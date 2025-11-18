Διυλιστήρια: Υψηλό διετίας στα παγκόσμια κέρδη της βιομηχανίας

Τα περιθώρια διύλισης πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασαν σε πολυετή υψηλά επίπεδα τον Νοέμβριο λόγω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, των διακοπών λειτουργίας και της συντήρησης των διυλιστηρίων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και αναλυτές, ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει ανάπαυλα χωρίς την κατασκευή περισσότερων εργοστασίων στον δυτικό κόσμο.

Η ισχύς των περιθωρίων έρχεται σε αντίθεση με τις αγορές αργού πετρελαίου που δέχονται πιέσεις από την αναμενόμενη υπερπροσφορά και έχει διαψεύσει τις προσδοκίες που υπήρχαν νωρίτερα φέτος ότι η ανάκαμψη θα μπορούσε να αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη λόγω του αντίκτυπου των δασμών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Reuters.

Η παγκόσμια κερδοφορία των διυλιστηρίων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών κατά μέσο όρο στις αρχές Νοεμβρίου

Στις ΗΠΑ, το περιθώριο κέρδους 3-2-1, ένα βασικό μέτρο της συνολικής κερδοφορίας στον κλάδο των διυλιστηρίων, κυμάνθηκε στα 32,13 δολάρια το βαρέλι στις 18 Νοεμβρίου, κοντά στο προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2024. Τα περιθώρια κέρδους στην Ασία έχουν μειωθεί από το υψηλό 20 μηνών, ενώ τα περιθώρια κέρδους της βενζίνης ήταν κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2024 στις 14 Νοεμβρίου.

Οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια και αγωγούς πετρελαίου έχουν διακόψει τις δραστηριότητες. Έχουν κλείσει εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Το διυλιστήριο Dangote της Νιγηρίας έχει αναστείλει τη λειτουργία του λόγω συντήρησης, ενώ άλλα διυλιστήρια στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, όπως το μεγαλύτερο διυλιστήριο του Κουβέιτ, Al-Zour, έχουν υποστεί διακοπές λειτουργίας.

Η πίεση στα διυλιστήρια θα συνεχιστεί

Η ισχυρή αγορά διυλισμένων καυσίμων έχει συμβάλει στη διατήρηση των τιμών του αργού πετρελαίου Brent στα 60-65 δολάρια ανά βαρέλι, παρά τις προσδοκίες για υπερπροσφορά λόγω της αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+ και της αυξημένης προσφοράς από άλλες χώρες.

«Η αυξανόμενη διαφορά μεταξύ των τιμών του αργού πετρελαίου και των τιμών των προϊόντων δεν φαίνεται να μειώνεται προς το παρόν», δήλωσε ο John Evans, αναλυτής της PVM Oil Associates.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα διύλισης, το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται στο άμεσο μέλλον, εκτός εάν κατασκευαστούν νέα εργοστάσια στις δυτικές οικονομίες – κάτι που είναι πολύ απίθανο να συμβεί».

Η Ευρώπη ιδιαίτερα ισχυρή

Τα περιθώρια κέρδους του ντίζελ στην Ευρώπη έφτασαν τα 33,90 δολάρια την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι τιμές της βενζίνης Eurobob μειώθηκαν ελαφρώς, φτάνοντας τα 23,36 δολάρια πάνω από το Brent, αλλά παρέμειναν κοντά στο υψηλό 26 μηνών που είχε σημειωθεί την περασμένη εβδομάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αύξησε την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή παραγωγή των διυλιστηρίων κατά 290.000 βαρέλια την ημέρα για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λόγω των ισχυρών περιθωρίων κέρδους, καθώς οι διαταραχές στη Ρωσία περιορίζουν τις αγορές μεσαίων αποσταγμάτων.

«Τα υψηλά περιθώρια κέρδους έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές λόγω των πολλών διαταραχών και δίνουν στα διυλιστήρια παντού ένα ισχυρό κίνητρο να αυξήσουν την παραγωγή», δήλωσε ο Eugene Lindell της εταιρείας συμβούλων FGE, ειδικά τώρα που τελειώνει η περίοδος συντήρησης.

Η παγκόσμια κερδοφορία των διυλιστηρίων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών κατά μέσο όρο στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Οι μεγάλες εταιρείες αποκομίζουν κέρδη από τη διύλιση

Οι πετρελαϊκές εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες προειδοποίησαν νωρίτερα φέτος ότι το 2025 θα είναι μια κακή χρονιά για τη διύλιση, επωφελήθηκαν από τα ισχυρότερα περιθώρια κέρδους στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Τα κέρδη της γαλλικής TotalEnergies στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκαν κατά 76%, ενώ οι τελευταίες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών εταιρειών Lukoil και Rosneft θα ωθήσουν τα περιθώρια κέρδους της διύλισης και τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω το τέταρτο τρίμηνο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Total, Patrick Pouyanne.

Η δυσκολία στην προμήθεια ντίζελ συνεχίζεται

Η ισχύς των διακυμάνσεων των τιμών του ντίζελ στην Ευρώπη ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην άνοδο, σύμφωνα με την Susan Bell της Rystad Energy.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτική έλλειψη ντίζελ, ενώ τα πρόσφατα shutdown των διυλιστηρίων θα επιδεινώσουν τις απαιτήσεις εισαγωγών, όπως τόνισε ο ΙΕΑ.

Η Morgan Stanley ανέφερε σε έκθεση ότι αναμένει τα κενά στην τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη να παραμείνουν πάνω από 27 δολάρια το βαρέλι τους επόμενους έξι μήνες, υψηλότερα από ό,τι ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από τις αρχές του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Στις ΗΠΑ, τα περιθώρια κέρδους έχουν επίσης φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Τα περιθώρια κέρδους του πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 49,12 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.