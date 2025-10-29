Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία

Τις παγκόσμιες τάσεις στην αυτοματοποίηση της εργασίας και παρέχοντας στρατηγικές κατευθύνσεις για τους ηγέτες επιχειρήσεων αποκαλύπτει μελέτης της Manpower.

Σε μια περίοδο όπου η Τεχνολογία ανασχηματίζει ραγδαία τον κόσμο της εργασίας, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η αυτοματοποίηση έχει πλέον καθιερωθεί ως κεντρικός παράγοντας ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις 40.000 εργοδοτών από όλους τους βασικούς κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές, δείχνει ότι έξι στους δέκα (61%) εργοδότες παγκοσμίως σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην αυτοματοποίηση εργασίας και διαδικασιών μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται έντονα από τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού (71%) και την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο (68%) είναι ακόμη πιο πρόθυμες να επενδύσουν.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα, μία στις δύο επιχειρήσεις (50%) δηλώνει πρόθεση αύξησης των επενδύσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες, με 6% να προβλέπει «σημαντική» και 44% «σχετική» αύξηση, ενώ 33% σχεδιάζουν να διατηρήσουν σταθερές τις δαπάνες τους.

Η υψηλότερη διάθεση επένδυσης εντοπίζεται στους κλάδους της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Βιοεπιστημών (65%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Real Estate (61%), της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (60%), της Βιομηχανίας και των Υλικών (57%), των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (54%), της Πληροφορικής (53%), των Μεταφορών, Logistics και Αυτοκινητοβιομηχανίας (44%) και των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών (36%).

Η μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή, όσον αφορά στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης σε λειτουργικές ομάδες στην ελληνική αγορά, εντοπίζεται στα Τμήματα Πληροφορικής και Δεδομένων (81%), στις Λειτουργίες και τα Logistics (74%), στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ (72%), στο Ανθρώπινο Δυναμικό (71%), στη Μηχανική (70%), καθώς και στους τομείς Διοίκησης, Υποστήριξης Γραφείου, Παραγωγής, ESG και Front Office.

Η εικόνα στον κόσμο

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αναμένονται στους κλάδους των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (71%), της Πληροφορικής (70%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Real Estate (67%), της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (65%), καθώς και των Μεταφορών, των Logistics και της Αυτοκινητοβιομηχανίας (65%). Στη συνέχεια ακολουθούν η Βιομηχανία (59%), η Υγειονομική Περίθαλψη και οι Βιο-επιστήμες (57%), καθώς και τα Καταναλωτικά Αγαθά και οι Υπηρεσίες (54%).

Η λειτουργική επίδραση της αυτοματοποίησης αποτυπώνεται έντονα σε όλους τους κλάδους, με τα Τμήματα Πληροφορικής και Δεδομένων (76%) να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή. Ακολουθούν οι τομείς Κατασκευής/Παραγωγής, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Λειτουργιών και Logistics (71%), η Διοίκηση και Υποστήριξη Γραφείου, η Μηχανική και οι Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων (68%), ενώ αξιοσημείωτες αλλαγές προβλέπονται και για το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Front Office Εξυπηρέτησης Πελατών (66%).

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, οι ανησυχίες των εργαζομένων εστιάζονται πρωτίστως στην οικονομική αστάθεια (34%) και στις αναδιαρθρώσεις εταιρειών (24%), παρά την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη ή την αυτοματοποίηση και τις μαζικές απολύσεις (19%) . Το 17% αναφέρει την ανάγκη επανεκπαίδευσης (upskilling/reskilling), το 13% ανησυχεί για το outsourcing, το 12% για τον ανταγωνισμό από εργαζόμενους άλλων χωρών, το 10% για τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι 28% των συμμετεχόντων δεν βλέπουν καμία απειλή για την επαγγελματική τους πορεία.

Παρά τις προκλήσεις, ο παγκόσμιος δείκτης εμπιστοσύνης των εργαζομένων παραμένει υψηλός, στο 76%, με το 89% να δηλώνουν σιγουριά για τις τρέχουσες δεξιότητες τους, 77% να θεωρούν ότι έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης, 78% να διαθέτουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και 62% να διαβλέπουν προοπτικές προαγωγής ή εσωτερικής κινητικότητας.