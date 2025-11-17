Happy Hour στο ρεύμα – Κάν’ το όπως ο ΗΡΩΝ

Μία από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που πέρασαν πριν από λίγες ημέρες από τις οθόνες μας αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης της Αυστραλίας να προσφέρει 3 ώρες δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα στους κατοίκους της, αξιοποιώντας το περίσσευμα της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2026 από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και, όπως είπε ο υπουργός Ενέργειας της Αυστραλίας, «θέλουμε να δούμε τα πλεονεκτήματα της ανανεώσιμης ενέργειας να πηγαίνουν σε όλους».

Όμως σαν κάτι να θυμίζει αυτή η είδηση, κάτι από τη δική μας επικαιρότητα…

Από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού, ο ΗΡΩΝ προσφέρει στους πελάτες του, τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις, το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ Happy Hour με 3 συνεχόμενες ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα, εκμεταλλευόμενος το περίσσευμα της ενέργειας που παράγεται, συνήθως τις μεσημεριανές ώρες, από τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο ΗΡΩΝ προσφέρει αυτή τη δυνατότητα σήμερα, τώρα, άμεσα, όχι το 2026 όπως θα κάνει η Αυστραλία. Κάποιος θα έλεγε ότι, με δεδομένο το έντονο ελληνικό στοιχείο στη μακρινή χώρα, ένας συμπατριώτης μας πιθανότατα να … “σφύριξε” τις λεπτομέρειες του ΗΡΩΝ Happy Hour στους Αυστραλούς!

Το ΗΡΩΝ Happy Hour έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, με τα χαρακτηριστικά του, στην ελληνική αγορά.

Το πρόγραμμα εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις στην τιμή της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των έξυπνων μετρητών ρεύματος και εγγυάται τουλάχιστον 3 συνεχόμενες ώρες, κάθε ημέρα, Happy Hour στο ρεύμα! Ο καταναλωτής που θα επιλέξει το νέο πρόγραμμα του ΗΡΩΝΑ, μπορεί να προγραμματίζει τη χρήση συσκευών όπως το πλυντήριο και ο θερμοσίφωνας τις ώρες της ημέρας που η χρέωση ενέργειας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο.

Μέσα από την εφαρμογή Energy IQ για smartphones και το heron.gr, ο καταναλωτής ενημερώνεται κάθε απόγευμα για τις ώρες που εφαρμόζεται η μηδενική χρέωση, καθώς και για τις χρεώσεις της επόμενης ημέρας, ώστε να προγραμματίσει από πριν τις εργασίες του.

Το ΗΡΩΝ Happy Hour προάγει τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας, ώστε να αξιοποιείται όσο δυνατόν περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας: με τη μεταφορά κατανάλωσης στις μεσημεριανές ώρες, όπου λόγω και της εντονότερης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα οι τιμές ενέργειας είναι χαμηλότερες, ο καταναλωτής συμβάλει έμμεσα στη μείωση τιμών, καθώς μειώνεται η ζήτηση ενέργειας για το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας όπου οι τιμές ενέργειας είναι ακριβότερες.

Δηλαδή, το ΗΡΩΝ Happy Hour, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του, συμβάλλει στην εξομάλυνση των τιμών ενέργειας στις ώρες χαμηλής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, βοηθώντας τους πελάτες του, αλλά και την αγορά συνολικά, να έχουν πρόσβαση σε οικονομικότερη ενέργεια όλη την ημέρα.