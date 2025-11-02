Gap: «Μύρισε» αλλαγή με επενδύσεις για να κερδίσει τους Zalpha

02.11.2025
Ο επικεφαλής του ομίλου Gap, Richard Dickson
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

«Μόνο εάν οι μάρκες είναι επίκαιρες, μπορούν να προχωρήσουν σε πωλήσεις», υπογράμμιζε ο CEO της Gap, Richard Dickson, όταν τον περασμένο Απρίλιο μιλούσε από τη σκηνή τριήμερου συνεδρίου Shoptalk Spring στο Λας Βέγκας όπου κάθε χρόνο δίνουν ραντεβού μεγάλοι παίκτες του retail.

Με αυτό το «δόγμα», η Gap αποφάσισε να μιμηθεί τον εαυτό της και να ακολουθήσει ένα γνώριμο σε αυτήν μοτίβοπηγαίνοντας πίσω στα 90s’, τότε που οι Millennials ενηλικιώνονταν και τα αρώματα της εταιρείας με ονόματα όπως «Heaven» και «Dream», αποκτούσαν το δικό τους κοινό. Τώρα, επιχειρεί να κάνει το ίδιο με μια νέα σειρά αρωμάτων για να δημιουργήσει την απαραίτητη δέσμευση στους σημερινούς εφήβους, τους περίφημους Zalpha.

Η είσοδος της Gap στην ομορφιά

Η Gap πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη είσοδό της στην κατηγορία ομορφιάς εδώ και χρόνια, με το λανσάρισμα της Old Navy Beauty Co. σε ορισμένα καταστήματα που ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου.

Η σειρά, η οποία περιλαμβάνει σπρέι μαλλιών και σώματος, έχει έντονα χρωματιστές συσκευασίες με ονομασίες της εποχής όπως «Vibe» και «Thrill» και αρώματα που ονομάζονται ζουμερό αχλάδι και σαγηνευτική βανίλια.

«Η Old Navy Beauty Co. είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων — είναι μια εμπειρία», επισήμανε κατά την επίσημη παρουσίαση η Deb Redmond, επικεφαλής ομορφιάς της Gap Inc. «Φέρνουμε το διασκεδαστικό, συμπεριληπτικό πνεύμα της Old Navy στον χώρο της ομορφιάς, δημιουργώντας έναν προορισμό όπου οι πελάτες μπορούν πλέον να προσθέσουν προϊόντα ομορφιάς στη λίστα με τα πράγματα που αγαπούν να αγοράζουν στην Old Navy. Η συλλογή μας λανσάρεται αυτό το φθινόπωρο, με μια φάση δοκιμής και “εκμάθησης” του κοινού που έχει σχεδιαστεί για να κατανοήσει τι θέλουν περισσότερο οι πελάτες μας, και σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τον στόλο των καταστημάτων μας το καλοκαίρι του 2026».

Το κλειδί είναι ότι η σειρά αυτή δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Robertet, τη γαλλική εταιρεία αρωμάτων που βρίσκεται πίσω από την Sol de Janeiro — μια από τις πιο δημοφιλείς μάρκες ομορφιάς αυτή την εποχή στον κόσμο.

«Αυτή είναι η εξαιρετική ευκαιρία για να προσελκύσουμε νέους πελάτες», πρόσθεσε και ο Haio Barbeito, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Old Navy.

Τα ρούχα Old Navy έχουν πωλήσεις άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περίπου το 55% των συνολικών εσόδων της Gap

Κάντο όπως τα ρούχα Old Navy

Μέρος της στρατηγικής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Gap, Richard Dickson, για την αναβίωση της στάσιμης εταιρείας λιανικής πώλησης είναι να την κάνει πιο επίκαιρη, όπως έκανε δηλαδή και με τη μάρκα Barbie στην κατασκευάστρια παιχνιδιών Mattel Inc. Έχει δώσει προτεραιότητα σε διαφημιστικές καμπάνιες με διασημότητες και έχει συνεργαστεί με ανερχόμενες μάρκες.

Και πράγματι, η Gap παρουσιάζει πρόοδο. Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 1,3% το περασμένο οικονομικό έτος, μόλις το δεύτερο κέρδος σε έξι χρόνια.

Αλλά για να επαναφέρει πραγματικά την εταιρεία σε καλό δρόμο, πρέπει να κερδίσει την Gen Alpha (έφηβοι) και την Gen Z (έφηβοι και νεαροί ενήλικες) και να τους διατηρήσει ως πελάτες για χρόνια — όπως ακριβώς έκανε η εταιρεία κατά την ακμή της τη δεκαετία του ’90. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός για αυτούς τους αγοραστές, ειδικά στον τομέα της ομορφιάς κι ό,τι και αν είχε επιχειρήσει μέχρι σήμερα στην κατηγορία αυτή, δεν είχε αποφέρει καμία επιτυχία.

Η Gap στοιχηματίζει ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, επεκτείνοντας το κομμάτι των ενδυμάτων Old Navy, τη μεγαλύτερη δηλαδή μονάδα της με πωλήσεις άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περίπου το 55% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Η σειρά Old Navy θα ξεκινήσει να δοκιμάζεται σε 150 από τα καταστήματά της και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε περισσότερα καταστήματα μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, θα εμπορεύεται επίσης προϊόντα από άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Neutrogena και Aveeno — και οι δύο ανήκουν στην Kenvue Inc. — και του Mario Badescu.

Οι τιμές κυμαίνονται από περίπου 8 έως 17 δολάρια, κάτι που συμβαδίζει απόλυτα με την τοποθέτηση της μάρκας Old Navy ως μίας από τις φθηνότερες αλυσίδες ένδυσης των ΗΠΑ.

