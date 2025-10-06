Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+

Οι τιμές στο πετρέλαιο ενισχύονται κατά περίπου 1,5% - Πάνω από τα 65 δολ. επέστρεψε το Brent

Commodities 06.10.2025, 07:33
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+
Newsroom

Άνοδο κατά περίπου 1,5% καταγράφει τη Δευτέρα το πετρέλαιο, μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ για μικρότερη από την αρχικώς αναμενόμενο μηνιαία αύξηση της παραγωγής, μετριάζοντας έτσι ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την προσφορά. Ωστόσο οι αναλυτές αναμένουν ότι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη θα περιοριστούν από μια ήπια προοπτική ζήτησης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 91 σεντς, ή 1,4%, στα 65,44 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 61,77 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 89 σεντς, ή 1,5%.

«Η άνοδος των τιμών έχει ενισχυθεί κυρίως από την απόφαση του ΟΠΕΚ+ για χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής τον επόμενο μήνα, καθώς ο οργανισμός σκόπευε να μετριάσει την πρόσφατη πτώση στις αγορές πετρελαίου», αναφέρει στο Reuters η ανεξάρτητη αναλύτρια Tina Teng.

Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ για το πετρέλαιο

Την Κυριακή, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και ορισμένοι μικρότεροι παραγωγοί δήλωσαν ότι θα αυξήσουν την παραγωγή από τον Νοέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), την ίδια μέτρια μηνιαία αύξηση όπως και τον Οκτώβριο, εν μέσω επίμονων ανησυχιών για μια επικείμενη υπερπροσφορά.

Κατά την προετοιμασία για τη συνάντηση, πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι η Ρωσία υποστήριζε αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα για να αποφευχθεί η πίεση στις τιμές, αλλά η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε διπλάσιο, τριπλάσιο ή ακόμα και τετραπλάσιο ποσό για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς πιο γρήγορα.

«Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμη υπό το πρίσμα των αυξανόμενων διαταραχών στην προσφορά λόγω των αυστηρότερων κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατά της Ρωσίας και του Ιράν», ανέφεραν τη Δευτέρα, αναλυτές της ANZ.

Οι επιθέσεις στις ρωσικές εγκαταστάσεις

«Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνέχισε να εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας το διυλιστήριο Kirishi, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια τόνους», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβουν μέτρα για να εντείνουν την πίεση στη Ρωσία, στοχοποιώντας όσους συνεχίζουν να αυξάνουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση των ρωσικών εσόδων λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία .

Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα ασθενή θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης στο τέταρτο τρίμηνο θα περιορίσουν τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τιμών.

«Με την απουσία νέων ανοδικών καταλυτών και την αυξανόμενη ασάφεια σχετικά με τις προοπτικές της ζήτησης, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν περιορισμένες παρά τη μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

«Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά μετατοπίζεται σταδιακά προς μια φάση υπερπροσφοράς, με την εποχική ζήτηση να αναμένεται να μειωθεί σταδιακά τον χειμώνα και τα μακροοικονομικά δεδομένα να προσφέρουν μικρή ανοδική ώθηση», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία
Χρυσός: Τι κρύβει το τρελό ράλι στις τιμές
Commodities

FOMO vs JOMO: Τι κρύβει το τρελό ράλι του χρυσού
Ασιατικά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημο για τις αγορές – Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι
Ασία

Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι - Θετικά οι ασιατικές αγορές
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+
Commodities

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα
Wall Street

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Τι κρύβει το τρελό ράλι στις τιμές
Commodities

FOMO vs JOMO: Τι κρύβει το τρελό ράλι του χρυσού

Ο χρυσός έχει ανέβει σχεδόν 50% φέτος καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 1979

Ναταλία Δανδόλου
ΟΠΕΚ+: Συνεδριάζει με θέμα περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου
Πετρέλαιο

Νέα αύξηση της παραγωγής αναμένεται να αποφασίσει ο ΟΠΕΚ+

Η Σαουδική Αραβία πιέζει για μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής από τις χώρες του ΟΠΕΚ+ για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς - Η Ρωσία προτείνει μια πιο μέτρια αύξηση

Χρυσός: Πρόβλεψη Goldman Sachs για αύξηση 6% έως τα μέσα 2026
Commodities

Άλμα 6% στον χρυσό έως τα μέσα 2026 - Η πρόβλεψη της Goldman Sachs

Ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% το 2025

Πετρέλαιο: Ολοταχώς προς τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες εδώ και 3,5 μήνες οι τιμές
Commodities

Προς μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες το πετρέλαιο

Καθοριστική για τη στάση των επενδυτών απέναντι στο πετρέλαιο είναι η απόφαση που αναμένεται να λάβει ο ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή

Χρυσός: Σε νέο ρεκόρ λόγω shutdown
Commodities

Σε νέο ρεκόρ o χρυσός λόγω shutdown

Η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης ενισχύει τα ασφαλή καταφύγια

Πετρέλαιο: Συνεχίζει πτωτικά
Commodities

Συνεχίζει πτωτικά το πετρέλαιο

Οι παράγοντες που ενίσχυσαν τις προοπτικές για διαφαινόμενο πλεόνασμα προσφοράς

Χρυσός: Νέο ράλι εν μέσω φόβων για shutdown στις ΗΠΑ
Commodities

Καλπάζει ο χρυσός - Η απειλή του shutdown στις ΗΠΑ

Σε νέα ιστορικά υψηλά εκτοξεύτηκε ο χρυσός καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ

Latest News
Παπασταύρου: Στρατηγικές οι σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας
Ενέργεια

Νέα πεδία ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ριάντ

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας

ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη

Στουρνάρας και Νάγκελ συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες

Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο