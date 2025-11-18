Διυλιστήρια: Υψηλό διετίας στα παγκόσμια κέρδη της βιομηχανίας

Η αυξανόμενη διαφορά μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και των τιμών των προϊόντων δε φαίνεται να μειώνεται προς το παρόν

Πετρέλαιο 18.11.2025, 19:45
Διυλιστήρια: Υψηλό διετίας στα παγκόσμια κέρδη της βιομηχανίας
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Τα περιθώρια διύλισης πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασαν σε πολυετή υψηλά επίπεδα τον Νοέμβριο λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, των διακοπών λειτουργίας και της συντήρησης των διυλιστηρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και αναλυτές, ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει ανάπαυλα χωρίς την κατασκευή περισσότερων εργοστασίων στον δυτικό κόσμο.

Η ισχύς των περιθωρίων έρχεται σε αντίθεση με τις αγορές αργού πετρελαίου που δέχονται πιέσεις από την αναμενόμενη υπερπροσφορά και έχει διαψεύσει τις προσδοκίες που υπήρχαν νωρίτερα φέτος ότι η ανάκαμψη θα μπορούσε να αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη λόγω του αντίκτυπου των δασμών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Reuters.

Η παγκόσμια κερδοφορία των διυλιστηρίων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών κατά μέσο όρο στις αρχές Νοεμβρίου

Στις ΗΠΑ, το περιθώριο κέρδους 3-2-1, ένα βασικό μέτρο της συνολικής κερδοφορίας στον κλάδο των διυλιστηρίων, κυμάνθηκε στα 32,13 δολάρια το βαρέλι στις 18 Νοεμβρίου, κοντά στο προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2024. Τα περιθώρια κέρδους στην Ασία έχουν μειωθεί από το υψηλό 20 μηνών, ενώ τα περιθώρια κέρδους της βενζίνης ήταν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2024 στις 14 Νοεμβρίου.

Οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς πετρελαίου έχουν διακόψει τις δραστηριότητες. Έχουν κλείσει εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας έχει αναστείλει τη λειτουργία του λόγω συντήρησης, ενώ άλλα διυλιστήρια στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπως το μεγαλύτερο διυλιστήριο του Κουβέιτ, Al-Zour, έχουν υποστεί διακοπές λειτουργίας.

Η πίεση στα διυλιστήρια θα συνεχιστεί

Η ισχυρή αγορά διυλισμένων καυσίμων έχει συμβάλει στη διατήρηση των τιμών του αργού πετρελαίου Brent στα 60-65 δολάρια ανά βαρέλι, παρά τις προσδοκίες για υπερπροσφορά λόγω της αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και της αυξημένης προσφοράς από άλλες χώρες.

«Η αυξανόμενη διαφορά μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και των τιμών των προϊόντων δεν φαίνεται να μειώνεται προς το παρόν», δήλωσε ο John Evans, αναλυτής της PVM Oil Associates.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα διύλισης, το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται στο άμεσο μέλλον, εκτός εάν κατασκευαστούν νέα εργοστάσια στις δυτικές οικονομίες – κάτι που είναι πολύ απίθανο να συμβεί».

Η Ευρώπη ιδιαίτερα ισχυρή

Τα περιθώρια κέρδους του ντίζελ στην Ευρώπη έφτασαν τα 33,90 δολάρια την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι τιμές της βενζίνης Eurobob μειώθηκαν ελαφρώς, φτάνοντας τα 23,36 δολάρια πάνω από το Brent, αλλά παρέμειναν κοντά στο υψηλό 26 μηνών που είχε σημειωθεί την περασμένη εβδομάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αύξησε την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή παραγωγή των διυλιστηρίων κατά 290.000 βαρέλια την ημέρα για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λόγω των ισχυρών περιθωρίων κέρδους, καθώς οι διαταραχές στη Ρωσία περιορίζουν τις αγορές μεσαίων αποσταγμάτων.

«Τα υψηλά περιθώρια κέρδους έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές λόγω των πολλών διαταραχών και δίνουν στα διυλιστήρια παντού ένα ισχυρό κίνητρο να αυξήσουν την παραγωγή», δήλωσε ο Eugene Lindell της εταιρείας συμβούλων FGE, ειδικά τώρα που τελειώνει η περίοδος συντήρησης.

Η παγκόσμια κερδοφορία των διυλιστηρίων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών κατά μέσο όρο στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Οι  μεγάλες εταιρείες αποκομίζουν κέρδη από τη διύλιση

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες προειδοποίησαν νωρίτερα φέτος ότι το 2025 θα είναι μια κακή χρονιά για τη διύλιση, επωφελήθηκαν από τα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Τα κέρδη της γαλλικής TotalEnergies στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκαν κατά 76%, ενώ οι τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών εταιρειών Lukoil και Rosneft θα ωθήσουν τα περιθώρια κέρδους της διύλισης και τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω το τέταρτο τρίμηνο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Total, Patrick Pouyanne.

Η δυσκολία στην προμήθεια ντίζελ συνεχίζεται

Η ισχύς των διακυμάνσεων των τιμών του ντίζελ στην Ευρώπη ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην άνοδο, σύμφωνα με την Susan Bell της Rystad Energy.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτική έλλειψη ντίζελ, ενώ τα πρόσφατα shutdown των διυλιστηρίων θα επιδεινώσουν τις απαιτήσεις εισαγωγών, όπως τόνισε ο ΙΕΑ.

Η Morgan Stanley ανέφερε σε έκθεση ότι αναμένει τα κενά στην τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη να παραμείνουν πάνω από 27 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους έξι μήνες, υψηλότερα από ό,τι ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από τις αρχές του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στις ΗΠΑ, τα περιθώρια κέρδους έχουν επίσης φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Τα περιθώρια κέρδους του πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 49,12 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά
Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street
Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Αργοπεθαίνει η τεράστια αγορά στεγαστικών δανείων
World

O αργός θάνατος της αμερικανικής στεγαστικής πίστης

Μια ύπουλη κρίση - Γιατί οι Αμερικάνοι δεν δανείζονται για να αγοράσουν σπίτια

Τζούλη Καλημέρη
Εμπόριο: Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές
Business

Γιατί όλοι «ποντάρουν» σε Black Friday και γιορτές

Οι επιχειρήσεις στο εμπόριο ευελπιστούν ότι Black Friday και γιορτές θα «ζεστάνουν» τα ταμεία τους - Πώς κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος

Μαρία Σιδέρη
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»
Τρόφιμα – ποτά

Ο γρίφος από το «χωράφι στο...ράφι» [γραφήματα]

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα οπωροκηπευτικά - Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας του ΙΕΛΚΑ

Μαρία Σιδέρη
Gap: Τα τρικ της «ανάκαμψης» και το «αγκάθι» – Ο ρόλος της ομορφιάς
World

Τα τρικ της ανάκαμψης και το «αγκάθι» της Gap - Ο ρόλος της ομορφιάς

Πώς εξελίσσεται η στρατηγική της Gap - Το μήνυμα από τα αποτελέσματα τριμήνου και η υπέρβαση των εκτιμήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων
Τράπεζες

Πόλεμος προσφορών στα στεγαστικά δάνεια με μειώσεις επιτοκίων

Οι τράπεζες προωθούν κατά βάση στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζουν σταθερές καταβολές από μερικά χρόνια μέχρι και το σύνολο της διάρκειας αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Γιαούρτι: Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες – Με 15% τρέχουν οι πωλήσεις της αγοράς
Τρόφιμα – ποτά

Καλπάζει η ζήτηση για γιαούρτι - Δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες

Τι αναφέρουν στον ΟΤ παράγοντες της αγοράς για το γιαούρτι και την τεράστια δυναμική που καταγράφει 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025
Ηλεκτρισμός

«Πράσινα» vs «μπλε» τιμολόγια ρεύματος – Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Για τα τιμολόγια ρεύματος έκθεση της ΡΑΑΕΥ αποκαλύπτει τις μετακινήσεις των καταναλωτών από τα ειδικά στα σταθερά προϊόντα

Χρήστος Κολώνας
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια
Ηλεκτρισμός

Η ακριβή ενέργεια και ο γερμανικός «μπαζούκας»

Οι υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα πλήττουν την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη

Ναταλία Δανδόλου
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel
Ακίνητα

Το «κλειδί» για φθηνότερα σπίτια στην Ευρώπη

Πώς θα λυθεί η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη μέσω της ενεργειακής πολιτικής - Οι προτάσεις του Bruegel

Ναταλία Δανδόλου
Schneider Electric: Ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση
Τεχνολογία

Schneider Electric: Πώς τα κράτη θα γίνουν ανεξάρτητα ενεργειακά

Στο πλαίσιο του Innovation Summit της Schneider Electric, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέλυσαν πώς οι χώρες μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή τους ανεξαρτησία

Γιώργος Πολύζος
Πετρέλαιο: Τα 60 δολ. πιέζουν τις αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης, απαντούν με απολύσεις
Πετρέλαιο

Και «drill, baby drill» και απολύσεις - Στην... πίεση οι πετρελαϊκές στις ΗΠΑ

Οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επιδεινώσει την πτώση της κερδοφορίας ανά βαρέλι των παραγωγών των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Φυσικό αέριο: Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής στη Βέροια
Φυσικό αέριο

Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη Βέροια

Η τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon EDA, Fr. Zanninotti

Latest News
Αγορά: Με τα περσινά στολίδια θα γιορτάσουν οι περισσότεροι – Υποτονική η καταναλωτική κίνηση
Economy

Χριστούγεννα με τα περσινά στολίδια - Τα πρώτα μηνύματα από την αγορά

Με την ακρίβεια να πιέζει και τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται φέτος υποτονικά για την ώρα

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November
English Edition

Farmers Across Greece Plan Roadblocks and Port Actions Starting 30 November

Greek farmers, who say their demands remain unmet, point to soaring production costs, which leave producers selling at extremely low prices, while consumer prices remain disproportionately high by the time goods reach supermarket shelves

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ
World

Μερτς: Απαράδεκτη η πρόταση των ΗΠΑ για τα «παγωμένα» ρωσικά assets εντός της ΕΕ

Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς

Protergia: Συνεργάζεται για 2η χρονιά με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα
Tέχνη και Ζωή

Συνεργασία της Protergia με τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα

Με αυτήν τη χορηγική συνεργασία, η Protergia επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τις τέχνες

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday
Wall Street

Με το βλέμμα στη Black Friday η Wall Street

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αποτελούν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, θα βρεθούν πλέον στο μικροσκόπιο της Wall Street

Ποδόσφαιρο: Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ
Business of Sport

Μετά την Παρί, οι Arnault θέλουν και τη Ρεάλ

H απόφαση για την είσοδο επενδυτή στη Ρεάλ, θα πρέπει να παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου - Το ατού των Arnault

Ferrari – Lamborghini: Σε αναζήτηση πελατών για τα υπερ-ακριβά EV
World

Το στοίχημα Ferrari και Lamborghini με τα... hypercar

Το 2026 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που θα τα απογειώσει ή θα τα καταστρέψει

ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες – πελάτες της
Τεχνολογία

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας - Επί ποδός οι τράπεζες - πελάτες της

Η εταιρεία στις ΗΠΑ ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα
Κοινωνία

Δένδιας: Αν θέλουμε, ισχυρή άμυνα, δεν αρκούν τα οπλικά συστήματα

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας

Θέρμανση: Αυξήθηκαν οι τιμές στο πετρέλαιο – Εναλλακτικές λύσεις αναζητούν οι καταναλωτές
Economy

«Ανεβαίνει» το πετρέλαιο θέρμανσης - Εναλλακτικές ψάχνουν οι καταναλωτές

Με το πετρέλαιο θέρμανσης να παραμένει σχετικά ακριβό για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν

Μπαλί: «Stop» στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού
Τουρισμός

Πώς το Μπαλί έβαλε τους ντόπιους πάνω από τα δισεκατομμύρια

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνοδος G20: Μήνυμα των ηγετών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
World

Εληξε... ανορθόδοξα η σύνοδος G20 - Τι συνέβη με τη μετάβαση της προεδρίας

Χωρίς παράδοση - παραλαβή η προεδρία της ομάδας των G 20 λόγω της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών- Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την κοινή δήλωση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σινεμά: Πρεμιέρα με 150 εκατ. δολ. για το σίκουελ του Wicked
Tέχνη και Ζωή

«Εσπασε ταμεία» με 150 εκατ. δολ. η πρεμιέρα του Wicked II

Η αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων ήταν μια ευπρόσδεκτη ανακούφιση για τις αίθουσες σινεμά, τερματίζοντας μια πρόσφατη περίοδο «ξηρασίας» στα ταμεία

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά;

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της
World

Γιατί η Αρκτική είναι το σύγχρονο Ελ Ντοράντο

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, Καναδά και στη μέση η Γροιλανδία

ΗΠΑ: Η κατανάλωση… ζει και βασιλεύει – Τι αποκαλύπτουν τα αποτελέσματα των αλυσίδων λιανεμπορίου
World

Το ηχηρό «παρών» των καταναλωτών στις ΗΠΑ - Τι «λένε» οι αριθμοί

Οι δαπάνες των καταναλωτών στις ΗΠΑ κάνουν τους λιανοπωλητές ακόμη και να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο