Η Dar Global εγκαινίασε έναν Πύργο Τραμπ αξίας 533 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τζέντα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dar Global, Ζιάντ Ελ Τσάαρ, χαρακτήρισε το Trump Plaza στην Τζέντα «μία από τις πιο φιλόδοξες αναπτύξεις» που έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα η εταιρεία.

«Αυτή είναι πραγματικά μια ευκαιρία ανάπτυξης που συμβαίνει μια φορά στη ζωή», δήλωσε ο πρόεδρος του Dar Al Arkan, Γιούσεφ αλ-Σελάς.