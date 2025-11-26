Κεντρικές τράπεζες: Επιφυλακτικές για AI και crypto – Οι εκτιμήσεις για το δολάριο

Τι δείχνει η έρευνα του Επίσημου Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

26.11.2025
Κεντρικές τράπεζες: Επιφυλακτικές για AI και crypto – Οι εκτιμήσεις για το δολάριο
Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί βασικό μέρος των λειτουργιών των περισσότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι εκτός συζήτησης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Επίσημο Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Στην ίδια έρευνα, όπως αναφέρει το Reuters, η πλειοψηφία των κεντρικών τραπεζιτών επιθυμεί να διαφοροποιηθεί από το δολάρια ως αποθεματικό νόμισμα.

Η ομάδα εργασίας 10 κεντρικών τραπεζών από την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία, που διαχειρίζονται περίπου 6,5 τρισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, επεσήμανε ότι τα ιδρύματα που έχουν εμβαθύνει μέχρι τώρα στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα πιο επιφυλακτικά ως προς τους κινδύνους. Η ομάδα περιελάμβανε έξι τράπεζες από χώρες της G20 και δύο από την G7.

Η ανησυχία για την ΑΙ

Η κύρια ανησυχία είναι ότι η συμπεριφορά που καθοδηγείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να «επιταχύνει τις μελλοντικές κρίσεις» έδειξε η έρευνα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας βοηθά να βλέπουμε περισσότερα, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να παραμένουν στην κρίση των ανθρώπων», φέρεται να είπε ένας συμμετέχων στην έκθεση της ομάδας.

Περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία έχουν ήδη προκαλέσει απολύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας και σε τράπεζες λιανικής και επενδύσεων,  δεν υποστηρίζουν ακόμη τις βασικές λειτουργίες.

«Οι περισσότερες πρώιμες εφαρμογές επικεντρώνονταν σε τυπικές αναλυτικές εργασίες παρά στη διαχείριση κινδύνου ή στη δημιουργία χαρτοφυλακίου» διαπίστωσε η έκθεση.

Το ευρώ δεν είναι ακόμη έτοιμο να ηγηθεί

Αντίθετα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη κυρίως για βασικές εργασίες, όπως η σύνοψη δεδομένων ή η σάρωση αγορών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των τραπεζών, το 93%, δεν επενδύει σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι «η χρήση tokens αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον και τα κρυπτονομίσματα με προσοχή».

Αποδολαριοποίηση

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τράπεζες βλέπουν τον κόσμο ως έναν κόσμο που οδεύει προς ένα πολυπολικό σύστημα – πυροδοτώντας την επιθυμία για διαφοροποίηση, αλλά και εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα και τη ρευστότητα, γεγονός που περιορίζει τα αποθεματικά που θα εξετάσουν.

Ενώ σχεδόν το 60% θέλει να διαφοροποιηθεί μακριά από το δολάριο, η απαράμιλλη ρευστότητα των αμερικανικών ομολόγων διατήρησε το αμερικανικό νόμισμα αγκυροβολημένο.

«Μεταβαίνουμε από ένα διπολικό σε ένα πολυπολικό σύστημα αποθεματικών, αλλά το ευρώ δεν είναι ακόμη έτοιμο να ηγηθεί» αναφέρεται στην έρευνα

Η θέση του δολαρίου ως το κορυφαίο αποθεματικό νόμισμα στον κόσμο έχει αμφισβητηθεί φέτος, δεδομένων των δασμολογικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της ανησυχίας για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Το ευρώ και το γιουάν αναμένεται να ωφεληθούν ωστόσο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το δολάριο θα παραμείνει το κυρίαρχο νόμισμα στα συναλλαγματικά αποθέματα.

