Γάζα: Νέες αεροπορικές επιδρομές μετά την καταγγελία Νετανιάχου για παραβίαση της εκεχειρίας

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα καταρρέει, καθώς ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιθέσεις σε Γάζα και Ράφα

World 28.10.2025, 21:44
Επιμέλεια Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών στην Γάζα και τη Ράφα, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Το Al Jazeera μεταδίδει πως ένας ισραηλινός πύραυλος έπεσε πίσω από το νοσοκομείο αλ-Σίφα, κοντά σε ένα από τα κύρια κτήρια του, του οποίου η λειτουργία είχε αποκατασταθεί μετά από τις ζημιές που είχε υποστεί από προηγούμενες ισραηλινές επιδρομές.

Σημειώνει πως η εν λόγω επίθεση προκάλεσε χάος και πανικό μεταξύ των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού μέσα στο νοσοκομείο. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την επίθεση ως μαζική.

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή περίπου 20 λεπτά μακριά και μπορέσαμε να την ακούσουμε από εδώ, αναφέρει ο ανταποκριτής του αραβικού πρακτορείου ειδήσεων.

Παράλληλα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της πόλης της Γάζας, με ισραηλινά drone να αιωρούνται σε αυτόν, προσθέτει ο ίδιος.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν στη συνοικία Σάμπρα, νότια της πόλης της Γάζας.

Ο Σουχαΐλ αλ-Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε την ίδια στιγμή ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αντιμετωπίζει «σημαντικές δυσκολίες» κατά την ανάκτηση των σορών των Ισραηλινών ομήρων και επανέλαβε το αίτημά της να την προμηθεύσουν με εξοπλισμό ο οποίος θα μπορούσε να τη βοηθήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Το Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε δεσμευμένοι στη συμφωνία και πρέπει να σταματήσει να μας κατηγορεί ψευδώς ότι την παραβιάζουμε», τόνισε. Προσέθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε επίσης την είσοδο ομάδων έρευνας στις «κόκκινες ζώνες» για να εντοπίσουν τα πτώματα, και ότι το αίτημά της απορρίφθηκε.

«Η Αντίσταση δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκρύψει ή να καθυστερήσει την παράδοση της σορού οποιουδήποτε κρατουμένου και επιβεβαιώνουμε την πλήρη δέσμευσή μας στη συμφωνία», επεσήμανε επιπλέον, αναφερόμενος στην εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Οκτωβρίου.
«Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανακτήσουμε τα πτώματα και οι δυνάμεις κατοχής φέρουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάκτηση των υπόλοιπων πτωμάτων», υπογράμμισε. Παράλληλα απηύθυνε έκκληση για διεθνή παρέμβαση.
Θυμίζουμε ότι η ισραηλινή επίθεση η οποία είναι σε εξέλιξη, πέραν των ισραηλινών καταγγελιών περί επιθέσεων της Χαμάς κατά των IDF, πραγματοποιείται και εξ αφορμής συγκεκριμένων χειρισμών εκ μέρους της παλαιστινιακής οργάνωσης γύρω από το ζήτημα των σορών, τους οποίους το Τελ Αβίβ κρίνει ως πράξεις που παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας.
Ειδικότερα, ο Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία

Ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα και ότι το Ισραήλ θα απαντήσει.

Από την πλευρά της, η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι τηρεί τους όρους της εκεχειρίας και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τα λείψανα ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης του εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, είπε ότι η ανεύρεση όλων των σορών αποτελεί πρόκληση για την οργάνωση εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και κατά το συντομότερο δυνατό», όπως είπε στο Reuters.

«Ιδού: Ξεθάβουν σορούς, τις ξαναθάβουν και στήνουν “ανακαλύψεις” σορών ομήρων»

Ο Νετανιάχου πάντως ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει αργότερα σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για να αποφασιστούν «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν στη διάρκεια της νύχτας ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό ο οποίος σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο και ότι το πτώμα του ανακτήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Παράλληλα, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο-«απόδειξη» ότι η Χαμάς σκηνοθετεί «ανακαλύψεις» σορών ομήρων. «Ιδού: Ξεθάβουν σορούς, τις ξαναθάβουν και στήνουν “ανακαλύψεις” σορών ομήρων», αναφέρουν. Το βίντεο:

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κάλεσαν αμφότεροι τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα εναντίον της Χαμάς.

Πράσινο φως από Τραμπ για τα πλήγματα σε Γάζα και Ράφα;

Ωστόσο, κάθε απάντηση θα πρέπει προφανώς να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας αυτό τον μήνα που ανέστειλε τον πόλεμο έπειτα από δύο χρόνια, όπως σχολίασε Ισραηλινός αξιωματούχος. Άρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να ενέκρινε την ισραηλινή επίθεση που είναι σε εξέλιξη.

Πριν από λίγο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός της νέας επίθεσης εκ μέρους του Ισραήλ, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

«Θα υπάρξουν μικρές συγκρούσεις εδώ κι εκεί», είπε, προσθέτοντας: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη του IDF. Αναμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί «πολύ στενά» την επιστροφή των σορών ομήρων από την Χαμάς κατά τις επόμενες δύο ημέρες.

Με βάση την εκεχειρία η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που βρίσκονται στη ζωή με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, ενώ το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη βρεθεί, αλλά έχει πει ότι θα χρειαστεί χρόνο για να τα εντοπίσει και να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων .

