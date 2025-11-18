Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Το δρόμο προς τη νέα δοκιμασία των στηρίξεων πέριξ των 2.000 μονάδων έχει πάρει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο στις κινήσεις μείωσης ρίσκου που εκτείνεται πλέον σε όλες τις αγορές παγκοσμίως.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,74% στις 2.019,69 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 89,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16 εκατ. τεμάχια. Πτώση 1,74% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.106,29 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 2,48% στις 2.259,11 μονάδες.

Κλειδώνουν τα κέρδη του έτους

Οδεύουμε προς το τελευταίο δεκαήμερο κατά το οποίο πολλά χαρτοφυλάκια κλειδώνουν τις αποδόσεις του έτους, με το ΧΑ να βλέπει την προσφορά να μην μπορεί να απορροφηθεί καθώς οι αγοραστές παραμένουν αδρανείς. Και δύσκολα θα κινητοποιηθούν όταν διεθνώς οι αγορές κλυδωνίζονται από τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των κλάδων που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τώρα τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοινώνονται και θα ανακοινωθούν, ενδεχομένως να δώσουν κάποιες ευκαιρίες διαφοροποίησης στο ταμπλό, καθώς δεν είναι λίγες οι εισηγμένες που δίνουν και το guidance για την επόμενη χρονιά. Σήμερα, μετά το κλείσιμο δημοσιεύει το δικό της εννεάμηνο η ΔΕΗ και αύριο θα γίνει το Investor Day στο Λονδίνο, ενώ επίσης αύριο δημοσιεύει αποτελέσματα η Motor Oil και η Cenergy.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τόνος θα δοθεί από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, καθώς η ψυχολογία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) συνεχίζει να επιδεινώνεται λόγω ανησυχιών για υπερβολικές αποτιμήσεις. Αρνητικά επίσης επέδρασε η δήλωση του Sundar Pichai, επικεφαλής της μητρικής της Google, Alphabet, ότι κάθε εταιρεία θα επηρεαζόταν αν η «φούσκα» της AI σκάσει. Παρά την εκτίμηση ότι η επένδυση στην AI αποτέλεσε «ένα εξαιρετικό γεγονός», παραδέχθηκε ότι υπάρχει «μερική μη λογική» στην τρέχουσα έκρηξη της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ χάνει 5,07%, με την Πειραιώς να ακολουθεί με -3,08%. Άνω του 2% είναι η πτώση σε Εθνική, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aegean και άνω του 1% σε Βιοχάλκο, Τιτάν, Λάμδα, Cenergy, Aktor, Alpha Bank, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ, Optima και ΔΕΗ.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι Metlen, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola, ΔΑΑ, Motor Oil, Jumbo και Σαράντης, ενώ η Helleniq Energy είναι αμετάβλητη.