Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% των εργαζομένων στις ΗΠΑ – Αποκαλυπτική έρευνα του ΜΙΤ

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του MIT κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι για όσους αγωνιούν πώς θα επηρεάσει τη δουλειά τους η τεχνητή νοημοσύνη

Tεχνητή νοημοσύνη 26.11.2025, 22:00
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% των εργαζομένων στις ΗΠΑ – Αποκαλυπτική έρευνα του ΜΙΤ
Newsroom

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί εδώ και καιρό πηγή ανασφάλειας και προβληματισμού για τους εργαζομένους – κατά πόσον δηλαδή κινδυνεύει η ίδια η δουλειά τους.

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας από το MIT, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι ως προς αυτό, καθώς, όπως διαπιστώνεται, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ, ή έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της υγειονομικής περίθαλψης και της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η μεθοδολογία

Η μελέτη διεξήχθη χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο προσομοίωσης εργασίας που ονομάζεται Iceberg Index, το οποίο δημιουργήθηκε από το MIT και το Oak Ridge National Laboratory. Ο δείκτης προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο 151 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ αλληλεπιδρούν σε ολόκληρη τη χώρα και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη και την αντίστοιχη πολιτική.

Ο δείκτης Iceberg Index, ο οποίος ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, δίνει μια… γεύση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Για τους νομοθέτες που προετοιμάζουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επανεκπαίδευση και κατάρτιση, ο δείκτης προσφέρει έναν λεπτομερή χάρτη των περιοχών όπου δημιουργούνται αναταραχές, με μεγάλη ακρίβεια/

«Βασικά, δημιουργούμε ένα ψηφιακό δίδυμο για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ», δήλωσε ο Prasanna Balaprakash, διευθυντής του ORNL και συν-επικεφαλής της έρευνας. Το ORNL είναι ένα ερευνητικό κέντρο του υπουργείου Ενέργειας εκεί όπου βρίσκεται ο υπερυπολογιστής Frontier, ο οποίος τροφοδοτεί πολλές προσπάθειες μοντελοποίησης μεγάλης κλίμακας.

Ο δείκτης διεξάγει πειράματα σε επίπεδο πληθυσμού, αποκαλύπτοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις εργασίες, τις δεξιότητες και τις ροές εργασίας πολύ πριν αυτές οι αλλαγές εμφανιστούν στην πραγματική οικονομία, δήλωσε ο Balaprakash, σύμφωνα με το CNBC.

Aντιμετωπίζει τα 151 εκατομμύρια εργαζομένους ως μεμονωμένους παράγοντες, ο καθένας από τους οποίους χαρακτηρίζεται με δεξιότητες, καθήκοντα, επάγγελμα και τοποθεσία, χαρτογραφεί περισσότερες από 32.000 δεξιότητες σε 923 επαγγέλματα σε 3.000 κομητείες και στη συνέχεια μετρά πού τα τρέχοντα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ήδη να εκτελέσουν αυτές τις δεξιότητες.

Τα συμπεράσματα

Αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές είναι ότι η ορατή κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή οι απολύσεις και οι αλλαγές ρόλων στην τεχνολογία, στην πληροφορική και στην τεχνολογία των πληροφοριών, αποτελεί μόλις το 2,2% της συνολικής έκθεσης των μισθών, ή περίπου 211 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται η συνολική έκθεση, τα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μισθούς, και αυτό περιλαμβάνει τις συνήθεις λειτουργίες στους τομείς των ανθρώπινων πόρων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των οικονομικών και της διοίκησης γραφείου. Αυτοί είναι τομείς που μερικές φορές παραβλέπονται στις προβλέψεις για την αυτοματοποίηση.

Ο δείκτης δεν είναι ένας μηχανισμός πρόβλεψης για το πότε και πού ακριβώς θα χαθούν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους ερευνητές. Αντίθετα, έχει ως στόχο να δώσει μια εικόνα με επίκεντρο τις δεξιότητες για το τι μπορούν ήδη να κάνουν τα σημερινά συστήματα AI και να προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής έναν δομημένο τρόπο για να διερευνήσουν υποθετικά σενάρια πριν δεσμεύσουν πραγματικά χρήματα και νομοθεσία.

Ο Δείκτης Iceberg αμφισβητεί επίσης μια κοινή παραδοχή σχετικά με τον κίνδυνο της τεχνητής νοημοσύνης ότι θα παραμείνει περιορισμένη σε τεχνολογικούς ρόλους σε παράκτιους κόμβους. Οι προσομοιώσεις του δείκτη δείχνουν ότι τα επαγγέλματα που εκτίθενται σε κίνδυνο είναι κατανεμημένα και στις 50 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών και αγροτικών περιοχών που συχνά παραλείπονται από τη συζήτηση.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το κενό, η ομάδα του Iceberg έχει δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον προσομοίωσης που επιτρέπει στις πολιτείες να πειραματιστούν με διαφορετικούς μοχλούς πολιτικής — από τη μετατόπιση των πόρων για το εργατικό δυναμικό και την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης έως τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στην υιοθέτηση της τεχνολογίας ενδέχεται να επηρεάσουν την τοπική απασχόληση και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

«Το Project Iceberg επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους ηγέτες των επιχειρήσεων να εντοπίζουν τα σημεία υψηλού κινδύνου, να δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε κατάρτιση και υποδομές και να δοκιμάζουν παρεμβάσεις πριν δεσμεύσουν δισεκατομμύρια για την υλοποίησή τους», αναφέρει η έκθεση.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Απόρρητο