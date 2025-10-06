Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+

Άνοδο κατά περίπου 1,5% καταγράφει τη Δευτέρα το πετρέλαιο, μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ για μικρότερη από την αρχικώς αναμενόμενο μηνιαία αύξηση της παραγωγής, μετριάζοντας έτσι ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την προσφορά. Ωστόσο οι αναλυτές αναμένουν ότι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη θα περιοριστούν από μια ήπια προοπτική ζήτησης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 91 σεντς, ή 1,4%, στα 65,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 61,77 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 89 σεντς, ή 1,5%.

«Η άνοδος των τιμών έχει ενισχυθεί κυρίως από την απόφαση του ΟΠΕΚ+ για χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής τον επόμενο μήνα, καθώς ο οργανισμός σκόπευε να μετριάσει την πρόσφατη πτώση στις αγορές πετρελαίου», αναφέρει στο Reuters η ανεξάρτητη αναλύτρια Tina Teng.

Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ για το πετρέλαιο

Την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και ορισμένοι μικρότεροι παραγωγοί δήλωσαν ότι θα αυξήσουν την παραγωγή από τον Νοέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), την ίδια μέτρια μηνιαία αύξηση όπως και τον Οκτώβριο, εν μέσω επίμονων ανησυχιών για μια επικείμενη υπερπροσφορά.

Κατά την προετοιμασία για τη συνάντηση, πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι η Ρωσία υποστήριζε αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα για να αποφευχθεί η πίεση στις τιμές, αλλά η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε διπλάσιο, τριπλάσιο ή ακόμα και τετραπλάσιο ποσό για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς πιο γρήγορα.

«Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμη υπό το πρίσμα των αυξανόμενων διαταραχών στην προσφορά λόγω των αυστηρότερων κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατά της Ρωσίας και του Ιράν», ανέφεραν τη Δευτέρα, αναλυτές της ANZ.

Οι επιθέσεις στις ρωσικές εγκαταστάσεις

«Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνέχισε να εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας το διυλιστήριο Kirishi, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια τόνους», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβουν μέτρα για να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, στοχοποιώντας όσους συνεχίζουν να αυξάνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση των ρωσικών εσόδων λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία .

Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα ασθενή θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο θα περιορίσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τιμών.

«Με την απουσία νέων ανοδικών καταλυτών και την αυξανόμενη ασάφεια σχετικά με τις προοπτικές της ζήτησης, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν περιορισμένες παρά τη μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά μετατοπίζεται σταδιακά προς μια φάση υπερπροσφοράς, με την εποχική ζήτηση να αναμένεται να μειωθεί σταδιακά τον χειμώνα και τα μακροοικονομικά δεδομένα να προσφέρουν μικρή ανοδική ώθηση», πρόσθεσε.