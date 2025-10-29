Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία

Τι δείχνει έρευνα της Manpower για την Ελλάδα - Πού γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις

Executive 29.10.2025, 10:15
Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία
Newsroom

Τις παγκόσμιες τάσεις στην αυτοματοποίηση της εργασίας και παρέχοντας στρατηγικές κατευθύνσεις για τους ηγέτες επιχειρήσεων αποκαλύπτει μελέτης της Manpower.

Σε μια περίοδο όπου η Τεχνολογία ανασχηματίζει ραγδαία τον κόσμο της εργασίας, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η αυτοματοποίηση έχει πλέον καθιερωθεί ως κεντρικός παράγοντας ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε απαντήσεις 40.000 εργοδοτών από όλους τους βασικούς κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές, δείχνει ότι έξι στους δέκα (61%) εργοδότες παγκοσμίως σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην αυτοματοποίηση εργασίας και διαδικασιών μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται έντονα από τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού (71%) και την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο (68%) είναι ακόμη πιο πρόθυμες να επενδύσουν.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα, μία στις δύο επιχειρήσεις (50%) δηλώνει πρόθεση αύξησης των επενδύσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες, με 6% να προβλέπει «σημαντική» και 44% «σχετική» αύξηση, ενώ 33% σχεδιάζουν να διατηρήσουν σταθερές τις δαπάνες τους.

Η υψηλότερη διάθεση επένδυσης εντοπίζεται στους κλάδους της Υγειονομικής Περίθαλψης και των Βιοεπιστημών (65%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Real Estate (61%), της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (60%), της Βιομηχανίας και των Υλικών (57%), των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (54%), της Πληροφορικής (53%), των Μεταφορών, Logistics και Αυτοκινητοβιομηχανίας (44%) και των Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών (36%).

Η μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή, όσον αφορά στις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης σε λειτουργικές ομάδες στην ελληνική αγορά, εντοπίζεται στα Τμήματα Πληροφορικής και Δεδομένων (81%), στις Λειτουργίες και τα Logistics (74%), στις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ (72%), στο Ανθρώπινο Δυναμικό (71%), στη Μηχανική (70%), καθώς και στους τομείς Διοίκησης, Υποστήριξης Γραφείου, Παραγωγής, ESG και Front Office.

Η εικόνα στον κόσμο

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αναμένονται στους κλάδους των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (71%), της Πληροφορικής (70%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και του Real Estate (67%), της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (65%), καθώς και των Μεταφορών, των Logistics και της Αυτοκινητοβιομηχανίας (65%). Στη συνέχεια ακολουθούν η Βιομηχανία (59%), η Υγειονομική Περίθαλψη και οι Βιο-επιστήμες (57%), καθώς και τα Καταναλωτικά Αγαθά και οι Υπηρεσίες (54%).

Η λειτουργική επίδραση της αυτοματοποίησης αποτυπώνεται έντονα σε όλους τους κλάδους, με τα Τμήματα Πληροφορικής και Δεδομένων (76%) να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αναμενόμενη μεταβολή. Ακολουθούν οι τομείς Κατασκευής/Παραγωγής, Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Λειτουργιών και Logistics (71%), η Διοίκηση και Υποστήριξη Γραφείου, η Μηχανική και οι Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων (68%), ενώ αξιοσημείωτες αλλαγές προβλέπονται και για το Ανθρώπινο Δυναμικό και το Front Office Εξυπηρέτησης Πελατών (66%).

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, οι ανησυχίες των εργαζομένων εστιάζονται πρωτίστως στην οικονομική αστάθεια (34%) και στις αναδιαρθρώσεις εταιρειών (24%), παρά την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη ή την αυτοματοποίηση και τις μαζικές απολύσεις (19%) . Το 17% αναφέρει την ανάγκη επανεκπαίδευσης (upskilling/reskilling), το 13% ανησυχεί για το outsourcing, το 12% για τον ανταγωνισμό από εργαζόμενους άλλων χωρών, το 10% για τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι 28% των συμμετεχόντων δεν βλέπουν καμία απειλή για την επαγγελματική τους πορεία.

Παρά τις προκλήσεις, ο παγκόσμιος δείκτης εμπιστοσύνης των εργαζομένων παραμένει υψηλός, στο 76%, με το 89% να δηλώνουν σιγουριά για τις τρέχουσες δεξιότητες τους, 77% να θεωρούν ότι έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης, 78% να διαθέτουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και 62% να διαβλέπουν προοπτικές προαγωγής ή εσωτερικής κινητικότητας.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Executive
Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία
Executive

Manpower: Πώς η αυτοματοποίηση επαναπροσδιορίζει την εργασία

Τι δείχνει έρευνα της Manpower για την Ελλάδα - Πού γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις

Τηλεργασία: Τελευταία θέση η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χειρότερη χώρα στον κόσμο για τηλεργασία η Ελλάδα [έρευνα]

Ποια χώρα της Ευρώπης είναι ο «παράδεισος» της εξ αποστάσεως εργασίας - Η έρευνα του Compare the Market Australia

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΥ: Ανησυχητικές ενδείξεις για την ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζόμενων στην Ελλάδα
Executive

Κουρασμένοι αισθάνονται 6 στους 10 εργαζόμενους όταν ξεκινάει η μέρα τους

Ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν το στρες

Δημήτρης Σταμούλης
Στελέχη επιχειρήσεων: Συναγερμός για την ψυχική τους υγεία
Executive

Συναγερμός για την ψυχική υγεία των επιχειρηματικών στελεχών

Έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους τρεις μάνατζερ «λυγίζει» κάτω από τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας

Αλέξανδρος Καψύλης
Εργαζόμενοι: Τα 6 «κλειδιά» για να απολαμβάνουν τη δουλειά τους
Executive

Τα 6 «μυστικά» των ευτυχισμένων εργαζομένων

Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι από αυτό που κάνουν - Τι λέει ο ιδρυτής εταιρείας αναζήτησης στελεχών

Tηλεργασία: Η μάχη για την ευελιξία καλά κρατεί
Executive

Tηλεργασία: Η μάχη για την ευελιξία καλά κρατεί

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Το άλλο πρόβλημα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
Executive

Το άλλο πρόβλημα της Federal Reserve

Υπάρχει ένα τεράστιο ανθρώπινο κόστος από την εσφαλμένη στάθμιση κινδύνου, και το έχουμε πληρώσει πολλές φορές

Simon Johnson-Corey Klemmer
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο