Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Ποιοι πάροχοι πέρασαν μεγάλες και ποιοι χαμηλότερες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος για το Νοέμβριο

Ηλεκτρισμός 02.11.2025, 08:00
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Η συντριπτική πλειονότητα των παρόχων αύξησε τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Οι μεγάλοι παίκτες, όμως, είναι εκείνοι που απορρόφησαν τους κραδασμούς της χονδρεμπορικής τιμής περνώντας χαμηλότερες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Οι μικρότεροι πάροχοι αντίθετα προχώρησαν σε μεγαλύτερες αυξήσεις που κινήθηκαν από 10,56% έως και 25,5%.

Η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας (day ahead market) εκτινάχθηκε κατά 21% και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Η έκρηξη της χονδρεμπορικής τιμής

Ο Οκτώβριος ήταν ο τρίτος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο η χονδρεμπορική τιμή, όπως διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας, αυξήθηκε.

Η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας (day ahead market) εκτινάχθηκε κατά 21% και έκλεισε στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Από τον Αύγουστο που ήταν στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα μέχρι και τον Οκτώβριο ανέβηκε 53,56%.

Το κλείσιμο της τιμής του Οκτωβρίου διαμορφώνει και τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για το Νοέμβριο.

Μάλιστα η εταιρεία ΗΡΩΝ, που τον Σεπτέμβριο είχε το 9,59% των φορτίων κατανάλωσης, διατήρησε για τον Νοέμβριο αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο και συγκεκριμένα στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα

Τα τιμολόγια ρεύματος από τους μεγάλους παρόχους

Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν την αύξηση του 21% και πέρασαν μέρος της στους οικιακούς καταναλωτές.

Μάλιστα η εταιρεία ΗΡΩΝ, που τον Σεπτέμβριο είχε το 9,59% των φορτίων κατανάλωσης, διατήρησε για τον Νοέμβριο αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο και συγκεκριμένα στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησε και η Elpedison, η οποία ελέγχει το 6% των φορτίων κατανάλωσης. Άφησε για τον Νοέμβριο ίδια τη χρέωση για το πράσινο τιμολόγιο και για την ακρίβεια στα 0,1524 ευρώ ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες.

Η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, με μερίδιο 48,89% στα φορτία κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου, για τον Νοέμβριο επίσης πέρασε μικρότερο μέρος των αυξήσεων.

Η Protergia που κατέχει το 21,51% των φορτίων κατανάλωσης αύξησε για τον Νοέμβριο κατά 6,71% τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνοντας τη στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Είχε προηγηθεί όμως από την εταιρεία ένα σερί πλήρους απορρόφησης των αυξήσεων της χονδρεμπορικής τους προηγούμενους μήνες.

Η ΔΕΗ που είναι ο μεγαλύτερος πάροχος, με μερίδιο 48,89% στα φορτία κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου, για τον Νοέμβριο επίσης πέρασε μικρότερο μέρος των αυξήσεων. Αναπροσάρμοσε τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος κατά 7,93% και τη διαμόρφωσε για τον Νοέμβριο στα 0,13928 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και η ΔΕΗ τους προηγούμενους μήνες απορρόφησε τις αυξήσεις και ιδίως εκείνες του Οκτωβρίου σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που ήταν 27%.

Αντίθετα, οι μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε μεγαλύτερες αυξήσεις

Η NRG, η οποία επίσης συγκαταλέγεται στους μεγάλους παρόχους κατέχοντας το 4,39% των φορτίων κατανάλωσης αύξησε για τον Νοέμβριο το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος κατά 6,49% και χρεώνει τις καταναλώσεις με 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η ZENIΘ ανέβασε για τον Νοέμβριο κατά 10,56% το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος διαμορφώνοντας την υψηλότερη χρέωση στην αγορά

Τα τιμολόγια ρεύματος από τους μικρότερους παρόχους

Αντίθετα, οι μικρότεροι πάροχοι προχώρησαν σε μεγαλύτερες αυξήσεις. Κι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πώς δεν διαθέτουν ηλεκτροπαραγωγή και άρα τα περιθώρια τους για τη χορήγηση εκπτώσεων στα τιμολόγια ρεύματος προς τα νοικοκυριά είναι μικρότερα.

Έτσι, η ZENIΘ ανέβασε για τον Νοέμβριο κατά 10,56% το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος διαμορφώνοντας την υψηλότερη χρέωση στην αγορά. Αυτή είναι στα 0,25227 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η ΖΕΝΙΘ έχει μερίδιο 2,67% στα φορτία κατανάλωσης.

Η Volton έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 25,5% για τον Νοέμβριο

Η Ελινόιλ προχώρησε για τον Νοέμβριο σε ανατίμηση κατά 13,88% της χρέωσης της για τα πράσινα τιμολόγια.

Η «Φυσικό Αέριο» με μερίδιο 3,45% αύξησε κατά 18,67% τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο το διαθέτει για το Νοέμβριο προς 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η Volton έκανε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 25,5% για τον Νοέμβριο. Έτσι το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος ανέβηκε στα 0,19936 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, και αφορούν σε χρεώσεις (με φόρους και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) με ετήσια κατανάλωση από 2.500 έως 4.999 kWh η Ελλάδα βρίσκεται σε σύνολο 27 χωρών στην 18η θέση ως προς το ύψος της χρέωσης

Τα τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα και την Ε.Ε.

Πάντως, η Ελλάδα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών της Ε.Ε. με τις χαμηλότερες χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος που απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές.

Όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, και αφορούν σε χρεώσεις (με φόρους και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) με ετήσια κατανάλωση από 2.500 έως 4.999 kWh η Ελλάδα βρίσκεται σε σύνολο 27 χωρών στην 18η θέση ως προς το ύψος της χρέωσης. Είναι στα 0,2263 ευρώ ανά kWh, όταν η μέση χρέωση στην Ε.Ε. είναι στα 0,2872 ευρώ ανά kWh. Η πιο ακριβή χώρα είναι η Γερμανία με 0,3835 ευρώ ανά κιλοβατώρα και η φθηνότερη η Ουγγαρία με 0,1040 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε όρους αγοραστικής δύναμης η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με τη χρέωση να υπολογίζεται σε 0,2785 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και σε αυτή τη σύγκριση η χώρα μας βρίσκεται χαμηλότερα από τη μέση χρέωση των 27 της Ε.Ε. που είναι στα 0,2862 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

