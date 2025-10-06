Γαλλία: Αντιμέτωπη με νέα πρόταση μομφής η κυβέρνηση

Την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει ένα σε γενικές γραμμές αμετάβλητο υπουργικό συμβούλιο, υπονομεύοντας τις πιθανότητες του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί να διατηρηθεί στην εξουσία και να περάσει τον νέο προϋπολογισμό.

Η «καυτή πατάτα» έχει πέσει στα χέρια του πρώην υπουργού Βιομηχανίας, Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών. Ο Λεσκίρ, ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2017, θα αναλάβει την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Λεκορνί για το 2026, μετά την ανατροπή του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Λεκορνί υποσχέθηκε μια «ρήξη» με τις προηγούμενες κυβερνήσεις Μακρόν, αλλά τα δύο τρίτα των 18 υπουργών που ανακοινώθηκαν την Κυριακή προέρχονται από το υπουργικό συμβούλιο Μπαϊρού, ενώ πολλές νέες αφίξεις εμφανίστηκαν σε προηγούμενες κυβερνήσεις Μακρόν.

Ο Λεσκίρ, πρώην στέλεχος της La Caisse, ενός από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία στη Βόρεια Αμερική, εισήλθε στην πολιτική το 2017 ως βουλευτής με το κεντρώο κόμμα En Marche του Μακρόν και διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις των Ελιζαμπέθ Μπορν και Γκαμπριέλ Ατάλ.

Ίδια πρόσωπα στη Γαλλία

Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας στράφηκε επίσης σε έναν άλλο πρώην υπουργό Οικονομικών του Μακρόν, τον Μπρουνό Λεμέρ, για να αναλάβει τη θέση του υπουργού Άμυνας. Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Ρεπουμπλικάνοι, επανήλθε στη θέση του υπουργού Εσωτερικών, ενώ η Μπορν ανέκτησε τη θέση της στην Παιδεία.

Εν συνεχεία ο Λεκορνί θα διορίσει έναν δεύτερο κατάλογο υφυπουργών αφού εκφωνήσει την πολιτική του ομιλία την Τρίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αντιπολίτευση έχει το δικαιώματα να καταθέσει πρόταση μομφής εκ νέου.

«Αυτοί οι υπουργοί θα έχουν την δύσκολη αποστολή να δώσουν στη χώρα έναν προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου και να υπηρετήσουν τη Γαλλία», έγραψε ο Λεκορνί στο X την Κυριακή το βράδυ. «Τον έχουν αποδεχτεί, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να βρουν συμβιβασμούς με την αντιπολίτευση».

Un gouvernement vient d’être nommé. Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise. Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025

Το μεγάλο παζάρι του Παρισιού

Ο νέος πρωθυπουργός είχε ξεκινήσει ένα ευρύ φάσμα συζητήσεων με άλλα κόμματα, συνδικάτα και εκπροσώπους επιχειρήσεων από τον διορισμό του από τον Μακρόν τον περασμένο μήνα.

Έχει ήδη απορρίψει ορισμένα από τα λιγότερο δημοφιλή μέτρα του Μπαϊρού, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων για την κατάργηση δύο τραπεζικών αργιών.

Αλλά η επιτυχής ψήφιση ενός προϋπολογισμού φαίνεται εξίσου δύσκολο έργο για τον Λεκορνί, όπως αποδείχθηκε και για τους προκατόχους του, Μπαρνιέ και Μπαϊρού.

Το γαλλικό κοινοβούλιο είναι βαθιά διχασμένο από τότε που οι βουλευτικές εκλογές του 2024 το χώρισαν σε τρία μπλοκ: το ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, την αριστερά και τα κεντρώα και δεξιά κόμματα που υποστηρίζουν την κυβέρνηση.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι θα κάνει μόνο μικρές προσαρμογές στους συνολικούς στόχους μείωσης του ελλείμματος που έθεσε ο Μπαϊρού, αναφέροντας στην εφημερίδα Le Parisien την περασμένη εβδομάδα ότι θα επέτρεπε στο έλλειμμα να φτάσει το 4,7% έως το 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο ποσοστό του 4,6%.

Η συνταγματική ρήτρα στη Γαλλία

Ωστόσο, σε μια ένδειξη μιας νέας προσέγγισης, δεσμεύτηκε την Παρασκευή να μην χρησιμοποιήσει μια συνταγματική ρήτρα που επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιβάλει νομοθεσία όπως ο προϋπολογισμός χωρίς ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, ικανοποιώντας ένα αίτημα αριστερών κομμάτων. «Αυτή είναι η πραγματική ρήξη», είπε.

Αντιδράσεις

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνέχεια του Μακρόν ήταν «αξιοθρήνητη» και αφήνει το κόμμα της, τον Εθνικό Συναγερμό, «άφωνο». Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις ότι θα υποστηρίξει μια πρόταση για την ανατροπή του Λεκορνί, εκτός εάν αυτός σηματοδοτήσει μια σαφή αλλαγή κατεύθυνσης.

«Χωρίς αλλαγή πολιτικής, οι Σοσιαλιστές θα ασκήσουν μομφή», δήλωσε ο Πιερ Ζουβέ, εκπρόσωπος του κόμματος, στο BFM TV την Κυριακή το βράδυ. «Έχουμε έναν πρόεδρο και έναν πρωθυπουργό, οι οποίοι στην πραγματικότητα και κατ’ αρχήν δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα».

Ο Μπαϊρού αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο μήνα, αφού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης για το σχέδιό του για απότομη μείωση του ελλείμματος τον επόμενο χρόνο. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ο προκάτοχός του, Μισέλ Μπαρνιέ, επίσης αποπέμφθηκε λόγω προτεινόμενων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Η κρίσιμη εβδομάδα για τη Γαλλία

Ως εκ τούτου η εβδομάδα αυτή αναμένεται ιδιαιτέρως κρίσιμη. Οι πολιτικές και δημοσιονομικές δυσκολίες έχουν προκαλέσει περιόδους ρευστοποίησης γαλλικών περιουσιακών στοιχείων, ωθώντας προς τα πάνω το κόστος δανεισμού της χώρας σε σύγκριση με τους ευρωπαίους ομολόγους της.

Το ασφάλιστρο απόδοσης της χώρας έναντι του γερμανικού χρέους — ένα βασικό δείκτη δημοσιονομικού κινδύνου — έχει διευρυνθεί σε περίπου 81 μονάδες βάσης από μόλις 65 τον Αύγουστο, πριν ο Μπαϊρού ανακοινώσει ότι θα διακινδυνεύσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση.

Εκτός από το υψηλότερο κόστος δανεισμού, η νέα κυβέρνηση πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει ένα επιδεινούμενο οικονομικό σκηνικό, καθώς οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συγκρατούν τις δαπάνες και τις επενδύσεις εν μέσω αβεβαιότητας.

Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατάφερε να εγκρίνει τον Φεβρουάριο έναν καθυστερημένο προϋπολογισμό του 2025, προσφέροντας παραχωρήσεις στους Σοσιαλιστές νομοθέτες για να πείσει αρκετούς από αυτούς να απόσχουν από τις ψήφους μομφής.

Αλλά το κεντροαριστερό κόμμα τελικά στράφηκε εναντίον του Μπαϊρού και έκτοτε υιοθέτησε σκληρότερη γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τον Λεκορνί. Τα αιτήματά τους περιλαμβάνουν έναν βραδύτερο ρυθμό μείωσης του ελλείμματος, την εφαρμογή ενός φόρου περιουσίας που πρότεινε ο οικονομολόγος Γκάμπριελ Ζουκμάν και την ακύρωση του νόμου του Μακρόν του 2023 για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τις τελευταίες ημέρες, αξιωματούχοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχουν δηλώσει ότι οι προτεινόμενοι συμβιβασμοί της κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς και δεν θα τους εμποδίσουν να υποστηρίξουν μια ψήφο μομφής.