ΟΠΕΚ+: Αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή τον Νοέμβριο όσο και τον Οκτώβριο

Σε μια μέτρια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο, συμφώνησαν οι οκτώ χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ που συνεδρίασαν την Κυριακή, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών θα προσθέσει 137.000 βαρέλια την ημέρα τον επόμενο μήνα, δήλωσαν οι αντιπρόσωποι των χωρών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οπως ανέφεραν νωρίτερα στο Reuters πηγές προσκείμενες στη συνάντηση, η Σαουδική Αραβία ήταν εκείνη που πίεζε για μεγαλύτερη αύξηση, προκειμένου να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και η Ρωσία πρότεινε μια πιο μέτρια αύξηση.

Οσο ζητούσε η Ρωσία

Η ομάδα που αποτελείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και ορισμένους μικρότερους παραγωγούς έχει αυξήσει τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) φέτος, που ισοδυναμεί με περίπου 2,5% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η μετατόπιση της πολιτικής μετά από χρόνια περικοπών έχει σχεδιαστεί για να ανακτήσει ο ΟΠΕΚ το μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές όπως οι παραγωγοί σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ.

Φαίνεται ότι τελικά στη σημερινή συνεδρίαση επικράτησε η θέση της Ρωσίας, η οποία, όπως είχε γίνει γνωστό από διαρροές, ήθελε μια αύξηση ακριβώς αυτής της τάξης που ανακοινώθηκε πως αποφασίστηκε, των 137.000 bpd., όσο και τον Οκτώβριο, για να αποφύγει την πίεση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και επειδή θα δυσκολευτεί να αυξήσει την παραγωγή λόγω των κυρώσεων που της έχει επιβάλει η Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Σαουδική Αραβία θα προτιμούσε να διπλασιάσει, να τριπλασιάσει ή ακόμα και να τετραπλασιάσει αυτό το ποσό -σε 274.000 bpd, 411.000 bpd ή 548.000 bpd αντίστοιχα- καθώς έχει τη δυνατότητα να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή και θέλει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.