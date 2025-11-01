Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

AGRO 01.11.2025, 12:37
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Newsroom

Η τιμή του ελαιολάδου πέρσι προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στους καταναλωτές. Μετά από μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την παραγωγή, όπως η μειωμένη απόδοση των ελαιόδεντρων, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αυξημένες καλλιεργητικές δαπάνες, το ελαιόλαδο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι αλλαγές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αναγνώριση της διατροφικής του αξίας, κατέστησαν το ελαιόλαδο όχι μόνο πολύτιμο προϊόν αλλά και αντικείμενο εμπορικού ενδιαφέροντος.

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

«Για την παραγωγή αυτό που έχω να σας πω είναι ότι την τελευταία 5ετία, από το 2021 έως το 2025, καλή παραγωγική χρονιά ήταν μόνο το 2022. Τις υπόλοιπες χρονιές ήταν πολύ χαμηλή η παράγωγή και χαρακτηριστικά η φετινή, πιστεύω ότι είναι η χειρότερη χρονιά που έχω συναντήσει: από επίπεδο χαμηλής παραγωγής, πολλών προβλημάτων με εργάτες γης, χαμηλές τιμές και μία σειρά προβλημάτων που οξύνονται και έχουν κάνει την παραγωγή πολύ δύσκολη πλέον. Και βλέπουμε και πολύ έντονα φαινόμενα εγκατάλειψης. Οι τιμές είναι κάτι διαφορετικό γιατί διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά, από την παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου. Δυστυχώς η Ελλάδα από τρίτη παραγωγική χώρα αρχίζει και γίνεται ουραγός. Οι τιμές διαμορφώνονται κυρίως από την παραγωγή της Ισπανίας. Η Ισπανία πλήττεται φέτος από ξηροθερμικές συνθήκες και παρατεταμένη ανομβρία. Ξεκίνησαν οι προβλέψεις με μια παραγωγή περίπου 1,3 εκ. τόνους και τώρα πάει πιο κάτω, περίπου 1,2 εκ. τόνους και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί δεν είναι ορατές οι βροχές», ανέφερε.

Αναφορικά με τις βροχές ο κ. Κόκκινος σημείωσε: «Οι βροχές είναι πάντα καλοδεχούμενες, απλά το πρόβλημα δεν είναι η βροχή αλλά οι ζεστοί χειμώνες που ευνοούν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και του δάκου. Η κλιματική αλλαγή έχει πολλά πρόσωπα, δεν είναι τα θερμά καλοκαίρια μόνο».

Για τις τιμές του ελαιολάδου: «έχουμε μία διακύμανση σε σχέση με την τιμή, που έχει να κάνει με πολλούς λόγους και φυσικά με κερδοσκοπικά φαινόμενα. Η τιμή παραγωγού αυτή την στιγμή είναι στα 4,80 με 5 ευρώ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κυμανθεί στην πορεία. Είναι τιμή που κινείται κοντά στο κόστος παραγωγής. Παλαιότερα το κόστος παραγωγής ήταν στα 3,5 ευρώ και τώρα είναι στα 5 ευρώ. αυτά που βλέπετε στα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχουν αγοραστεί και πριν 6 μήνες οπότε οι τιμές τους είναι γύρω στα 7-9 ευρώ και έχει να κάνει με την ποιότητας του λαδιού κτλ. Έχει πολλούς κρίκους η αλυσίδα αξίας μέχρι την τελική τιμή καταναλωτή».

Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos
Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;
BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Ευλογιά προβάτων: Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα
AGRO

Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά προβάτων

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων για την ευλογιά προβάτων κατευθύνεται στη Θεσσαλία

Ευλογιά προβάτων: Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ζωονόσου
AGRO

Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ευλογιάς

Στην Ολομέλεια ψηφίζεται σήμερα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ευλογιά προβάτων

ΠΑΑ: Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος τέλος του 2025
AGRO

Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος για το ΠΑΑ τέλος του 2025

Πραγματοποιήθηκε η 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ και η 6η Συνεδρίαση του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027

ΚΑΠ: Οριακές οι προσαρμογές –  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών
AGRO

Οριακές οι προσαρμογές στην ΚΑΠ -  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών

«Καπνός στα μάτια» χαρακτηρίζουν οι Copa – Cogeca τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για την ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23
AGRO

Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23

Μηδενική ανοχή στους παράνομους εμβολιασμούς για την ευλογιά προβάτων τόνισε ο Κώστας Τσιάρας

Κρασί: Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις – Η στροφή στην μπύρα
AGRO

Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις στο κρασί – Η στροφή στην μπύρα

Πού οφείλεται η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ γενικά, και του κρασιού ειδικότερα

Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

