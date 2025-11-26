Συλλογικές συμβάσεις: Στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο η νέα κοινωνική συμφωνία

Η νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θα συζητηθεί αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει αύριο (Πέμπτη 27 Νοεμβρίου) στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι συλλογικές συμβάσεις

Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μετά την κατάρρευσή του που επήλθε με τα μέτρα του δεύτερου μνημονίου το 2012, επιχειρείται με την «ιστορική» – όπως χαρακτηρίστηκε – κοινωνική συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η συμφωνία που επετεύχθη μετά από διάλογο επτά μηνών προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων τα οποία, μέσω ενός οδικού χάρτη, θα νομοθετηθούν και αναμένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές το 2026.

Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας, ανακοινώθηκε από κοινού με τους προέδρους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΒΕΕ, των Εμπόρων, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ.

Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν

Εκτός της εισήγησης της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία, στο αυριανό Υπουργικό θα παρουσιαστεί από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά ο κρατικός προϋπολογισμός και ο Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2026-2029.

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου επίσης περιλαμβάνει: